Rallye Dakar 2023: Luciano Benavides der siebte Tagessieger, Walkner happy

Audio-Player laden

Die erste Woche der Rallye Dakar 2023 in Saudi-Arabien hat bislang an jedem Tag einen anderen Sieger hervorgebracht. Luciano Benavides (Husqvarna) sicherte sich die sechste Etappe. Sein Teamkollege Skyler Howes verteidigte die Gesamtführung. Der Österreicher Matthias Walkner (KTM) belegt am Freitag Platz zehn.

Aufgrund des schlechten Wetters und starker Regenfälle musste die Route für die sechste Etappe verändert werden. Von Ha'il wurde direkt die Hauptstadt Riad angefahren. Die ursprünglich für Freitag geplante Speziale wurde um 100 Kilometer verkürzt.

Der gewertete Abschnitt umfasste somit "nur noch" 358 Kilometer. Für die Teilnehmer war es dennoch ein langer Tag, denn inklusive der Verbindungsstrecke mussten 918 Kilometer bewältigt werden. Die ersten Motorräder verließen das Biwak in Ha'il um vier Uhr morgens.

Rund 150 Kilometer vor Riad begann der Regen. Mit zehn Grad Celsius war es auch kühl. Aber zunächst ging die gewertete Speziale im Trockenen über die Bühne. Howes war wieder gut unterwegs und führte die Zwischenwertung nach 163 Kilometern vor Luciano Benavides an.

Aufgrund der Zeitgutschriften für die ersten Starter ergab sich erst nach dem Tankstopp bei Kilometer 207 ein klareres Bild der Tageswertung. Mehrere Fahrer kamen für den Tagessieg in Frage, denn die Zeitabstände waren wieder sehr eng.

Auch Daniel Sanders (GasGas), der sich am Vortag krank fühlte und Zeit verloren hatte, mischte wieder mit und war zu diesem Zeitpunkt Fünfter. Die letzten 150 Kilometer brachten in diesem engen Rennen die Entscheidung.

Skyler Howes verteidigt Führung

Nach einer Fahrtzeit von etwas mehr als drei Stunden sicherte sich Luciano Benavides den Tagessieg. Inklusive Prolog war es am siebten Tag der siebte verschiedene Sieger bei den Motorrädern.

Skyler Howes verteidigte die Gesamtführung Foto: Husqvarna

Mit Platz zwei verteidigte Howes die Gesamtführung. Joan Barreda (Honda) und Kevin Benavides (KTM) komplettierten die Top 5. Auch Walkner setzte seinen Aufwärtstrend fort. Er verlor heute vier Minuten auf Luciano Benavides und klassierte sich als Zehnter.

In der Gesamtwertung baute Howes seinen Vorsprung auf Toby Price (KTM) auf dreieinhalb Minuten aus. Kevin Benavides hat als Dritter sieben Minuten Rückstand. Die ersten acht Fahrer befinden sich innerhalb von 20 Minuten.

Matthias Walkner verbessert Set-up seiner KTM

Walkner ist in der Gesamtwertung Elfter. Sein Rückstand beträgt eine halbe Stunde. "Es war heute ein extrem cooler Tag, ein Mix aus alten Dakar-Etappen", schildert der Salzburger in seinem Blog. "Am Anfang sind wir viele schnelle Pisten gefahren, dann immer wieder durch Dünenfelder."

"Der Sand war extrem feucht und griffig, also es war richtig lässig zum Fahren. Wir haben beim Set-up etwas anpassen müssen und sind deutlich härter gegangen, weil jetzt die Balance und die Reserven immer wichtiger sind."

#52 Red Bull KTM Factory Racing: Matthias Walkner Foto: Red Bull Content Pool

"Das Paket fühlt sich jetzt besser an und ich komme mit meinem Motorrad mehr zurecht. Ich muss aber zugeben, das waren heute meine 100 Prozent aus dem Paket, das mir zur Verfügung steht. Mehr kann ich echt nicht rausholen."

"Ich habe den ganzen Tag angedrückt, was nur irgendwie gegangen ist. Mehr ist aktuell leider Gottes nicht möglich. Es ist echt unglaublich, was speziell Skyler Howes heute für eine Pace gefahren ist! Ich habe fast fünf Minuten verloren. Das ist schon extrem zach."

Sebastian Bühler (Hero) beendete die sechste Etappe um zehn Minuten langsamer als der Tagessieger. In der Gesamtwertung ist der Deutsche nach seinen Benzinproblemen in Etappe vier mit knapp vier Stunden Rückstand 26.

Freitagabend wurde die siebte Etappe für Motorräder abgesagt. Weiter geht es mit Etappe acht am Sonntag.

Ergebnis der 6. Etappe (Top 10):

01. Luciano Benavides (Husqvarna) - 3:14:19 Stunden

02. Skyler Howes (Husqvarna) + 0:56 Minuten

03. Toby Price (KTM) +2:20

04. Joan Barreda (Honda) +2:29

05. Kevin Benavides (KTM) +2:41

06. Pablo Quintanilla (Honda) +2:52

07. Daniel Sanders (GasGas) +3:00

08. Jose Ignacio Cornejo (Honda) +3:15

09. Stefan Svitko (KTM) +3:27

10. Matthias Walkner (KTM) +4:08

Gesamtwertung nach 6 von 14 Etappen (Top 10):

01. Skyler Howes (Husqvarna) - 26:31:52 Stunden

02. Toby Price (KTM) +3:31 Minuten

03. Kevin Benavides (KTM) +7:01

04. Joan Barreda (Honda) +10:57

05. Mason Klein (KTM) +12:20

06. Pablo Quintanilla (Honda) +12:22

07 Adrien van Beveren (Honda) +12:46

08. Daniel Sanders (GasGas) +19:54

09. Luciano Benavides (Husqvarna) +24:07

10. Jose Ignacio Cornejo (Honda) +24:23

Mit Bildmaterial von Husqvarna.