Formel-1-Liveticker: Aston Martin als Vorbild für Mercedes?

Red Bull: Größter Vorsprung seit Ewigkeiten?

Das aktuelle Mercedes-Problem ist nicht nur die eigene Performance - sondern auch der Vorsprung von Red Bull. "Der Abstand zum Rest des Feldes ist so groß wie seit sechs, sieben, acht Jahren in der Formel 1 nicht mehr", erklärt George Russell.



"Red Bull hat einfach einen exzellenten Job gemacht", lobt er. Aber ist die Red-Bull-Dominanz wirklich so groß wie von Russell behauptet? Zwar stimmt es, dass die Bullen mit zwei Doppelsiegen in die neue Saison gestartet sind.



Doch erst 2020 gewann Mercedes sechs der ersten sieben und sogar 13 der ersten 15 Saisonrennen! Und 2019 starteten die Silberpfeile mit Lewis Hamilton und Valtteri Bottas mit fünf Doppelsiegen in Folge in die neue Saison.



Da bleibt zunächst noch abzuwarten, ob Red Bull das in diesem Jahr auch gelingt ...