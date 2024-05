DTM-Qualifying Lausitzring 1: Kelvin van der Linde verhindert Porsche-Pole

Abt-Audi-Pilot Kelvin van der Linde schlägt am Samstag auf dem Lausitzring zurück: Der Südafrikaner, der beim DTM-Auftakt in Oschersleben wegen Chassisrissen nicht auf Tempo kam, holte beim ersten Qualifying in 1:20.706 die Poleposition, das wegen der auf ProSieben übertragenen Eishockey-WM erst um 13:30 Uhr gestartet wurde.

Kelvin van der Linde holte seine siebte DTM-Pole erst im siebten kompletten Umlauf, weil die Reifen trotz der 24 Grad Asphalttemperatur viel Zeit brauchen, um auf Temperatur zu kommen. Er war damit um 0,006 Sekunden schneller als Thomas Preining. "Das Talent ist immer noch irgendwie da", schmunzelt Kelvin van der Linde auf ProSieben.

Ob er daran gezweifelt habe? "Ich glaube, es ist ein stückweit normal für jeden Sportler, wenn man durch ein Tief geht", sagt der Abt-Audi-Pilot, der zuletzt 2021 um den Titel kämpfte, aber im Vorjahr in Spielberg siegte.

Manthey EMA trotz unveränderter BoP stark

Van der Linde erkannte schon am Freitag im ersten Freien Training, in dem er in einem Longrun Topzeiten fuhr, dass das Problem an seinem Audi R8 LMS GT3 Evo II behoben ist. "Aber dass es die Pole wird, hat keiner gedacht", freut er sich. "Yes, we're back!"

Zurück ist auch Champion Preining, dessen Manthey-EMA-Team beim Auftakt in Oschersleben nicht in Fahrt kam und stets außerhalb der Top 10 landete. Der Österreicher untermauert mit Startplatz zwei, dass die Porsche-Truppe trotz des Ärgers über die Balance of Performance im Vorfeld wieder zu ihrer Form zurückgefunden hat.

Zumal auch Teamkollege Ayhancan Güven hinter dem drittplatzieren Abt-Audi-Piloten Ricardo Feller (+ 0,025) mit 0,115 Sekunden Rückstand auf Platz vier kam. "P2 ist ein super Resultat, die sechs Tausendstel hätte ich sicher noch irgendwie gefunden, aber es war ein super Qualifying", freut sich Preining auf ProSieben über das starke Ergebnis. "Kelvin ist sicher mega gefahren, deswegen kann ich mich nicht beschweren, alles gut."

BMW außerhalb der Top 10: "Wir haben es erwartet"

Bester Mercedes-AMG-Pilot wurde Arjun Maini (+0,132) auf Platz fünf, auf Platz sechs folgte mit Nicki Thiim (+0,270) der beste Lamborghini-Pilot. Für BMW gab es in der Lausitz nach dem schwachen Freitag auch am Samstag keinen Aufwärtstrend: Sheldon van der Linde war auf Platz zwölf mit 0,457 Sekunden Rückstand bester Pilot im M4 GT3.

"Wir haben es nach gestern erwartet", zuckt Sheldon van der Linde auf ProSieben mit den Schultern. "Wir haben nicht erwartet, in den Top 10 zu sein, leider sind wir dieses Wochenende zu langsam." Woran das liege, wisse er nicht, aber "für Kelvin freut es mich", richtet er seinem Bruder aus. "Ich habe gestern zu ihm gesagt, dass er die Pole holt - und genau das hat er gemacht."

Für Sheldon van der Lindes Schubert-Teamkollegen kam es noch dicker: Marco Wittmann wurde 14., Rene Rast gar nur 17. "Wenn man am Lausitzring hinten startet, kann man nicht überholen, also wir es ganz schwierig sich im Rennen nach vorne zu kämpfen", macht sich Sheldon van der Linde auch für das Rennen keine großen Hoffnungen.

Top 19 innerhalb von 0,662 Sekunden

Rückschläge gab es auch für die beiden Oschersleben-Sieger: DTM-Leader Luca Engstler wurde im Grasser-Lamborghini nur 15., Emil-Frey-Ferrari-Pilot Jack Aitken kam nicht über Platz 16 hinaus. Wie stark das Feld ist, zeigen aber die geringen Abstände: Dörr-McLaren-Pilot Clemens Schmid, der 19. und Vorletzter wurde, hatte nur 0,662 Sekunden Rückstand.

Das Rennen wird durch den ungewöhnlichen Zeitplan am Samstag um 17 Uhr gestartet (TV-Zeiten, Livestream etc.).

Mit Bildmaterial von Alexander Trienitz.