"Bricht mir das Herz": So reagiert die DTM auf Norisring-Absage

Als das erste DTM-Kalender-Update wegen der Coronakrise kam, war die Freude bei den DTM-Piloten groß, dass die Saison dieses Jahr auf dem Norisring beginnt. Umso größer ist nun nach der Absage des DTM-Klassikers in Nürnberg die Enttäuschung. Vor allem Lokalmatador Marco Wittmann, der im benachbarten Fürth lebt und sogar Mitglied des veranstaltenden Motorsport Club Nürnberg (MCN) ist, ist untröstlich.

"Es bricht mir das Herz", schreibt der zweimalige DTM-Champion auf 'Instagram'. "Kein Norisring im Jahr 2020. Ich werde dich extrem vermissen." Doch damit nicht genug: Der BMW-Pilot hat sogar einen eigenen Brief verfasst und auf Social Media geteilt, in dem er sich direkt an seinen Norisring wendet, auf dem als Kind mit seinen Eltern erste Rennluft schnuppern durfte.

"Lieber Norisring, in den vergangenen Jahren gingen wir durch Höhen und Tiefen", schreibt der BMW-Pilot - und verweist auf seine fünfjährige Durststrecke bis zu seinem bisher einzigen Sieg vor zwei Jahren.

Wittmanns bewegender Brief an den Norisring

"Du warst nicht immer gut zu mir. Ich habe auf fast allen Strecken gewonnen, auf denen wir in der DTM fahren. Aber da es mein Heimrennen ist und immer so viele Fans kommen, hatte ich trotzdem immer ein Lächeln im Gesicht. Du bist ein einzigartiger Ort - und nach so vielen Jahren, in denen ich versucht habe zu gewinnen, hat es 2018 endlich geklappt!"

Den 24. Juni 2018 werde er daher "nie vergessen. Mein Heimrennen zu gewinnen und vor meinen Fans feiern zu können, hat mir wahrscheinlich mehr Freude bereitet als der Gewinn meiner zwei DTM-Titel. Vielen Dank für die großartigen Momente und den großartigen Sport, den du uns beschert hast. Und danke an den gesamten MCN, der immer 110 Prozent gegeben hat, um diese Veranstaltung so speziell zu machen. Jungs, ohne euch wird 2020 nicht dasselbe sein!"

Was auch immer passiert - Wittmann sichert seinen MCN-Kollegen die volle Unterstützung zu: "Ich stehe hinter euch und wir werden noch stärker zurückkehren. Ciao Norisring." Doch nicht nur beim 30-Jährigen Lokalmatador sorgt die Absage für viel Wehmut: Auch sein Rivale, Audi-Meister Rene Rast, würdigt den oft "Monte Carlo der DTM" genannten Stadtkurs auf 'Instagram'.

"Die höchsten Hochs und die tiefsten Tiefs"

"Der Norisring war immer eine der besten Veranstaltungen des Jahres", schreibt Rast. "Im Vorjahr war das eines der verrücktesten Wochenenden. Diese Erinnerungen bleiben für immer." Und auch Rasts Audi-Titelrivale Nico Müller - ein erklärter Fan von Stadtkursen - tut die Absage weh.

"Ich bin sehr traurig", schreibt der Schweizer, der sich gerade bei Audi Sport in Neuburg auf den Nürburgring-Test kommende Woche vorbereitet, auf 'Instagram'. "Diese Strecke sorgt für die höchsten Hochs und die tiefsten Tiefs. Wir werden dich und deine leidenschaftlichen Fans, deine tolle Atmosphäre und die verrückten Rennen schrecklich vermissen."

DTM-Boss Gerhard Berger hatte noch am Mittwoch im Zuge der Kalenderpräsentation bei 'ran.de' erklärt, welche Bedeutung das Norisring-Rennen für die Traditionsserie hat: "Der Norisring ist für uns wahnsinnig wichtig, weil es die Seele und das Herz des deutschen Motorsports ist. Was Monaco für die Formel 1 ist, ist der Norisring für die DTM."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.