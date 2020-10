DTM Zolder 1 2020: Zeitplan, TV- und Streamzeiten

Die DTM meldet sich nach kurzer Pause mit einem belgischen Doppelpack zurück. Gleich zwei Wochenenden hintereinander wird in Zolder gefahren. Los geht es an diesem Wochenende mit dem siebten Saison-Wochenende, das für den Saison-Endspurt schon richtungsweisend werden kann: Vorne kämpft das Audio-Trio um die Meisterschaft - dahinter will BMW noch einmal überraschen.

Die Zusage für Zuschauer vor Ort musste aufgrund der neusten Corona-Entwicklungen zurückgezogen werden. Wir zeigen, wann und wo man die Action von Zuhause verfolgen kann - unter anderem im Livestream-Angebot auf Motorsport-Total.com. Neben der DTM gibt es in Zolder auch ein abgespecktes Rahmenprogramm: Zwischen den Trainings, Qualifyings und Rennen der Hauptattraktion geht noch der Porsche-Carrera-Cup Benelux an den Start.

Der Zeitplan in Zolder:*

Freitag, 09. Oktober:

12:00 - 12:40 Uhr Porsche-Carrera-Cup Benelux Freies Training 1

13:00 - 13:45 Uhr DTM Freies Training 1

15:00 - 15:40 Uhr Porsche-Carrera-Cup Benelux Freies Training 2

16:30 - 17:00 Uhr DTM Freies Training 2

Samstag, 10. Oktober:

10:40 - 11:00 Uhr DTM Qualifying 1

11:30 - 12:05 Uhr Porsche-Carrera-Cup Benelux Qualifying

13:00 - 13:30 Uhr DTM Startaufstellung

13:30 - 14:50 Uhr DTM Rennen 1

15:20 - 15:53 Uhr Porsche-Carrera-Cup Benelux Rennen 1

Sonntag, 11. Oktober:

10:40 - 11:00 Uhr DTM Qualifying 2

11:30 - 12:03 Uhr Porsche-Carrera-Cup Benelux Rennen 2

13:00 - 13:30 Uhr DTM Startaufstellung

13:30 - 14:50 Uhr DTM Rennen 2

15:10 - 16:08 Uhr Porsche-Carrera-Cup Benelux Rennen 3

*Kurzfristige Änderungen im Programm möglich.

"Laut. Nah. Dran." kann man die DTM auch in diesem Jahr aus dem Wohnzimmer heraus erleben. Die Rennen am Samstag und Sonntag werden dabei im Free-TV bei Sat.1 übertragen. Die Trainings und Qualifyings gibt es im Livestream-Angebot auf Motorsport-Total.com und ran.de. Auf der OTT-Plattform 'DTM Grid' gibt es neben den Sessions auch interessantes Zusatzmaterial zur DTM.

Der Zeitplan der Live-Übertragungen der DTM aus Zolder:

Freitag, 09. Oktober:

12:55 Uhr: DTM Freies Training 1 (Livestream Motorsport-Total.com,

ran.de, DTM Grid)

16:25 Uhr: DTM Freies Training 2 (Livestream Motorsport-Total.com,

ran.de, DTM Grid)

Samstag, 10. Oktober:

10:35 Uhr: DTM Qualifying 1 (Livestream Motorsport-Total.com,

ran.de, DTM Grid)

13:00 Uhr: DTM Rennen (Sat.1, ran.de, DTM Grid)

Sonntag, 11. Oktober:

10:20 Uhr: DTM Qualifying 2 (Livestream Motorsport-Total.com,

ran.de, DTM Grid)

13:00 Uhr: DTM Rennen 2 (Sat.1, ran.de, DTM Grid)

