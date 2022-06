24h Spa 2022: Der komplette Zeitplan in der Übersicht

Audio-Player laden

Die SRO Motorsports Group von GT3-Papst Stephane Ratel hat den Zeitplan für die 24h von Spa 2022 veröffentlicht. Das weltgrößte GT3-Rennen besticht mit einem vollgepackten Programm von den ersten Testfahrten am Dienstag bis zum Fallen der Zielflagge am Sonntagnachmittag.

In der Rennwoche geht es am Dienstag und Mittwoch mit diversen Testsessions verschiedener Serien los. Den Auftakt macht die GT4-European-Serie mit ihren beiden Privattests am Dienstag. Auch die französische Formel 4 und die Formula Regional European Championship by Alpine (FRECA) werden neben dem Hauptact vor Ort testen.

Die ersten Trainingssessions stehen am Donnerstag auf dem Programm. Für das 24h-Rennen in Spa sind wie gewohnt ein Freies Training, das Pre-Qualifying, das Qualifying und das Nachttraining in vier Abschnitten vorgesehen. Auch alle anderen Rahmenserien und -events trainieren am Donnerstag fleißig, darunter das Feld des GT-Jubiläumsrennens.

Am Freitag "begnügt" sich der Hauptact mit einem kurzen Warm-up und dem Kampf um die Poleposition in der Superpole-Session. An der Superpole nehmen die 20 Fahrzeuge mit der schnellsten Durchschnittszeit aus dem Qualifying teil.

Abgesehen davon bringt der Freitag erstmals Rennaction: Französische Formel 4, FRECA, Lamborghini-Super-Trofeo, GT4-European-Serie und GT-Jubiläumsrennen tragen ihre ersten Läufe aus. Für alle stehen am Samstag weitere Rennen auf dem Programm.

Der Rennstart ins 74. 24-Stunden-Rennen von Spa erfolgt am Samstag um 16:45 Uhr MESZ. Für den Langstrecken-Klassiker auf der Ardennen-Achterbahn wurden insgesamt 65 GT3-Fahrzeuge gemeldet. 'Motorsport-Total.com' zeigt das Rennen im Livestream.

24h Spa 2022 - Der komplette Zeitplan:

Dienstag, 26. Juli:

09:00 - 11:55 Uhr: GT4-European-Serie, Privattest

13:00 - 14:50 Uhr: GT4-European-Serie, Privattest

14:55 - 17:55 Uhr: 24h Spa, Bronze-Test

Mittwoch, 27. Juli:

09:00 - 12:00 Uhr: FRECA, Privattest

13:00 - 13:30 Uhr: FFSA Formel 4, Privattest 1

14:00 - 14:30 Uhr: FFSA Formel 4, Privattest 2

14:45 - 15:35 Uhr: FRECA, Kollektivtest 1

15:45 - 16:15 Uhr: FFSA Formel 4, Privattest 3

Donnerstag, 28. Juli:

09:00 - 09:30 Uhr: FFSA Formel 4, Freies Training

09:40 - 10:40 Uhr: Lamborghini-Super-Trofeo, 1. Freies Training

10:50 - 12:20 Uhr: 24h Spa, 1. Freies Training

12:30 - 13:20 Uhr: FRECA, Kollektivtest 2

13:30 - 14:30 Uhr: GT4-European-Serie, 1. Freies Training

14:40 - 15:25 Uhr: GT Anniversary by Peter Auto (Jubiläumsrennen), Freies Training

15:35 - 16:00 Uhr: FFSA Formel 4, Qualifying

16:15 - 17:15 Uhr: 24h Spa, Pre-Qualifying

17:25 - 18:00 Uhr: FRECA, 1. Qualifying

18:10 - 19:10 Uhr: Lamborghini-Super-Trofeo, 2. Freies Training

19:20 - 20:20 Uhr: GT4-European-Serie, 2. Freies Training

20:35 - 21:56 Uhr: 24h Spa, Qualifying (in vier Abschnitten)

22:15 - 23:45 Uhr: 24h Spa, Nachttraining

Freitag, 29. Juli:

09:00 - 09:50 Uhr: Lamborghini-Super-Trofeo, Qualifying

10:00 - 10:35 Uhr: FRECA, 2. Qualifying

10:55 - 11:20 Uhr: FFSA Formel 4, 1. Rennen

11:30 - 12:15 Uhr: GT Anniversary by Peter Auto (Jubiläumsrennen), Qualifying

12:25 - 13:15 Uhr: GT4-European-Serie, Qualifying

13:45 - 14:17 Uhr: FRECA, 1. Rennen

14:45 - 15:35 Uhr: Lamborghini-Super-Trofeo, 1. Rennen

16:05 - 16:30 Uhr: FFSA Formel 4, 2. Rennen

17:00 - 18:01 Uhr: GT Anniversary by Peter Auto (Jubiläumsrennen), 1. Rennen

18:15 - 18:45 Uhr: 24h Spa, Warm-up

18:55 - 19:25 Uhr: 24h Spa, Superpole

20:00 - 21:00 Uhr: GT4-European-Serie, 1. Rennen

Samstag, 30. Juli:

09:15 - 09:40 Uhr: FFSA Formel 4, 3. Rennen

10:10 - 11:10 Uhr: GT4-European-Serie, 2. Rennen

11:40 - 12:12 Uhr: FRECA, 2. Rennen

12:40 - 13:30 Uhr: Lamborghini-Super-Trofeo, 2. Rennen

14:00 - 15:01 Uhr: GT Anniversary by Peter Auto (Jubiläumsrennen), 2. Rennen

15:46 - 16:45 Uhr: Start-Zeremonie

16:45 Uhr: 24h Spa, Rennstart

Sonntag, 31. Juli:

16:45 Uhr: 24h Spa, Zieleinlauf

