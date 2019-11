Nutzungsbedingungen

1. Ihre Einwilligung

Durch die Nutzung/den Besuch dieser Website, einschließlich aller über die Website Motorsport.com (www.motorsport.com) angebotenen Inhalte, Produkte, Software und Leistungen sowie verbundener Websites (nachfolgend zusammengenommen als die „Motorsport.com Website“ bezeichnet), bestätigen Sie Ihre Einwilligung in diese Geschäftsbedingungen (die „Nutzungsbedingungen“). Motorsport.com, Inc. kann diese Nutzungsbedingungen nach eigenem Ermessen jederzeit modifizieren oder überarbeiten und Sie erklären sich mit diesen Modifizierungen und Überarbeitungen einverstanden. Keine der in dieser Vereinbarung enthaltene Bestimmung gilt als Übertragung der Rechte oder Vorteile Dritter.

2. Motorsport.com Website

Diese Nutzungsbedingungen gelten für sämtliche Nutzer der Motorsport.com Website, einschließlich von Nutzern, die der Website Videoinhalte, Informationen oder andere Materialien oder Services hinzufügen. Die Motorsport.com Website enthält sämtliche Aspekte von Motorsport.com, insbesondere alle Produkte, Software und Services, die über die Motorsport.com Website angeboten werden. Die Motorsport.com Website kann Links zu Websites Dritter enthalten, die weder im Eigentum von Motorsport.com stehen noch darüber kontrolliert werden. Motorsport.com hat keine Kontrolle über und übernimmt keine Verantwortung für die Inhalte, Datenschutzrichtlinien oder Praktiken der Websites Dritter. Darüber hinaus kann und wird Motorsport.com die Inhalte der Websites Dritte weder zensieren noch editieren. Durch die Nutzung der Motorsport.com Website stellen Sie Motorsport.com ausdrücklich von jeder Haftung frei, die sich aus Ihrer Nutzung der Websites Dritter ergibt.

3. Motorsport.com Konten

Um auf einige Funktionen der Motorsport.com Website zugreifen zu können, müssen Sie ein Motorsport.com Mitgliedskonto einrichten, das einem getrennten Motorsport.com Mitgliedsvertrag unterliegt, der unter www.Motorsport.com/info/member-agreement/ eingesehen werden kann. Sie dürfen ein anderes Konto nicht ohne Erlaubnis nutzen. Bei der Erstellung eines Kontos müssen Sie zutreffende und vollständige Angaben machen. Sie alleine sind für sämtliche Vorgänge verantwortlich, die über Ihr Konto erfolgen und müssen das Passwort des Kontos sicher verwahren. Bei einem Verstoß gegen die Sicherheitsbestimmungen oder einer nichtgenehmigten Nutzung Ihres Kontos müssen Sie Motorsport.com umgehend benachrichtigen. Obwohl Motorsport.com nicht für Verluste haftbar ist, die durch die nichtgenehmigte Nutzung Ihres Kontos verursacht werden, können Sie wiederum für Verluste haftbar sein, die Motorsport.com oder anderen infolge einer solchen nichtgenehmigten Nutzung entstehen.

4. Nutzung der Motorsport.com Website - Berechtigungen und Einschränkungen

Motorsport.com gewährt Ihnen hiermit die Berechtigung, die Motorsport.com Website gemäß den in den Nutzungsbedingungen festgelegten Bestimmungen zu nutzen, vorausgesetzt:

Sie willigen ein, Teile der Motorsport.com Website, insbesondere Nutzerbeiträge (wie unten definiert), in keinem Medium zu verbreiten, ohne zuvor die schriftliche Genehmigung von Motorsport.com erhalten zu haben. Sie stimmen zu, die Motorsport.com Website in keinem Bereich zu ändern oder zu modifizieren, insbesondere die darin verwendete Technologie. Sie stimmen zu, sich Zugang zu Nutzerbeiträgen (wie unten definiert) oder Inhalten von Motorsport.com weder über Technologie oder sonstige Mittel zu verschaffen, die nicht die Seiten von Motorsport.com selbst oder andere, von Motorsport.com angegebene, ausdrücklich genehmigten Mittel darstellen. Sie stimmen zu, die Motorsport.com Website, einschließlich des einbettbaren Videoplayers, nicht ohne die vorherige schriftliche Genehmigung von Motorsport.com zu kommerziellen Zwecken zu nutzen. Verbotene kommerzielle Nutzung umfasst sämtliche der folgenden Handlungen, die ohne ausdrückliche Genehmigung von Motorsport.com erfolgen: Verkauf des Zugangs zur Motorsport.com Website oder damit verbundener Services auf einer anderen Website;

Nutzung der Motorsport.com Website oder damit verbundener Services zum primären Zweck, Werbe- oder Abonnementeinnahmen zu erzielen;

der Verkauf von Werbung auf der Motorsport.com Website oder auf Websites Dritter, die auf die Inhalte bestimmter Nutzerbeiträge oder Motorsport.com Inhalte abzielt;

jede Nutzung der Motorsport.com Website oder damit verbundener Services, die Motorsport.com, nach eigenem Ermessen, als Nutzung der Ressourcen von Motorsport.com oder von Nutzerbeiträgen ansieht und die im Ergebnis zu einer Konkurrenzsituation oder dem Verdrängen von Motorsport.com, Inhalten von Motorsport.com oder den darauf enthaltenen Nutzbeiträgen auf dem Markt führt. Erlaubte kommerzielle Verwendung umfasst das Hochladen eines Originalvideos oder das Unterhalten eines Originalkanals auf Motorsport.com zur Bewerbung Ihres Unternehmens oder Rennteams, vorbehaltlich der Bestimmungen der Motorsport.com Mitgliedervereinbarung und sonstiger Nutzungen, die Motorsport.com ausdrücklich schriftlich genehmigt. Wenn Sie den einbettbaren Videoplayer von Motorsport.com auf Ihrer Website nutzen, müssen die Seiten, die den einbettbaren Videoplayer enthalten, eine deutliche Verlinkung zurück auf die Motorsport.com Website enthalten und Sie dürfen den einbettbaren Videoplayer von Motorsport.com oder Teile davon nicht modifizieren, darauf aufbauen oder blockieren. Sie willigen ein, keine automatischen Systeme, insbesondere „Robots“, „Spiders“ oder Offline-Reader zu verwenden oder zu starten, um künstliche Ansichten von Videoinhalten zu erzeugen oder auf eine Weise Zugang zur Motorsport.com Website zu erlangen, die innerhalb eines festgelegten Zeitraums mehr Anfragen an die Server von Motorsport.com sendet, als es ein Mensch unter Verwendung eines herkömmlichen online Webbrowsers nachvollziehbarermaßen im gleichen Zeitraum könnte. Ungeachtet des Vorangehenden erteilt Motorsport.com den Betreibern öffentlicher Suchmaschinen die Erlaubnis, Spiders zur Vervielfältigung von auf der Website enthaltenem Material einzusetzen, jedoch nur insofern und insoweit es notwendig ist zur Erstellung öffentlich verfügbarer durchsuchbarer Indexe des Materials, jedoch nicht für Caches oder Archive solcher Materialien. Motorsport.com behält sich vor, diese Ausnahmen entweder generell oder in speziellen Fällen zu widerrufen. Sie willigen ein, weder persönlich identifizierbare Informationen, einschließlich Kontonamen, von der Motorsport.com Website zu sammeln, noch die von der Motorsport.com Website bereitgestellten Kommunikationssysteme (z. B. Diskussionsforen, Kommentare, E-Mails) zu Werbezwecken zu verwenden. Sie stimmen zu, keine Nutzer von Motorsport.com hinsichtlich ihrer Nutzerbeiträge zu kommerziellen Zwecken zu akquirieren. Während Ihrer Nutzung der Motorsport.com Website willigen Sie in die Bestimmungen dieser Nutzungsbedingungen und aller geltenden lokalen, nationalen und internationalen Gesetze und Verordnungen ein. Motorsport.com behält sich vor, Bereiche der Motorsport.com Website zu jedem beliebigen Zeitpunkt nicht fortzuführen.

5. Ihre Nutzung von Inhalten der Website

Über die oben aufgeführten generellen Beschränkungen hinaus gelten speziell für die Nutzung von Inhalten der Motorsport.com Website durch Sie die folgenden Beschränkungen und Bedingungen:

Der Inhalt der Motorsport.com Website, mit Ausnahme der Nutzerbeiträge (wie unten definiert), insbesondere Texte, Software, Skripts, Grafiken, Fotos, Geräusche, Musik, Videos, interaktive Funktionen und ähnliches (der „Inhalt“) sowie die darin verwendeten Handelsmarken, Dienstleistungszeichen und Logos (die „Marken“), stehen im Eigentum von Motorsport.com oder werden von Motorsport.com vorbehaltlich urheberrechtlicher und sonstiger Immaterialgüterrechte lizensiert. Inhalte der Motorsport.com Website werden Ihnen wie besehen zu Ihrer Information und ausschließlich privaten Nutzung zur Verfügung gestellt und dürfen ohne vorherige schriftliche Einwilligung der jeweiligen Eigentümer nicht heruntergeladen, vervielfältigt, reproduziert, verbreitet, übertragen, gesendet, ausgestellt, verkauft, lizenziert oder auf andere Art für Zweck jeglicher Art ausgebeutet werden. Motorsport.com behält sich alle Rechte vor, die nicht auf oder gegenüber der Motorsport.com Website und deren Inhalten gewährt wurden. Sie dürfen auf Nutzerbeiträge nur zu Ihrer Information und zu persönlichen Verwendung zugreifen oder wie es durch die normale Funktionalität der Motorsport.com Website beabsichtigt ist. Nutzerkommentare stehen Ihnen nur zu Ihrer Information und zur persönlichen Verwendung im Rahmen der durch die normale Funktionalität der Motorsport.com Website beabsichtigten Weise zur Verfügung. Nutzerkommentare werden 'wie besehen' zur Verfügung gestellt und dürfen ohne vorherige schriftliche Einwilligung der jeweiligen Eigentümer nicht genutzt, vervielfältigt, reproduziert, verbreitet, übertragen, gesendet, ausgestellt, verkauft, lizenziert, heruntergeladen oder auf andere, nicht von der normalen Funktionalität der Motorsport.com Website beabsichtigten Art oder auf sonstige gem. dieser Vereinbarung verbotenem Weise ausgebeutet werden. Sie dürfen auf Inhalte von Motorsport.com, Nutzerbeiträge und sonstige Inhalte nur in der gemäß dieser Vereinbarung erlaubten Weise zugreifen. Motorsport.com behält sich alle Rechte vor, die nicht auf oder gegenüber den Motorsport.com Inhalten und der Motorsport.com Website gewährt wurden. Sie willigen ein, keine Nutzung, Vervielfältigung oder Verbreitung der Inhalte zu kommerziellen Zwecken vorzunehmen, einschließlich jeder Nutzung, Vervielfältigung oder Verbreitung von Nutzerbeiträgen Dritter, die über die Motorsport.com Website erlangt wurden, es sei denn, dies ist hierin ausdrücklich gestattet. Sie willigen ein, sicherheitsbezogene Funktionen der Motorsport.com Website nicht zu umgehen, funktionsunfähig zu machen oder auf sonstige Weise zu beeinträchtigen. Gleiches gilt für Funktionen, die eine Nutzung oder Vervielfältigung von Inhalten verhindern oder beschränken oder Nutzungsbeschränkungen der Motorsport.com Website oder deren Inhalte erzwingen. Sie verstehen, dass Sie bei der Nutzung der Motorsport.com Website Nutzerbeiträgen ausgesetzt sein werden, die aus vielen verschiedenen Quellen stammen und dass Motorsport.com nicht verantwortlich ist für die Richtigkeit, Funktionalität, Sicherheit oder die Immaterialgüterrechte solcher Beiträge oder die Bezugnahme darauf. Des Weiteren verstehen und erkennen Sie an, dass Sie Nutzerbeiträgen ausgesetzt sein können, die unrichtig, beleidigend, unanständig oder anstößig sind und willigen hiermit in den Verzicht ein und verzichten auf sämtliche gesetzlichen oder billigkeitsrechtlichen Rechte oder Rechtsmittel, die Ihnen diesbezüglich gegenüber Motorsport.com zustehen oder zustehen könnten und willigen ein, Motorsport.com, deren Eigentümer/Betreiber, verbundene Unternehmen und/oder Lizenzgeber in vollem gesetzlich zulässigen Umfang gegenüber allen mit Ihrer Nutzung der Motorsport.com Website verbundenen Angelegenheiten schad- und klaglos zu halten.

6. Richtlinie zur Kontokündigung

Motorsport.com kann den Zugang eines Nutzers zur Motorsport.com Website ohne vorherige Ankündigung sperren, wenn Motorsport.com feststellt, dass der Nutzer entgegen diesen Nutzungsbestimmungen gehandelt hat. Motorsport.com behält sich vor, darüber zu entscheiden, ob Inhalte oder ein Nutzerbeitrag dazu geeignet sind, auf der Motorsport.com Website gezeigt zu werden. Motorsport.com kann jeden Nutzerbeitrag oder Inhalte jederzeit ohne Vorankündigung nach eigenem Ermessen von der Website entfernen.

7. Digital Millennium Copyright Act („DMCA“)

Sind Sie Inhaber eines Urheberrechts oder Beauftragter eines solchen und glauben, dass Inhalte oder Nutzerbeiträge Ihre Rechte verletzen, können Sie eine Mitteilung gemäß des Digital Millennium Copyright Act („DMCA“) einreichen, indem Sie der für Urheberrecht zuständigen Abteilung bei Motorsport.com die folgenden Angaben schriftlich zukommen lassen: Eine physische oder elektronische Unterschrift der Person, die befugt ist, im Namen des Inhabers eines ausschließlichen Rechts, das angeblich verletzt wurde, zu handeln;

Kennzeichnung des urheberrechtlich geschützten Werks, das angeblich verletzt wurde, oder, falls mehrere urheberrechtlich geschützte Werke auf einer einzigen Webseite durch eine Mitteilung abgedeckt werden, eine repräsentative Liste dieser Werke auf der Webseite;

Kennzeichnung des Materials, das mutmaßlich das Urheberrecht verletzt oder Gegenstand des Verstoßes ist und entfernt werden oder deaktiviert werden soll und nachvollziehbar ausreichende Informationen, die es dem Dienstanbieter erlauben, das Material ausfindig zu machen;

Nachvollziehbar ausreichende Informationen, die es dem Dienstanbieter erlauben, Sie zu kontaktieren, so wie beispielsweise eine Adresse, Telefonnummer und ggf. E-Mail-Adresse;

Eine Erklärung, dass Sie nach Treu und Glauben davon überzeugt sind, dass die Verwendung des Materials auf die beanstandete Art und Weise vom Rechteinhaber, dessen Beauftragten oder per Gesetz nicht autorisiert wurde und

eine Erklärung, dass die in der Benachrichtigung enthaltenen Informationen zutreffend sind und, unter Androhung der Strafe bei Meineid, dass Sie berechtigt sind, im Namen des Inhabers eines ausschließlichen Rechts, das angeblich verletzt wurde, zu handeln.

Benachrichtigungen zu mutmaßlichen Urheberrechtsverletzungen sollten an copyright@Motorsport.com geschickt werden. Sie bestätigen, dass Ihre DMCA-Anzeige möglicherweise nicht rechtswirksam ist, wenn Sie nicht sämtliche Anforderungen dieses Abschnitts 8(A) erfüllen. Gegennotifikation. Wenn Sie glauben, dass ein von Ihnen getätigter Nutzerbeitrag, der entfernt oder deaktiviert wurde, Urheberrecht nicht verletzt, oder dass Sie die Genehmigung des Urheberrechtsinhabers oder dessen Beauftragten oder eine gesetzliche Genehmigung dazu haben, den Inhalt in Ihrem Nutzerbeitrag zu veröffentlichen und zu verwenden, können Sie einen Gegenmitteilung mit den folgenden Informationen an den Beauftragten des Rechteinhabers schicken: Ihre physische oder elektronische Unterschrift;

Kennzeichnung des entfernten oder deaktivierten Inhalts und der Ort, an dem der Inhalt vor dem Entfernen oder Deaktivieren gefunden werden konnte;

Eine Erklärung, dass Sie nach Treu und Glauben davon überzeugt sind, dass der Inhalt fälschlicherweise oder aufgrund einer Fehlidentifikation entfernt oder deaktiviert wurde; und

Ihr Name, Ihre Adresse, Telefonnummer und E-Mail-Adresse, eine Erklärung, dass Sie in die Zuständigkeit des Federal Court von Miami, Florida, USA, einwilligen und eine Erklärung, dass Sie die Klagezustellung von der Person, die die Anzeige der behaupteten Urheberrechtsverletzung tätigte, akzeptieren.

Erhält die für Urheberrecht zuständige Abteilung bei Motorsport.com eine Gegenmitteilung, kann Motorsport.com eine Kopie der Gegenmitteilung an die sich ursprünglich beschwerende Partei senden und diese informieren, dass Motorsport.com innerhalb von 10 Werktagen den entfernten Inhalt ersetzt oder den deaktivierten Inhalt reaktiviert. Soweit nicht der Inhaber des Urheberrechts Klage gegen den Inhaltsanbieter, das Mitglied oder den Nutzer erhebt, können entfernte Inhalte innerhalb von 10 bis 14 Werktagen oder länger nach Erhalt der Gegenmitteilung nach alleinigem Ermessen von Motorsport.com ersetzt oder reaktiviert werden.

8. Haftungsausschluss

SIE WILLIGEN EIN, DASS DIE NUTZUNG DER MOTORSPORT.COM WEBSITE AUF IHR ALLEINIGES RISIKO ERFOLGT. MOTORSPORT.COM, DESSEN VORSTANDSMITGLIEDER, DIREKTOREN, ANGESTELLTE UND VERTRETER SCHLIESSEN SÄMTLICHE HAFTUNG, SOWOHL AUSDRÜCKLICH ALS AUCH STILLSCHWEIGEND IM GRÖSSTMÖGLICHEN GESETZLICH ZULÄSSIGEM UMFANG IN ZUSAMMENHANG MIT DER MOTORSPORT.COM WEBSITE UND DEREN NUTZUNG DURCH SIE AUS. MOTORSPORT.COM GIBT KEINE GEWÄHRLEISTUNG ODER ZUSICHERUNG HINSICHTLICH DER GENAUIGKEIT ODER VOLLSTÄNDIGKEIT DER INHALTE DIESER WEBSITE AB, NOCH HINSICHTLICH DES INHALTS VON ZU DIESER WEBSITE VERLINKTEN WEBSITES UND ÜBERNIMMT KEINE HAFTUNG ODER VERANTWORTUNG FÜR (I) INHALTLICHE IRRTÜMER, FEHLER ODER UNGENAUIGKEITEN, (II) KÖRPERVERLETZUNGEN ODER SACHSCHÄDEN JEGLICHER ART, DIE SICH AUS IHREM ZUGANG UND DER NUTZUNG DER MOTORSPORT.COM WEBSITE ERGEBEN, (III) JEDEN UNBERECHTIGTEN ZUGRIFF AUF ODER UNBERECHTIGTE NUTZUNG UNSERER SICHEREN SERVER UND/ODER ALLER DARAUF GESPEICHERTEN PERSÖNLICHEN INFORMATIONEN UND/ODER FINANZINFORMATIONEN, (IV) JEDE UNTERBRECHUNG ODER BEENDIGUNG DER ÜBERTRAGUNG NACH ODER VON DER MOTORSPORT.COM WEBSITE, (V) SÄMTLICHE WÜRMER, VIREN, TROJANER ODER ÄHNLICHES, DIE VON DRITTEN AUF ODER VON DER MOTORSPORT.COM WEBSITE ÜBERTRAGEN WERDEN UND/ODER (VI) JEGLICHE FEHLER ODER AUSLASSUNGEN IN INHALTEN ODER SÄMTLICHE VERLUSTE ODER SCHÄDEN ALLER ART INFOLGE DER NUTZUNG JEGLICHEN VERÖFFENTLICHTEN, PER E-MAIL GESCHICKTEN, ÜBERTRAGENEN ODER AUF SONSTIGE ART ÜBER DIE MOTORSPORT.COM WEBSITE BEREITGESTELLTEN INHALTS. MOTORSPORT.COM ÜBERNIMMT KEINE GEWÄHRLEISTUNG ODER HAFTUNG FÜR VON DRITTEN ÜBER DIE MOTORSPORT.COM WEBSITE ODER EINE HYPERVERLINKE WEBSITE, IN EINEM BANNER ODER ANDERER WERBUNG ANGEZEIGTE PRODUKTE ODER SERVICES. MOTORSPORT.COM IST NICHT VERTRAGSPARTEI BEI TRANSAKTIONEN ZWISCHEN IHNEN UND DEM DRITTANBIETER VON PRODUKTEN UND SERVICES UND IST NICHT FÜR DIE ÜBERWACHUNG SOLCHER TRANSAKTIONEN ZUSTÄNDIG. WIE DIES AUCH FÜR DEN KAUF EINES PRODUKTS ODER EINER DIENSTLEISTUNG ÜBER EINEN BELIEBIGEN KANAL UND IN JEDER BELIEBIGEN UMGEBUNG GILT, SOLLTEN SIE IM BESTEN ERMESSEN HANDELN UND DIE GEBOTENE VORSICHT WALTEN LASSEN.

9. Haftungsbeschränkung

IN KEINEM FALL SIND MOTORSPORT.COM, DEREN VORSTANDSMITGLIEDER, DIREKTOREN, MITARBEITER ODER VERTRETER IHNEN GEGENÜBER HAFTBAR FÜR DIREKTE, INDIREKTE, STRAFBARE, FAHRLÄSSIGE, BESONDERE ODER FOLGESCHÄDEN JEGLICHER ART AUFGRUND VON (I) INHALTLICHEN IRRTÜMERN, FEHLERN ODER UNGENAUIGKEITEN, (II) KÖRPERVERLETZUNGEN ODER SACHSCHÄDEN JEGLICHER ART, DIE SICH AUS IHREM ZUGANG UND DER NUTZUNG DER MOTORSPORT.COM WEBSITE ERGEBEN, (III) JEDEM UNBERECHTIGTEN ZUGRIFF AUF ODER UNBERECHTIGTER NUTZUNG UNSERER SICHEREN SERVER UND/ODER ALLER DARAUF GESPEICHERTEN PERSÖNLICHEN INFORMATIONEN UND/ODER FINANZINFORMATIONEN, (IV) JEDER UNTERBRECHUNG ODER BEENDIGUNG DER ÜBERTRAGUNG NACH ODER VON DER MOTORSPORT.COM WEBSITE, (V) SÄMTLICHER WÜRMER, VIREN, TROJANER ODER ÄHNLICHEM, DIE VON DRITTEN AUF ODER VON DER MOTORSPORT.COM WEBSITE ÜBERTRAGEN WERDEN UND/ODER (VI) JEGLICHEM FEHLER ODER AUSLASSUNGEN IN INHALTEN ODER SÄMTLICHE VERLUSTE ODER SCHÄDEN ALLER ART INFOLGE DER NUTZUNG JEGLICHEN VERÖFFENTLICHTEN, PER E-MAIL GESCHICKTEN, ÜBERTRAGENEN ODER AUF SONSTIGE ART ÜBER DIE MOTORSPORT.COM WEBSITE BEREITGESTELLTEN INHALTS, SEI ES AUF GRUNDLAGE VON GEWÄHRLEISTUNG, VERTRAG, DELIKT ODER ANDEREN RECHTSTHEORIEN UND UNABHÄNGIG DAVON, OB DAS UNTERNEHMEN AUF DEN MÖGLICHEN EINTRITT SOLCHER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE. DIE VORGENANNTE HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG GILT IN DEM UMFANG, IN DEM ES DAS IN IHREM RECHTSRAUM GELTENDE RECHT ZULÄSST. INSBESONDERE ERKENNEN SIE AN, DASS MOTORSPORT.COM NICHT FÜR NUTZERBEITRÄGE ODER VERLEUMDERISCHES, BELEIDIGENDES ODER ILLEGALES VERHALTEN DRITTER HAFTBAR IST UND DASS EIN AUS VORGENANNTEM RESULTIERENDES VERLETZUNGS- ODER SCHADENSRISIKO AUSSCHLIESSLICH BEI IHNEN LIEGT. Die Motorsport.com Website wird für die in den Vereinigten Staaten von Amerika befindlichen Anlagen von Motorsport.com kontrolliert und angeboten. Motorsport.com macht keine Zusicherungen dahingehend, dass die Motorsport.com Website geeignet oder zu Nutzung an anderen Orten verfügbar ist. Personen, die auf die Motorsport.com Website von anderen Jurisdiktionen aus zugreifen oder diese von dort aus nutzen, tun dies aus freien Stücken und sind verantwortlich dafür, lokales Recht zu beachten.

10. Schadensersatz

Sie stimmen zu, Motorsport.com, deren Muttergesellschaft, Vorstandsmitglieder, Direktoren, Mitarbeiter und Vertreter von allen angefallenen Ansprüchen, Schäden, Verpflichtungen, Verlusten, Verbindlichkeiten, Kosten oder Schulden sowie Ausgaben (insbesondere Anwaltskosten) freizustellen und gegenüber diesen schadlos zu halten, die sich aus Folgendem ergeben: (i) Ihrem Zugriff und Ihrer Nutzung der Motorsport.com Website, (ii) der Verletzung von hierin enthaltenen Bestimmungen durch Sie, (iii) der Verletzung von Rechten Dritter durch Sie, insbesondere Urheberrechten, Eigentums- oder Persönlichkeitsrechte oder (iv) jedem Anspruch, der besagt, dass einer Ihrer Nutzerbeiträge einem Dritten gegenüber Schäden verursacht hat. Diese Pflicht zur Verteidigung- und Entschädigung überdauert die die vorliegenden Nutzungsbedingungen und Ihre Nutzung der Motorsport.com Website.

11. Fähigkeit zur Annahme der Nutzungsbedingungen

Sie bestätigen, dass Sie entweder älter als 18 Jahre sind oder die Einwilligung Ihres gesetzlichen Vertreters oder Ihres Vormundes besitzen und uneingeschränkt fähig und kompetent sind, die in diesen Nutzungsbedingungen dargelegten Bestimmungen, Bedingungen, Verpflichtungen, Zustimmungen, Zusicherungen und Garantien einzugehen und diese Vertragsbedingungen einzuhalten bzw. diesen Vertragsbedingungen entsprechend zu handeln.

12. Abtretung

Diese Nutzungsbedingungen sowie alle hiernach gewährten Rechte und Lizenzen können von Ihnen weder übertragen noch abgetreten werden. Es steht Motorsport.com jedoch zu, diese uneingeschränkt abzutreten.

13. Allgemeines

Sie willigen ein, dass (i) der Sitz der Motorsport.com Website ausschließlich als in Florida befindlich angesehen werden soll und (ii) die Motorsport.com Website als passive Website gilt, die nicht zu einer persönlichen Gerichtsbarkeit in Gerichtsbarkeiten außerhalb von Florida, sei es speziell oder allgemein, gegenüber Motorsport.com führt. Die vorliegenden Nutzungsbedingungen unterliegen dem einzelstaatlichen materiellen Rechts des Bundesstaates Florida, unter Außerachtlassung des Kollisionsrechts dieses Bundesstaates. Jeder Anspruch und jede Streitigkeit zwischen Ihnen und Motorsport.com, die ganz oder teilweise aus der Motorsport.com Website resultieren, werden ausschließlich dem zuständigen Gericht in Miami-Dade County, Florida, USA vorgelegt. Diese Nutzungsbedingungen stellen, zusammen mit jedem rechtlichen Hinweis, der von Motorsport.com auf der Motorsport.com Website veröffentlicht wird, die gesamte Vereinbarung zwischen Ihnen und Motorsport.com bezüglich der Motorsport.com Website dar. Sollte eine Bestimmung dieser Nutzungsbedingungen durch ein zuständiges Gericht als ganz oder teilweise unwirksam befunden werden, beeinträchtigt die Unwirksamkeit dieser Bestimmung nicht die verbleibenden Bestimmungen dieser Nutzungsbedingungen, die ihre Gültigkeit in vollem Umfang beibehalten. Der Verzicht auf eine Bestimmung dieser Nutzungsbedingungen gilt nicht als fortgesetzter oder weiterer Verzicht auf diese Bestimmung oder jeder anderen Bestimmung. Das Versäumnis von Motorsport.com, ein Recht oder eine Bestimmung gemäß diesen Nutzungsbedingungen auszuüben, gilt nicht als fortgesetzter Verzicht auf die Ausübung dieses Rechts oder dieser Bestimmung. Motorsport.com behält sich vor, diese Nutzungsbedingungen jederzeit unangekündigt zu ändern und es liegt in Ihrem Verantwortungsbereich, diese Nutzungsbedingungen auf Änderungen hin zu überprüfen. Ihre fortgesetzte Nutzung der Motorsport.com Website nach einer Änderung der Nutzungsbedingungen stellt Ihre Einwilligung in diese überarbeiteten Nutzungsbedingungen dar. SIE UND MOTORSPORT.COM VEREINBAREN, DASS JEDE SICH AUS ODER IN ZUSAMMENHANG MIT DER MOTORSPORT.COM ERGEBENDE KLAGE INNERHALB VON EINEM (1) JAHR NACH EINTRITT DER DIE KLAGE BEGRÜNDENDEN UMSTÄNDE EINGEREICHT WORDEN SEIN MUSS. ANSONSTEN IST DER KLAGEANSPRUCH VERJÄHRT.