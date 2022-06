Formel-1-Liveticker: Gegenwind für Wolff nach harter Kritik

Rosberg: Sainz hat kein WM-Potenzial

Der Champion von 2016 sieht in Sainz keinen potenziellen Weltmeister - zumindest aktuell nicht. Bei 'Sky' erklärt er: "Es steckt in Sainz, ein guter, ordentlicher Fahrer bei Ferrari zu sein. Aber momentan steckt es nicht in ihm, Weltmeister zu werden."



"Bei der Performance hat ihn Charles Leclerc in jedem einzelnen Rennen in diesem Jahr in den Schatten gestellt", so Rosberg, der glaubt, dass der Spanier noch etwas mehr Zeit braucht, um sich an das neue Auto zu gewöhnen.



Es sei eine "Überraschung", dass Sainz 2022 so große Probleme habe. Denn 2021 war er noch deutlich näher an Leclerc dran. Es bleibt daher abzuwarten, ob beziehungsweise wann der Spanier die Lücke wieder schließen kann.



Die Vorsaison hatte er in der WM auf P5 beendete - und damit sogar zwei Plätze vor Leclerc.