Formel-1-Liveticker: Gridstrafe für Verstappen in Spa

Lammers: Gehört bei Verstappen dazu

Vorhin haben wir ja schon die Kritik von Martin Brundle an Max Verstappen gehört. Ex-Formel-1-Pilot Jan Lammers sieht das etwas anders und erklärt: "Gute Gewinner sind oft nicht die besten Verlierer."



"Was wollen wir also wirklich? Wollen wir, dass er so engagiert ist und alles für den Sieg gibt? Oder wollen wir, dass ihm das Ergebnis egal ist und er sagt: 'Na ja, zweiter oder dritter Platz ist auch okay.' Das wollen wir natürlich auch nicht", so Lammers.



Er gibt zu: "Ich sehe Max ehrlich gesagt nicht gerne so [aggressiv am Funk], aber wenn man Max als Fahrer liebt, dann muss man das in Kauf nehmen. Auch das ist Max. Jeder hat seine positiven und negativen Seiten."



Und bei Verstappen gehöre diese Art eben dazu.