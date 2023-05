TV-Quoten Miami 2023: Wieder Verluste für Sky im Vorjahresvergleich

Der Abwärtstrend bei den TV-Zuschauerzahlen in der Formel-1-Saison 2023 hält an für die deutschsprachigen Sender aus Deutschland und Österreich. Denn auch der Miami-Grand-Prix erwies sich nicht als Quotenrenner, und das trotz der eigentlich günstigen Startzeit am Sonntagabend. (Hier unsere aktuelle Quotenübersicht abrufen!)

Am größten sind die Verluste bei Pay-TV-Sender Sky in Deutschland. 2022 hatten dort noch 803.000 Zuschauer die Formel-1-Premiere in Miami live verfolgt. 2023 waren es laut Branchenmonitor DWDL in der Spitze gerade noch 540.000 Zuseher, rund ein Drittel weniger.

Positiv aber war der Marktanteil in der relevanten Zielgruppe 14-49 Jahre: Hier punktete Sky mit 6,8 Prozent. Außerdem gelang dem Sender der Sprung unter die 20 meistgesehenen Sendungen am Sonntag in Deutschland.

Im Schnitt kommt Sky für die laufende Formel-1-Saison mit bisher fünf Rennen auf ein Publikum von 626.000 Fans pro Grand Prix. Das entspricht einem deutlichen Minus im Vergleich zum Vorjahr (748.000) und auch die Saison 2021 hatte mit durchschnittlich 699.000 Zuschauern bessere Ergebnisse geliefert.

Publikumswerte auch in Österreich rückläufig

In Österreich zeigte 2023 erstmals der ORF das Formel-1-Rennen live im Fernsehen, nachdem 2022 ServusTV aus Miami berichtet hatte - damals mit 699.000 Zuschauern. Der ORF blieb mit 682.000 Zusehern knapp hinter dem Vorjahreswert zurück.

Der Lichtblick ist auch hier der Marktanteil von 29 Prozent, womit die ORF-Sendung 2023 besser abschnitt als die ServusTV-Sendung aus dem Vorjahr, die 26 Prozent erreicht hatte.

Auch der bisherige ORF-Schnitt in diesem Jahr zeigt nach unten: Rund 634.000 Fans verfolgen bislang jeden Grand Prix, den der öffentlich-rechtliche Sender ausstrahlt. 2022 hatte der ORF noch durchschnittlich 734.000 Zuschauer erreicht, 2021 waren es 678.000 Zuschauer gewesen.

Der Vollständigkeit halber hier auch der Trend für ServusTV nach bisher zwei Live-Rennen in diesem Jahr: 550.000 Zuschauer im Schnitt liegen knapp unter dem Vorjahreswert 568.000, aber über den Resultaten von 2021 mit durchschnittlich 518.000 Zuschauern.

Die Quoten für die Höhepunkt-Sendung bei Sport1 liegen noch nicht vor: Der Beitrag ist nach dem Miami-Grand-Prix 2023 erst für Montag ins Programm genommen worden.

Beim Grand Prix der Emilia-Romagna in Imola am 21. Mai 2023 ist in Deutschland wie immer Sky als alleiniger TV-Partner der Formel 1 aktiv. In Österreich übernimmt wieder ServusTV und zeigt anschließend auch den Klassiker in Monaco. Der ORF meldet sich dann zum Spanien-Grand-Prix zurück im Programm.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.