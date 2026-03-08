Formel-1-Liveticker: Der Saisonauftakt in Melbourne live!
Melbourne in der Analyse: Hat Ferrari die Chance auf den Sieg verspielt?
Live-Gesamtwertung
Bericht
Liveticker
Feierabend
Gleich ist es 22:00 Uhr in Melbourne, und damit sind auch wir hier am Ende des Tages angekommen. Morgen sind wir noch einmal mit einer neuen Tickerausgabe für euch da, um die weiteren Themen aus Australien aufzuarbeiten.
Und auch heute geht es bei uns noch weiter. Kevin Scheuren und Stefan Ehlen melden sich jetzt live auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de mit ihrer großen Videoanalyse zum ersten Rennen des Jahres.
Viel Spaß mit den Kollegen und bis morgen!
Warum war Antonellis Start so schlecht?
Der Italiener verlor beim Start mehrere Positionen und erklärt: "Als ich in die Startaufstellung fuhr, war der Batteriestand niedrig, weshalb der Start sehr stressig war. Deshalb kamen wir schlecht weg."
Andrew Shovlin bestätigt: "Der Start war schwierig: Wir haben die begrenzte Energie auf der Einführungsrunde nicht gut genug gemanagt, sodass beide Fahrer mit einem niedrigen Batteriestand starteten."
"Vor allem Kimi wurde dadurch zu einer leichten Beute. George schnitt etwas besser ab, verlor aber dennoch viel Boden", so Shovlin. Dadurch fielen beide Fahrer zurück, auch Russell verlor die Führung zunächst.
Am Ende wurde es aber eben doch noch ein Doppelerfolg für Mercedes.
Cadillac: Ein Auto bei Premiere im Ziel
Sergio Perez beendete das Rennen auf P16 und damit effektiv auf dem letzten Platz. Der Mexikaner hatte am Ende drei Runden Rückstand, doch seine Zielankunft alleine wird bei Neuling Cadillac bereits als Erfolg gewertet.
"Es gab einige Leute, die es nicht einmal an den Start geschafft haben", erinnert Teamchef Graeme Lowdon und erklärt daher, er sei "wirklich zufrieden, dass wir ein Auto nach Hause gebracht haben."
Bei Valtteri Bottas gelang das nicht. "Es war wirklich schade, denn es gibt eindeutig ein Problem mit dem Lenkrad", so Lowdon. Der Finne selbst erklärt: "Das erste Problem schien mechanischer Natur zu sein."
"Ich glaube, es hatte wahrscheinlich mit dem Lenkrad zu tun, denn als wir das Lenkrad in der Boxengasse ausgetauscht haben, hat das geholfen. Aber dann gab es noch ein weiteres Problem, von dem ich nicht weiß, was es war", so Bottas.
Das Team habe ihm lediglich gesagt, dass er das Auto sofort abstellen müsse.
Williams: P5 bleibt das Ziel
Das hat James Vowles vorhin in seiner Medienrunde verraten. Obwohl Williams aktuell nur am hinteren Ende des Mittelfeldes steht, erklärt der Teamchef: "Ich habe nach wie vor die feste Absicht, um P5 in der Meisterschaft zu kämpfen."
"Nur ist der Abstand zu den vor uns liegenden Teams, die Hürde, die wir nehmen müssen, enorm. Daran besteht kein Zweifel", gesteht er. Ein Problem ist vor allem das Gewicht des Autos, das man aber nicht so schnell reduzieren kann.
"Es ist nicht kompliziert, es zu reduzieren", sagt Vowles grundsätzlich. Das Problem sei die Kostengrenze. "Wenn es keine Kostenobergrenze gäbe, würde ich es morgen umsetzen. Es wäre in wenigen Wochen erledigt", so Vowles.
Doch weil man in der Formel 1 eben nicht mehr mit Geld um sich werfen kann, wird alles etwas länger dauern. "Die Kostenobergrenze ist nach wie vor sehr positiv", betont Vowles. In dem Fall hilft sie Williams aber nicht.
Es werde ungefähr sechs Rennen dauern, das Gewicht des Autos deutlich zu reduzieren.
Das Duell zwischen Russell und Leclerc ...
... zu Beginn des Rennens gibt es hier noch einmal im Video. Ohne Frage spektakuläre Bilder, aber die Meinungen dazu gehen trotzdem auseinander. Denn es gibt bekanntlich auch Kritiker, die die Überholmanöver in diesem Jahr zu künstlich finden.
Alpine: Wäre etwas mehr drin gewesen
P10 am Ende für Pierre Gasly und damit zumindest ein Punkt für Alpine. Der Franzose erklärt: "Wir haben durch einen Zusammenstoß [mit Ocon] einige Schäden davongetragen, sodass wir wahrscheinlich nicht unser volles Potenzial ausschöpfen konnten."
"Ich glaube, unter anderen Umständen hätten wir sogar noch weiter vorne mitkämpfen können", so Gasly, der betont: "Es gibt viele positive Aspekte, und ich bin sicher, dass wir diese Woche viel Zeit investieren werden, da es vor der nächsten Woche noch so viel zu lernen gibt."
Für Teamkollege Franco Colapinto war das Rennen derweil bereits früh gelaufen. "Leider bedeutete ein operativer Fehler auf Francos Seite, dass er eine Strafe verbüßen musste, die ihm jede Chance auf Punkte nahm", so Steve Nielsen.
Am Auto des Argentiniers wurde weniger als 15 Sekunden vor dem Start der Formationsrunde noch gearbeitet, weshalb es eine Stop-and-Go-Strafe gab. Colapinto wurde am Ende 14. mit zwei Runden Rückstand.
P7: Haas dank Bearman "Best of the Rest"
Oliver Bearman wurde heute Siebter und landete damit an der Spitze des Mittelfeldes. Nachdem gestern noch beide Haas-Piloten Q3 verpasst hatten, durfte man beim US-Team heute berechtigterweise jubeln.
"Wir profitierten von einigen Ausfällen anderer vor uns", sagt Bearman zum Beispiel über das Aus von Oscar Piastri oder Isack Hadjar, "aber unabhängig davon haben wir Punkte erzielt", betont er.
"Ich bin stolz auf dieses Team. Der siebte Platz im Rennen ist der Beweis für ihre harte Arbeit", lobt er, während Teamkollege Esteban Ocon als Elfter ganz knapp hinter den Punkterängen landete.
"Es war ein enttäuschendes Rennen, denn nach unserem großartigen Start hätten wir eigentlich in die Punkte fahren müssen", ärgert er sich. Doch nach dem Start sei die Pace einfach nicht mehr da gewesen.
"Wir hatten mit einer hohen Instabilität des Hecks zu kämpfen. Das war frustrierend, denn ich glaube, das Auto hätte viel mehr leisten können", so Ocon. P7 von Bearman ist der Beweis dafür.
Honda sieht "Schritt in die richtige Richtung"
15 Runden Rückstand für Lance Stroll, doch Shintaro Orihara von Honda betont: "In Melbourne haben wir einen weiteren Schritt in die richtige Richtung gemacht. Wir konnten sehen, dass unsere Gegenmaßnahmen für die Antriebseinheit unter Rennbedingungen funktionierten."
"Diese Verbesserung ist erheblich, wenn man bedenkt, wo wir in Bahrain standen und wo wir jetzt stehen", betont er und erklärt: "Diese Veranstaltung war für uns äußerst wichtig, um die Zuverlässigkeit der Batterien zu überprüfen."
"Aus unseren Daten geht hervor, dass die Batterievibrationen weiter abgenommen haben, und wir sind nun zuversichtlich, dass wir auf dem besten Weg sind, eine volle Renndistanz zu absolvieren", so Orihara.
In der Tat ein Fortschritt - wenn auch auf einem sehr niedrigen Niveau.
Vasseur: Hätten 300 Runden fahren können
Der Ferrari-Teamchef hat in seiner Medienrunde noch einmal über die Strategie gesprochen und erklärt: "Wir sind auch etwas überrascht, [...] was die Lebensdauer der Reifen angeht."
Man hatte nicht erwartet, bei so einem frühen Stopp bis zum Rennende durchfahren zu können. Jetzt ist man schlauer. "Ich glaube, wir hätten heute [auf den harten Reifen] 300 Runden fahren können", so Vasseur.
Zudem betont der Teamchef noch einmal, dass die Strategie heute ohnehin nicht ausschlaggebend gewesen sei. "Das Problem ist nicht die strategische Entscheidung, sondern einfach das reine Tempo", erklärt er.
Lindblad beim Debüt in den Punkten
Letztes Jahr selbst noch in der Formel 2, heute auf P8 und damit in den Punkten. "Es fühlt sich sehr besonders an. Ich habe dieses Ergebnis nicht erwartet", so der Rookie, der betont, er sei "sehr stolz" auf das Team und auch sich selbst.
"Ich glaube nicht, dass ich dieses Wochenende wirklich Fehler gemacht habe. Ich denke, ich habe das Auto in fast jeder Session optimal genutzt", so Lindblad, der zwischenzeitlich sogar noch etwas weiter vorne lag.
"Ich glaube, ich war irgendwann in der ersten Runde auf P3, was ziemlich verrückt ist, wenn man darüber nachdenkt. Gegen Lewis, Max, Lando und all diese Jungs zu kämpfen, das ist etwas ganz Besonderes", jubelt er.
Weniger gut lief es für seinen Teamkollegen Liam Lawson, der als 13. ohne Punkte blieb. Er fiel bereits beim Start ans Ende des Feldes zurück und erklärt: "Ich startete, bewegte mich aber nicht und verlor die gesamte Leistung."
Davon erholte er sich nicht mehr.
Formel 2: Sieg für Red-Bull-Junior
Weil wir gerade bei Red Bull sind: Die Bullen durften sich heute zumindest in der Formel 2 über einen Sieg freuen. Da hatte Junior Nikola Tsolow die Nase vorne. Zweiter wurde mit Rafael Camara ein Ferrari-Junior.
In der Formel 3 setzte sich mit Ugo Ugochukwu derweil ein ehemaliger McLaren-Junior durch, Zweiter wurde Freddie Slater, der seit diesem Jahr zum Audi-Nachwuchsprogramm gehört.
Die kompletten Ergebnisse findet ihr hier:
Formel 2
Formel 3
Mekies: Ergebnis keine Überraschung
Der Red-Bull-Teamchef sagt nach P6 von Verstappen: "Wir haben nach den Tests vor Saisonbeginn vorhergesagt, dass wir auf Platz vier liegen würden. Wie sich herausgestellt hat, war diese Vorhersage ziemlich zutreffend."
"Es war dieses Wochenende wahrscheinlich noch ein bisschen besser, da Isack nach einem sauberen Qualifying auf Platz 3 startete. Er hat also sehr gute Arbeit geleistet und alles herausgeholt", lobt Mekies.
Daher könne man wahrscheinlich sagen, "dass wir zumindest mit McLaren mithalten konnten. Aber mit Ferrari oder Mercedes konnten wir sicherlich nicht mithalten", betont er.
"Es war keine Überraschung", sagt der Teamchef daher über die Performance in Melbourne.
Was war bei Hülkenberg los?
Auch der Deutsche konnte das Rennen gar nicht erst aufnehmen. Er berichtet: "Wir hatten auf den Runden zur Startaufstellung ein technisches Problem und haben es gerade so geschafft, dort anzukommen."
"Aber dann gab es etwas, das wir nicht schnell beheben konnten", so Hülkenberg, der sich laut eigener Aussage selbst nicht sicher ist, was genau das Problem war. Jedenfalls konnte er deshalb nicht starten.
"Jetzt wird das Auto natürlich auseinandergenommen", betont er, denn bereits nächste Woche in China geht es weiter. Und dort soll der Defekt nicht noch einmal auftreten.
"Es ist natürlich sehr bedauerlich, dass wir überhaupt nicht starten konnten", so Hülkenberg. Immerhin holte Teamkollege Gabriel Bortoleto die Kohlen für Audi mit P9 aus dem Feuer.
So kurios war der Piastri-Crash
Oscar Piastri hält seinen Unfall vor dem Rennen für das Ergebnis einer "Kombination aus mehreren Faktoren". Er erklärt im Gespräch mit Sky: "Ich hatte kalte Reifen und habe ausgangs Kurve 4 den Randstein erwischt."
"Ich hatte aber auch 100 Kilowatt mehr Leistung, als ich erwartet hatte", so der Australier. Er verrät: "Im Grunde war ich mit weniger Gas unterwegs als noch im Qualifying."
"Aber aufgrund der Art und Weise, wie die Drehmoment-Anforderung funktionieren muss, habe ich tatsächlich 100 Kilowatt mehr Leistung bekommen, als wenn ich Vollgas gegeben hätte", schildert er den kuriosen Umstand.
Seine kompletten Aussagen findet ihr hier.
Williams: Lange Liste an Problemen
Das Team aus Grove blieb heute ohne Punkte. Alexander Albon berichtet nach P12: "Es war heute ein langes Rennen für uns. Momentan befinden wir uns im Niemandsland und kämpfen nicht wirklich gegen das Mittelfeld."
"Es ist klar, dass uns Pace fehlt", so Albon, der präzisiert: "Die Rundenzeiten zeigen deutlich, dass wir zu schwer sind und nicht genug Abtrieb erzeugen. Auch das Graining war heute ein Problem für uns, insbesondere auf den harten Reifen."
Teamkollege Carlos Sainz wurde 15. mit zwei Runden Rückstand und erklärt ebenfalls: "Es war ein hartes Wochenende mit zu vielen Problemen in jeder Session."
"Leider hatten wir ein Problem mit dem Frontflügel, wodurch wir die gesamte Aerodynamikbalance verloren haben. Das dadurch entstandene Untersteuern führte dazu, dass sich die Reifen massiv abnutzten", so Sainz.
"Von da an wurde es für mich ehrlich gesagt zu einer Testsession", berichtet der Spanier. Aus eigener Kraft scheint Williams aktuell nicht in die Punkte fahren zu können.
Stella: McLaren mehr als eine halbe Sekunde hinten
Lando Norris sagte ja bereits, dass er große Rückstand heute nicht repräsentativ sei. McLaren-Teamchef Andrea Stella stellt dennoch klar, dass die Lücke aktuell "zwischen einer halben und einer Sekunde zu liegen scheint".
"Wir müssen einen Weg finden, mehr aus dem Antrieb herauszuholen. Und andererseits müssen wir das Auto weiterentwickeln. Es wird einige Rennen dauern, bis wir größere Verbesserungen sehen", betont er jedoch.
"Daher denke ich, dass wir in diesen ersten Rennen sicherstellen müssen, dass wir das Maximum aus dem Auto in seiner aktuellen Konfiguration herausholen", so der Teamchef.
Heißt: Für McLaren geht es aktuell eher um Schadensbegrenzung.
Aston Martin schont Material
Die gute Nachricht: Lance Stroll sah heute die Zielflagge. Die schlechte Nachricht: Er hatte am Ende 15 Runden Rückstand, weil er eine lange Pause in der Garage einlegte. Das hatte laut seiner Aussage aber keine physischen Gründe.
"Wir haben immer noch Probleme mit den Vibrationen", sagt er bei Sky zwar. Aber: "Mir geht es körperlich gut. Ich kann das Auto fahren, aber es ist einfach nicht gut für den Motor und solche Sachen."
Auch das Alonso-Auto stellte Aston Martin "nur" ab, um das Material zu schonen. "Es geht mir gut", bestätigt der Spanier. Er betont aber auch, dass es "optimistisch" wäre, davon auszugehen, das Rennen in China zu beenden.
"Wir können es zumindest versuchen", so Alonso. Neue Batterien soll es erst später geben. Man ist bei der Ersatzteilsituation also noch immer am Limit.
Lob für neue Regeln
Lando Norris und Max Verstappen bleiben nach dem Rennen bei ihrer Kritik am neuen Reglement. Frederic Vasseur sieht es komplett anders und erklärt: "Für den Sport war das ein sehr gutes Rennen."
"Zu Beginn der Saison gab es einige pessimistische Kommentare zu dieser neuen Formel 1, aber ich finde, dass der Start des heutigen Rennens und die ersten zehn Runden die spannendsten waren, die wir in den letzten zehn Jahren gesehen haben", so der Ferrari-Teamchef.
Auch Toto Wolff erklärt bei Sky: "Jeder, der gesagt hat, [das neue Reglement] hat vielleicht zu wenig Show, der wurde am Anfang eines Besseren belehrt." Zumal die Strecke in Melbourne eigentlich nicht für Spektakel stehe.
Wie bei vielen Dingen gehen die Meinungen also stark auseinander.