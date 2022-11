Formel-1-Liveticker: Haas-Entscheidung erst nach Brasilien?

Vettel: Noch zwei Rennen

Sebastian Vettel wird am Wochenende sein vorletztes Formel-1-Rennen fahren. Mit Brasilien steht dabei noch einmal ein Highlight für den Aston-Martin-Piloten auf dem Programm. Denn der Deutsche reist mit guten Erinnerungen nach Sao Paulo: 2012 gewann er dort auf dramatische Weise seinen dritten WM-Titel.



"Es wird fantastisch sein, ein letztes Mal an diesem legendären Ort zu fahren", blickt er voraus.



Doch ein Schaulaufen wird es für ihn nicht, denn sein Team kämpft noch um Platz sechs in der WM, auf den aktuell vier Punkte fehlen. "Während wir in Mexiko keine gute Leistung gezeigt haben, war unsere Form in letzter Zeit generell stark. Wir sind in der Konstrukteursmeisterschaft in einem Kampf Alfa Romeo und wir werden alles tun, um das Potenzial des Autos in diesen letzten beiden Rennen zu maximieren. Es ist eine schwierige Aufgabe, aber wir sind bereit dafür."