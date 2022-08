Formel-1-Liveticker: Analyse zur Trennung von Ricciardo und McLaren

Alonso: Sprints an jedem Wochenende wären toll

Die MotoGP hat jüngst angekündigt, ab 2023 an jedem Wochenende ein Sprintrennen abzuhalten. Formel-1-Pilot Fernando Alonso findet's gut und erklärt: "Es ist eine großartige Idee. So gibt es bereits am Samstag etwas Action."



"So werden wir alle schon am Samstag und nicht erst am Sonntag vor dem TV sitzen", sagt er und begrüßt zudem das Format. Denn in der MotoGP wird der Sprint eigenständig sein und keine Auswirkung auf die Startaufstellung am Sonntag haben.



"Ich denke deshalb, dass die Fahrer etwas mehr riskieren können", so Alonso, der am vergangenen Wochenende bei der MotoGP zu Gast war. Wäre diese Variante also womöglich auch für die Formel 1 eine Idee ...?