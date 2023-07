DTM Norisring 2023: Das sind die zwei Qualifying-Startgruppen

Wegen des Starterfeldes von 27 Fahrzeugen auf dem kurzen Norisring hat der ADAC entschieden, das DTM-Qualifying (hier geht's zum Zeitplan) auch 2023 in zwei Startgruppen durchzuführen. Allerdings im Gegensatz zur früheren DTM-Dachorganisation ITR wurde nicht der Stand in der Meisterschaft als Basis für die Gruppeneinteilung herbeigezogen, sondern das Gesamtergebnis der zwei Freitagtrainings.

Da alle Piloten ihre Zeiten im zweiten Training verbessert haben, entspricht das Gesamtergebnis dem des zweiten Trainings. Der Tagesschnellste Thomas Preining startet daher in Startgruppe A, der zweitschnellste Ayhancan Güven in Startgruppe B. Dahinter wurden die weiteren Piloten abwechselnd in die beiden Gruppen eingeteilt.

Von der Pole startet dann der Pilot, der die schnellste Zeit beider Gruppen einfährt. Zweiter ist der schnellste Fahrer aus der anderen Gruppe - dahinter ergibt sich die Startaufstellung jeweils abwechselnd.

Während am Samstag die Startgruppe B einen Vorteil hat, weil sie später an die Reihe kommt und vom zusätzlichen Gummi auf dem Stadtkurs profitieren sollte, kommt am Sonntag die Startgruppe A später an die Reihe, um Chancengleichheit zu gewährleisten.

Interessant ist, dass die Startgruppe A der Papierform nach die schwierigere Gruppe ist: Mit Luca Stolz, Maro Engel und Lucas Auer sind alle drei Mercedes-Werksfahrer vertreten - dazu kommen mit Mirko Bortolotti und Franck Perera beide Lamborghini-Werksfahrer.

DTM-Leader und Vorjahressieger Thomas Preining im Porsche und der stärkere Emil-Frey-Ferrari-Pilot Jack Aitken sind ebenfallsin Gruppe A. Dafür sind alle drei BMW-Werksfahrer in Gruppe B.

Gruppe A

Luca Stolz (HRT-Mercedes)

Alessio Deledda (SSR-Lamborghini)

Ricardo Feller (Abt-Audi)

Luca Engstler (Engstler-Audi)

Jack Aitken (Emil-Frey-Ferrari)

Lucas Auer (Winward-Mercedes)

Mattia Drudi (Attempto-Audi)

Maro Engel (Landgraf-Mercedes)

Laurin Heinrich (Bernhard-Porsche)

Thomas Preining (Manthey-EMA-Porsche)

Mirko Bortolotti (SSR-Lamborghini)

Franck Perera (SSR-Lamborghini)

Christian Engelhart (Toksport-WRT-Porsche)

Gruppe B

Sheldon van der Linde (Schubert-BMW)

Kelvin van der Linde (Abt-Audi)

Tim Heinemann (Toksport-WRT-Porsche)

Marco Wittmann (Project-1-BMW)

Ayhancan Güven (Bernhard-Porsche)

David Schumacher (Winward-Mercedes)

Rene Rast (Schubert-BMW)

Arjun Maini (HRT-Mercedes)

Clemens Schmid (Grasser-Lamborghini)

Thierry Vermeulen (Emil-Frey-Ferrari)

Patric Niederhauser (Attempto-Audi)

Jusuf Owega (Landgraf-Mercedes)

Dennis Olsen (Manthey-EMA-Porsche)

Mit Bildmaterial von ADAC Motorsport.