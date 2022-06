Formel-1-Liveticker: Fernando Alonso nachträglich bestraft

Freispruch für Vettel

Auch die zweite Entscheidung ist da. Vettel wird für den Vorfall hinter dem Safety-Car freigesprochen. Zwar sei er zwischenzeitlich mehr als zehn Wagenlängen hinter das Auto vor ihm zurückgefallen.



Aber am Ende der Safety-Car-Phase habe er wieder aufgeschlossen und das sei entscheidend. Hier die Begründung der Rennkommissare im Wortlaut:



"After initially closing up to the car in front under the Safety Car procedure, for a period of time car 5 did not maintain the 10-car length rule. However, towards the end of the Safety Car period re-closed the gap and then maintained the required position until the race resumption."



"The Stewards also note that there were other drivers who also failed to keep to the 10-car lengths at different times during the procedure but that all were compliant at the end of the Safety Car period. Therefore the Stewards conclude that a penalty for car 5 is not appropriate in these circumstances."