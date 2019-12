WTCR-Kalender 2020: Zwei neue Strecken - Nordschleife wieder dabei

Der Tourenwagen-Weltcup (WTCR) besucht 2020 zwei neue Länder und damit zwei neue Rennstrecken.

In Südkorea wird im Inje Speedium gefahren, in Spanien tritt man im Motorland Aragon an. Im Gegensatz dazu tauchen Zandvoort (Niederlande) und Suzuka (Japan) im WTCR-Kalender 2020 nicht mehr auf.

Die Nürburgring-Nordschleife allerdings ist auch im dritten Jahr des Bestehens des WTCR wieder vertreten. Das WTCR-Rennen von Deutschland steht für den 20. bis 23. Mai 2020 im Kalender und findet damit erneut im Rahmenprogramm des 24-Stunden-Rennens statt.

WTCR-Saisonauftakt 2020 ist am ersten April-Wochenende auf dem Stadtkurs in Marrakesch (Marokko). Das Saisonfinale findet wie schon in der laufenden Saison 2019 wieder Mitte Dezember in Sepang (Malaysia) statt.

Rennkalender für die WTCR-Saison 2020:

03.-05.04.: Marokko (Marrakesh)

24.-26.04.: Ungarn (Hungaroring)

20.-23.05.: Deutschland (Nürburgring-Nordschleife)

05.-07.06.: Slowakei (Slovakiaring)

19.-21.06.: Portugal (Vila Real)

03.-05.07.: Spanien (Aragon)

04.-06.09.: China (Ningbo)

16.-18.10.: Südkorea (Inje)

19.-22.11.: Macau (Macau)

10.-13.12.: Malaysia (Sepang)

Mit Bildmaterial von FIA WTCR.