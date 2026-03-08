Williams: P5 bleibt das Ziel

Das hat James Vowles vorhin in seiner Medienrunde verraten. Obwohl Williams aktuell nur am hinteren Ende des Mittelfeldes steht, erklärt der Teamchef: "Ich habe nach wie vor die feste Absicht, um P5 in der Meisterschaft zu kämpfen."



"Nur ist der Abstand zu den vor uns liegenden Teams, die Hürde, die wir nehmen müssen, enorm. Daran besteht kein Zweifel", gesteht er. Ein Problem ist vor allem das Gewicht des Autos, das man aber nicht so schnell reduzieren kann.



"Es ist nicht kompliziert, es zu reduzieren", sagt Vowles grundsätzlich. Das Problem sei die Kostengrenze. "Wenn es keine Kostenobergrenze gäbe, würde ich es morgen umsetzen. Es wäre in wenigen Wochen erledigt", so Vowles.



Doch weil man in der Formel 1 eben nicht mehr mit Geld um sich werfen kann, wird alles etwas länger dauern. "Die Kostenobergrenze ist nach wie vor sehr positiv", betont Vowles. In dem Fall hilft sie Williams aber nicht.



Es werde ungefähr sechs Rennen dauern, das Gewicht des Autos deutlich zu reduzieren.