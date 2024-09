Monza in der Analyse: Triumph für Ferrari, Rennsperre für Magnussen

Horner: Stehen jetzt "unter Druck"

Damit noch einmal zurück zu Red Bull, wo Christian Horner es ganz ähnlich wie Max Verstappen sieht. Er bestätigt: "Mit dem Tempo, das wir heute hatten, werden beide Meisterschaften sicherlich unter Druck stehen."



"Wir müssen die Situation also sehr schnell wieder in den Griff bekommen. Ich denke, diese Strecke hat die Schwächen unseres Autos im Vergleich zum vergangenen Jahr aufgezeigt", so der Teamchef.



"Und ich denke, dass wir ein ganz klares Problem haben, das an diesem Wochenende deutlich geworden ist. Wir wissen, dass wir es in den Griff bekommen und angehen müssen, da wir uns sonst selbst massiv unter Druck setzen", warnt er.



Interessant: Wenn man mit mehr Abtrieb fahre, dann seien die Balanceprobleme vielleicht nicht so offensichtlich, erklärt Horner. Doch weil man in Monza mit wenig Abtrieb fährt, sei es hier besonders schlimm gewesen.