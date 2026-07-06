Formel-1-Liveticker: Kostet die Zuverlässigkeit Mercedes den Titel?

Wolff: Hätten alle Rennen gewinnen sollen

Kostet die Zuverlässigkeit Mercedes am Ende des Jahres den WM-Titel? Der W17 gilt zwar als das beste Auto, doch in den vergangenen fünf Grand-Prix-Rennen brachte man lediglich ein einziges Mal beide Fahrer in die Punkte.



Auch gestern in Silverstone erlebte Kimi Antonelli wieder eine durch einen Defekt bedingte Nullnummer. So konnte Lewis Hamilton den Rückstand in der Weltmeisterschaft auf 32 Punkte verkürzen.



Zwar gewann Mercedes in diesem Jahr sieben von neun Grands Prix, doch Toto Wolff stellt selbstkritisch klar: "Es hätten neun von neun sein sollen." Denn ohne den Defekt hätte Antonelli auch gestern gute Siegchancen gehabt.



Trotzdem betont Wolff im Hinblick auf die Zuverlässigkeit auch: "Was Chassis und Motor angeht, wollen wir das Maximum herausholen." Und es sei besser, bei der Zuverlässigkeit Probleme zu haben, als bei der Performance.



"Das ist mir lieber, als langsam und zuverlässig zu sein", stellt der Teamchef klar. Trotzdem müsse man die Probleme natürlich in den Griff bekommen.