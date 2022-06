Formel-1-Liveticker: Bottas dachte über Rücktritt nach

Verstappen: WM noch lange nicht durch

Der Niederländer führt die WM nach fünf Siegen in den vergangenen sechs Rennen mit fast 50 Punkten Vorsprung - also umgerechnet zwei Rennsiege - auf seine engsten Verfolger an. Trotzdem will er jetzt nicht in den Schongang schalten.



"Es ist noch immer ein sehr langer Weg", warnt er und erklärt: "Der Vorsprung ist natürlich ziemlich groß. Aber ich weiß auch, dass es sich sehr schnell umdrehen kann. Nach dem dritten Rennen lag ich selbst noch 46 Punkte hinten."



"Wir müssen also einfach ruhig bleiben und uns fokussieren", so Verstappen. Außerdem müsse man sich weiter verbessern, denn zuletzt in Kanada habe man im Rennen nicht das schnellste Auto gehabt.



Trotzdem wird es für die Gegner natürlich mit jedem Verstappen-Sieg schwerer, den Niederländer an der WM-Spitze noch abzufangen.