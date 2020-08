DTM Lausitzring 1 2020: Zeitplan, TV- und Streamzeiten

Nach dem Reifen-Abenteuer beim Saisonauftakt in Spa-Francorchamps kehrt die DTM für das zweite Rennwochenende der Saison wieder auf gewohntes Terrain zurück. Auf dem Lausitzring, wo am ersten Wochenende die Sprintstrecke gefahren wird, will BMW wieder den Anschluss an Audi finden. Zuschauer müssen der Strecke allerdings weiterhin fernbleiben. In unserem Streaming-Angebot auf 'Motorsport-Total.com' können Sie das Rennwochenende von Zuhause verfolgen! Wir geben den Überblick.

Das Wochenend-Format kehrt wieder zur Normalität zurück - mit zwei Trainingseinheiten am Freitag und den gewohnten Renntagen am Samstag und Sonntag mit dem Qualifying jeweils am Vormittag. Neben der DTM tritt am Lausitzring auch die beliebte Tourenwagen-Classics an. Wer es gerne "oldschool" mag, kann die DTM-Wagen der 1980er und 1990er Jahre auf der OTT-Plattform 'DTM Grid' verfolgen.

Der Zeitplan am Lausitzring:*

Freitag, 14. August:

13:00 - 13:45 Uhr: DTM Freies Training 1

14:10 - 14:40 Uhr Tourenwagen-Classics Freies Training

16:30 - 17:00 Uhr: DTM Freies Training 2

17:25 - 17:45 Uhr Tourenwagen-Classics Qualifying 1

Samstag, 15. August:

10:45 - 11:05 Uhr: DTM Qualifying 1

11:35 - 11:55 Uhr Tourenwagen-Classics Qualifying 2

13:00 - 13:30 Uhr: DTM Startaufstellung

13:33 - 14:50 Uhr: DTM Rennen 1

15:20 - 15:40 Uhr Tourenwagen-Classics Rennen

Sonntag, 16. August

10:45 - 11:05 Uhr: DTM Qualifying 2

11:35 - 12:15 Uhr: Tourenwagen-Classics Rennen 2

13:00 - 13:30 Uhr: DTM Startaufstellung

13:33 - 14:50 Uhr: DTM Rennen 2

*Kurzfristige Änderungen im Programm möglich.

"Laut. Nah. Dran." kann man die DTM auch in diesem Jahr aus dem Wohnzimmer heraus erleben. Die Rennen am Samstag und Sonntag werden im Free-TV bei Sat.1 übertragen. Die Trainings und Qualifyings gibt es im Livestream-Angebot auf 'Motorsport-Total.com' und ran.de. Auf der OTT-Plattform 'DTM Grid' gibt es neben den Sessions auch interessantes Zusatzmaterial zur DTM.

Der Zeitplan der Live-Übertragungen der DTM vom Lausitzring:

Freitag, 14. August:

13:00 Uhr: DTM Freies Training 1 (Livestream Motorsport-Total.com, ran.de, DTM Grid)

16:30 Uhr: DTM Freies Training 2 (Livestream Motorsport-Total.com, ran.de, DTM Grid)

Samstag, 15. August:

10:30 Uhr: DTM Qualifying 1 (Livestream Motorsport-Total.com, ran.de, DTM Grid)

13:00 Uhr: DTM Rennen (Sat.1, ran.de, DTM Grid)

Sonntag, 16. August:

10:30 Uhr: DTM Qualifying 2 (Livestream Motorsport-Total.com, ran.de, DTM Grid)

13:00 Uhr: DTM Rennen 2 (Sat.1, ran.de, DTM Grid)

