Formel-1-Liveticker: Kostet die Zuverlässigkeit Mercedes den Titel?
Formel-1-Liveticker: Kostet die Zuverlässigkeit Mercedes den Titel?
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Schnellster Mann
Kimi Antonelli fuhr gestern im neunten Saisonrennen bereits zum sechsten Mal die schnellste Runde. Max Verstappen, Lewis Hamilton und Lando Norris kommen auf je eine. Damit führt der Italiener auch diese Wertung klar an.
Seine schnellste Runde in Silverstone gibt es hier noch einmal komplett im Video:
Neuer Rekord
Silverstone durfte sich an diesem Wochenende über einen Rekord freuen. Insgesamt kamen 564.000 Fans an die Strecke - und damit mehr als jemals zuvor bei einem Formel-1-Rennen irgendwo auf der Welt. Nicht schlecht!
Schlecht geschlafen?
Wir wissen nicht, wie schlecht Toto Wolff und Co. nach dem Defekt gestern wirklich geschlafen haben. In unsere Montagskolumne hat es Mercedes dieses Mal aber nicht "geschafft". Die und weitere spannende Inhalte zum Wochenende findet ihr hier:
Wer letzte Nacht am schlechtesten geschlafen hat: Max Verstappen
Wer letzte Nacht am besten geschlafen hat: Charles Leclerc
Videoanalyse Silverstone
Russell selbstkritisch: Muss besser werden
Er landete gestern auf P2, aber der Brite weiß, dass er im Normalfall in der WM wieder Punkte auf Kimi Antonelli verloren hätte. "Das Gefühl war gut, aber die Rundenzeiten waren langsam", sagt er über sein Rennen.
"Ich habe immer noch Schwierigkeiten, dieses Auto zu verstehen", gesteht er und erklärt: "Wenn ich um die Meisterschaft kämpfen will, müssen meine Leistungen besser werden. Ich muss besser werden."
"Wir liefern uns derzeit ein enges Duell mit Ferrari, es geht also nicht nur um Kimi und mich. Lewis [Hamilton] ist immer noch ganz nah dran", sagt er mit Blick auf die WM. Daher müsse er sich dringend steigern.
Wolff: Hätten alle Rennen gewinnen sollen
Kostet die Zuverlässigkeit Mercedes am Ende des Jahres den WM-Titel? Der W17 gilt zwar als das beste Auto, doch in den vergangenen fünf Grand-Prix-Rennen brachte man lediglich ein einziges Mal beide Fahrer in die Punkte.
Auch gestern in Silverstone erlebte Kimi Antonelli wieder eine durch einen Defekt bedingte Nullnummer. So konnte Lewis Hamilton den Rückstand in der Weltmeisterschaft auf 32 Punkte verkürzen.
Zwar gewann Mercedes in diesem Jahr sieben von neun Grands Prix, doch Toto Wolff stellt selbstkritisch klar: "Es hätten neun von neun sein sollen." Denn ohne den Defekt hätte Antonelli auch gestern gute Siegchancen gehabt.
Trotzdem betont Wolff im Hinblick auf die Zuverlässigkeit auch: "Was Chassis und Motor angeht, wollen wir das Maximum herausholen." Und es sei besser, bei der Zuverlässigkeit Probleme zu haben, als bei der Performance.
"Das ist mir lieber, als langsam und zuverlässig zu sein", stellt der Teamchef klar. Trotzdem müsse man die Probleme natürlich in den Griff bekommen.
Hello again!
Guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Formel-1-Livetickers. Das Wochenende in Silverstone liegt hinter uns, aber nach dem chaotischen Rennen gestern gibt es noch immer zahlreiche Themen, die wir aufarbeiten müssen. Genau das wollen wir hier im Ticker in den kommenden Stunden machen.
Ruben Zimmermann begleitet euch an dieser Stelle durch den Tag und bei Fragen, Anregungen oder Beschwerden könnt ihr unser Kontaktformular verwenden. Außerdem findet ihr uns auf Facebook, X, Instagram und YouTube.
Hier gibt es unseren gestrigen Liveticker noch einmal zum Nachlesen.
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