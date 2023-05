Formel-1-Liveticker: Kritik an Miami-Show übertrieben?

Ärger mit Indy?

Die Formel 1 nutzte am Miami-Wochenende öfter mal den Slogan "The greatest spectacle in motorsport" genutzt. Ist euch das auch aufgefallen? Dann wisst ihr ja sicher auch, dass die Veranstalter des Indianapolis 500, dem wohl berühmtesten Einzel-Ovalrennen der Welt, den Slogan "The greatest spectacle in racing" eigentlich für sich beanspruchen.



Doug Bowles ist der Präsident der Indianapolis Motor Speedway Corporation und hat sich im "The Best of Monday"-Podcast zu einem interessanten Austausch mit Liberty Media und der FOM geäußert:



"Sie haben schon früher [als in Miami] damit angefangen", erklärte er. "Wir haben uns an unsere Freunde bei Liberty und bei der Formula One Group gewandt, und sie haben zugestimmt, es nicht zu verwenden.



Es war eher spezifisch auf Vegas bezogen, wo wir das Problem hatten. Das ist das erste Mal, dass wir davon hören, dass es sich auf Miami bezieht. Wir werden also auf jeden Fall noch einmal unsere Freunde dort anrufen.



Sie haben zugestimmt, dass es unsere IP ist und dass sie sie nicht verwenden werden. Ich bin mir also nicht sicher, wie es verwendet wurde - ich habe gehört, dass es im Vorfeld des Rennens verwendet wurde. Ein paar Leute haben es tatsächlich erwähnt.



Ich habe es nicht in ihren Marketingunterlagen gesehen, und sie haben zugestimmt, dass es nicht ihr Zeichen ist und sie es in Ruhe lassen würden. Wir werden also diese Woche nachhaken.



Ich freue mich, dass es die Formel 1 hier gibt - aber baut eure eigene IP auf, baut eure eigenen 114 Jahre auf und klaut nicht unsere."



Da könnte noch ein bisschen Ungemach mit den Amerikanern drohen.