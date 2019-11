Mitgliedsschaftsvereinbarung

Folgendes stellt eine Vereinbarung zwischen Motorsport.com („Motorsport.com“) und Ihnen dar. Worauf wir hiernach als die „Vereinbarung“ beziehen, umfasst dieses Dokument mit dem Titel „Motorsport.com Mitgliedervereinbarung“ sowie alle Richtlinien, Leitfäden und Änderungen, die Bestandteil dieser Motorsport.com Mitgliedervereinbarung sein können oder die Ihnen von Zeit zu Zeit vorgelegt werden. Diese Vereinbarung beschreibt die Geschäftsbedingungen, gemäß denen Motorsport.com Ihnen die Teilnahme an Upload- und Mitgliedschaftsservices (das „Motorsport.com Mitgliedsprogramm“, wie nachfolgend beschrieben) anbietet. „Sie“ (und ggf. „Ihnen“) bezeichnet die Person oder juristische Person, die in dem eingereichten Registrierungsformular angegeben ist.

BITTE LESEN SIE DIESE VEREINBARUNG SORGFÄLTIG.In dieser Vereinbarung sind die rechtsverbindlichen Geschäftsbedingungen für Ihre Teilnahme an dem Motorshop.com Mitgliedsprogramm dargelegt. Durch die Registrierung, das Anklicken der „Ich willige ein“-Schaltfläche oder durch sonstige Teilnahme an dem Motorsport.com Mitgliedsprogramm sichern Sie Motorsport.com zu, dass Sie mindestens achtzehn (18) Jahre alt sind oder ansonsten in der Lage sind, rechtskräftige Vereinbarungen einzugehen und dass Sie zustimmen, an die folgenden Bestimmungen gebunden zu sein. Wenn Sie sich für ein Unternehmen registrieren, sichern Sie Motorsport.com gegenüber zu, dass Sie die Befugnis besitzen, dieses Unternehmen rechtlich zu verpflichten. Ihre Annahme dieser Vereinbarung gilt als Annahme der Vereinbarung durch das Unternehmen. In diesem Fall bezieht sich „Sie“ und „Ihnen“ in dieser Vereinbarung auf das Unternehmen. Wenn Sie diese Vereinbarung nicht in vollem Umfang annehmen, registrieren Sie sich bitte nicht für das Motorsport.com Mitgliedsprogramm und nehmen bitte auch nicht daran teil.

Unter Berücksichtigung des Vorangehenden stimmen Sie Folgendem zu und erkennen es an:

1. Motorsport.com

Motorsport.com entwickelt und unterhält ein Netzwerk von u.a. Entwicklern von Videoinhalten, Fotos, Artikeln und Kommentaren im Bereich Motorsport, Automobile und verwandten Themen.

2. Das Motorsport.com Mitgliedsprogramm

Das Motorsport.com Mitgliedsprogramm gestattet Ihnen die Teilnahme, Nutzung und/oder den Zugriff auf Motorsport.com Produkte mit Hilfe eines kostenlosen Kontos.

Das kostenlose Konto erlaubt Ihnen Folgendes: Teilnahme als Ersteller von Inhalten durch das Erstellen und Einstellen von Video- und sonstigen Inhalten auf Motorsport.com. Nachfolgend bezeichnen wir jeden, der in dieser Weise teilnimmt, als „Inhaltsanbieter“ (Content Provider); Teilnahme als Mitglied von Motorsport.com, durch Einstellen von Kritiken, Kommunikation mit anderen Mitgliedern des Motorsport.com Mitgliedsprogramms und dem Teilen oder Einstellen sonstiger Informationen (wir bezeichnen jeden, der auf diese Weise teilnimmt, als „Community Mitglied“ (Community Member); Zugriff auf bestimmte Motorsport.com Anwendungen, Software und damit verbundene Services und Zugriff auf Probefunktionen, -produkte und -services („Probefunktionen“).

Jeder, der Inhalte auf Motorsport.com anbietet, ist ein „Inhaltsanbieter“ und Ihre Nutzung bestimmter Funktionen des Motorsport.com Mitgliedsprogramms kann von Ihnen verlangen, zusätzlichen Bestimmungen zuzustimmen und diese anzunehmen. Sollte es einen Widerspruch zwischen dieser Vereinbarung und zusätzlichen Nutzungsbedingungen für bestimmte Funktionen geben, so haben diese zusätzlichen Bestimmungen Vorrang bezüglich Ihrer Nutzung oder Ihres Zugriffs auf diese Funktion.

3. Registrierung

Um teilzunehmen, müssen Sie sich online bei Motorsport.com auf der Website von Motorsport.com registrieren und ein eindeutiges, passwortgeschütztes Konto einrichten (das „Konto“). Sie sind dafür verantwortlich, Ihr Passwort zu schützen. Se übernehmen zudem die volle Verantwortung für alle Vorgänge, die sich in Zusammenhang mit Ihrem Konto und Ihrem Passwort ereignen, unabhängig davon, ob Sie diese autorisiert haben. Sie sind dafür verantwortlich, Ihre Kontoinformationen auf dem Laufenden zu halten. Sie bestätigen und stimmen zu, dass Motorsport.com weder direkt noch indirekt haftbar oder verantwortlich ist, wenn Mitteilungen infolge unzutreffender Kontoinformationen nicht zugestellt werden können.

4. Richtlinien

Ihre Teilnahme unterliegt allen geltenden Spezifikationsrichtlinien, Anforderungen und Richtlinien, die von Motorsport.com von Zeit zu Zeit bereitgestellt werden. Dies umfasst insbesondere die Urheberrechtsrichtlinie (https://motorsport.com/), die Datenschutzrichtlinie (https://motorsport.com/) und sämtliche Spezifikationsrichtlinien (zusammen, die „Richtlinien“). Sie stimmen zu, diese Richtlinien zu befolgen, um ggf. eine ordnungsgemäße Lieferung, Anzeige, Verfolgung und Berichterstattung zu Ereignissen zu ermöglichen, die mit Aktionen des Motorsport.com Mitgliedsprogramms verbunden sind.

5. Änderungen

Motorsport.com kann diese Vereinbarung und die Richtlinien jederzeit und wie erforderlich ändern oder das Motorsport.com Mitgliedsprogramm (oder Teile davon) ganz oder zeitweilig ändern, aussetzen oder nicht weiterführen. Änderungen dieser Vereinbarung und der Richtlinien werden auf der Website von Motorsport.com gepostet oder erfolgen gemäß den in dieser Vereinbarung dargelegten Mitteilungsanforderungen. Änderungen des Motorsport.com Mitgliedsprogramm treten ab Veröffentlichung auf der Website von Motorsport.com in Kraft. Sie stimmen zu, dass Motorsport.com weder Ihnen noch Dritten gegenüber für Änderungen, Aussetzungen oder die Nichtfortführung dieser Vereinbarung, der Richtlinien oder des Motorsport.com Mitgliedsprogramms haftbar ist. Durch die fortgesetzte Teilnahme nach Veröffentlichung von Änderungen oder dem Erbringen der erforderlichen Mitteilungen durch Motorsport.com erklären Sie sich damit einverstanden, an diese Änderungen rechtswirksam gebunden zu sein. Bitte überprüfen Sie diese Vereinbarung und die Richtlinien in regelmäßigen Abständen, so dass Sie Kenntnis von Änderungen haben. Sollte eine Änderung für Sie nicht akzeptabel sein, bleibt Ihnen als einziges Mittel nur, die Teilnahme zu beenden.

6. Teilnahme

Um zur Teilnahme berechtigt zu sein, müssen Sie die Bestimmungen dieser Vereinbarung und sämtliche Richtlinien jederzeit befolgen. Motorsport.com behält sich vor, einem Teilnehmer oder einem Antragsteller gegenüber die Teilnahme jederzeit nach eigenem Ermessen zu verweigern.

Wenn Sie sich zur Teilnahme registrieren, können Sie mit Motorsport.com und anderen Konteninhabern kommunizieren, Kommentare posten oder veröffentlichen oder Funktionen in Bezug auf Video- und Fotografie-Inhalte, Motorsport.com Produkte und das Motorsport.com Mitgliedsprogramm bewerten. Dies erfolgt - nach Ermessen von Motorsport.com bereitgestellten - in Diskussionsgruppen, Webcam-Chat-Bereichen, am Schwarzen Brett, im Feedback-Bereich, News-Gruppen, E-Mail-Funktionen oder der Kommunikationsfunktion „Mitgliederkommentare“. Sie allein sind verantwortlich für alle Mitgliedskommentare, die Sie an Motorsport.com oder durch das Motorsport.com Mitgliedsprogramm übermitteln, unabhängig davon, ob diese von oder für Sie erstellt wurden, insbesondere Websites und Inhalte, die unmittelbar über solche Mitgliedskommentare zu erreichen sind. Motorsport.com lehnt jegliche Haftung in Bezug auf Ihre Mitgliedskommentare ab. Wie in Abschnitt 15 („Zusicherungen und Gewährleistung“) näher ausgeführt, können Sie keine Mitgliedskommentare veröffentlichen, die sexuell anzügliche, pornographische, urheberrechtsverletzende, volksverhetzende, gewalttätige oder sonstige illegale Inhalte enthalten.

Sie allein sind verantwortlich für sämtliche Videoinhalte, die Sie an Motorsport.com übermitteln oder darauf veröffentlichen, unabhängig davon, ob diese von oder für Sie erstellt wurden, insbesondere Grafiken, Musik, Geräusche, Bilder, Dateien, Fotos, Animationen, künstlerische Darstellungen, texte, Daten, Informationen, Mitteilungen, Hypertext-Links, Skripte oder andere Materialien (zusammen die „Videoinhalte“). Motorsport.com lehnt jegliche Haftung in Bezug auf Ihre Videoinhalte ab. Wie in Abschnitt 15 („Zusicherungen und Gewährleistung“) näher ausgeführt, können Sie keine Videoinhalte veröffentlichen, die sexuell anzügliche, pornographische, urheberrechtsverletzende, volksverhetzende, gewalttätige oder sonstige illegale Inhalte enthalten.

Sie stimmen zu und akzeptieren, dass Motorsport.com nach alleinigem Ermessen und ohne Haftung:

Ihre Videoinhalte jederzeit abweisen, deaktivieren oder von Motorsport.com entfernen kann, wenn der Inhalt nach Ansicht und alleinigem Ermessen von Motorsport.com ungeeignet für Motorsport.com ist;

alle Metadaten, die Sie mit Ihren Videoinhalten übermitteln, insbesondere Metatags, Altersempfehlungen, beschreibende Sprache, Suchbegriffe, Kategorie und Keyword-Modifier (Schlüsselwortmodifikator) ändern kann.

In Zusammenhang mit dem Marketing, der Verbreitung und Bereitstellung des hierin vorgesehenen Motorsport.com Mitgliedsprogramms durch Motorsport.com, erlauben Sie Motorsport.com, wie ausführlich in Abschnitt 10 beschrieben:

Ihre Videoinhalte zu hosten, zu indexieren und zu cachen;

Ihre Videoinhalte mit Informationen zu markieren, die von Motorsport.com dazu genutzt werden, die Inhalte als Ihre Videoinhalte zu erkennen, und

alle sonstigen Handlungen bezüglich Ihrer Videoinhalte vorzunehmen, die ggf. notwendig oder angemessen erscheinen, um die Zwecke des Motorshop.com Mitgliedsprogramms zu verwirklichen.

Sie können während der Laufzeit dieser Vereinbarung verlangen, dass Motorsport.com einige oder sämtliche Ihrer Videoinhalte von Motorsport.com entfernt. Dennoch erkennen Sie an und willigen ein, dass Motorsport.com nicht dazu verpflichtet ist, Videoinhalte von Ihnen zu entfernen, die an anderer Stelle im Internet oder einem anderen Medium öffentlich zugänglich sind.

Für den Fall, dass es Motorsport.com versäumt, den verlangten Videoinhalt nach Ihrer Aufforderung dazu umgehend vom Motorsport.com zu entfernen, ist Motorsport.com Ihnen gegenüber nur haftbar für Schäden oder Kosten jeder Art, die einen Gesamtbetrag von zehn (10) USD nicht überschreiten. Zur Klarstellung: Die von Ihnen hierin in Abschnitt 9(g) („Inhaltsanbieter: Ihre unwiderrufliche, nicht-kommerzielle Vertriebslizenz“) gewährte und unten erläuterte Creative Commons BY-NC-ND Lizenz (= Namensnennung, keine kommerzielle Nutzung, keine Bearbeitung) bleibt ausschließlich zu diesem Zweck wirksam.

Sie stimmen zu und akzeptieren, dass Motorsport.com auf Anfrage des betreffenden Inhaltsanbieters oder nach alleinigem Ermessen Motorsport.com jederzeit Videoinhalte hinzufügen oder solche entfernen kann.

Sie stimmen zu, dass Sie:

keine automatischen Systeme, insbesondere „Robots“, „Spiders“ oder Offline-Reader verwenden oder starten, um künstliche Ansichten von Videoinhalten zu erzeugen oder auf eine Weise Zugang zur Motorsport.com Website zu erlangen, die innerhalb eines festgelegten Zeitraums mehr Anfragen an die Server von Motorsport.com sendet, als es ein Mensch unter Verwendung eines herkömmlichen online Webbrowsers nachvollziehbarermaßen im gleichen Zeitraum könnte;

keine Spezifikationen, Technologien oder Anwendungscodes modifizieren, es sei denn, Motorsport.com hat dies ausdrücklich schriftlich gestattet.

Einige der Probefunktionen werden Ihnen ausschließlich „wie besehen“ zur Verfügung gestellt und sind dementsprechend gekennzeichnet. Sie nutzen Probefunktionen auf eigenes Risiko. Alle Informationen in Bezug auf die Probefunktionen werden vertraulich i.S.v. Abschnitt 14 („Vertrauliche Informationen“) behandelt.

7. Teilnahme auf eigenes Risiko

Ihre Teilnahme erfolgt auf eigenes Risiko. Obwohl das Motorsport.com Mitgliedsprogramm es Nutzern ermöglicht, Videoinhalte und Mitgliederkommentare miteinander und Endnutzern oder Besuchern zu teilen, ist Motorsport.com nicht dafür verantwortlich, Informationen oder den Austausch zwischen Mitgliedern zu kontrollieren oder zu überwachen. Motorsport.com kontrolliert Videoinhalte und Mitgliederkommentare, die über Motorsport.com veröffentlicht werden, nicht. Einige Mitglieder könnten Videoinhalte und Mitgliederkommentare unpassend, beleidigend oder anstößig finden. Weder kontrolliert oder garantiert noch ist Motorsport.com verantwortlich für Echtheit, Genauigkeit, Eigentum, Vollständigkeit, Integrität, Sicherheit, Rechtzeitigkeit, Qualität, Geeignetheit, Rechtmäßigkeit oder Anwendbarkeit von Videoinhalten oder Mitgliederkommentaren. Motorsport.com übernimmt keine Verantwortung für die Überwachung von Videoinhalten und Mitgliederkommentaren oder deren Verhalten während der Teilnahme an dem Mitgliederprogramm. Sollte Motorsport.com zu irgendeinem Zeitpunkt nach eigenem Ermessen entscheiden, Videoinhalte, Mitgliederkommentare oder das Verhalten während der Teilnahme ganz oder teilweise zu überwachen, übernimmt Motorsport.com dennoch keinerlei Verantwortung für Videoinhalte und Mitgliederkommentare, keine Verpflichtung zur Änderung oder Entfernung von Videoinhalten und Mitgliederkommentaren und keine Verantwortung für das Verhalten während der Teilnahme. Sie stimmen zu, dass Motorsport.com keine Verantwortung oder Haftung für das Löschen von Videoinhalten und Mitgliederkommentaren oder das Versäumnis, diese zu speichern, zu erhalten oder zu übermitteln, trägt.

8. Datenschutz

Die Teilnahme unterliegt der Datenschutzrichtlinie von Motorsport.com unter https://motorsport.com/, die durch Bezugnahme Bestandteil dieser Vereinbarung ist. Darüber hinaus verstehen Sie, dass Motorsport.com im Zuge Ihrer Teilnahme, so z. B. wenn Sie mit Motorsport.com und den Funktionen des Mitgliederprogramms interagieren oder diese betrachten, Informationen sammeln kann (und Sie Motorsport.com Informationen bereitstellen), die spezifisch dafür sind, wie Sie das Internet nutzen und auf dieses zugreifen und wie Sie Motorsport.com betrachten und/oder damit interagieren („Zugriffsinformationen“). Zugriffsinformationen können insbesondere eine IP-Adresse, die Website, auf der der Nutzer eingeloggt ist, die geografische Position der IP-Adresse, die der Nutzer zum Zugriff auf das Internet nutzt, die Art des verwendeten Browsers, wie viele und welche Webseiten vom Nutzer angesehen wurden, verwendete Suchbegriffe, Referenz-/Ausgangsseiten, Plattformtyp und Informationen zur Datum/Uhrzeit enthalten. Diese Informationen sind anonym und identifizieren einen Nutzer nicht persönlich. Zugriffsinformationen können mit Motorsport.com Drittanabietern, verbundenen Unternehmen, Geschäftspartnern, Sponsoren, Werbetreibenden, Angestellten, Kunden und Vertriebspartnern geteilt werden.

9. Eigentumsrechte & Lizenzen

(a) Eigentumsrechte von Motorsport.com. Motorsport.com und deren Lizenzgeber sind Eigentümer aller Rechte, Rechtstitele und Interessen an Motorsport.com und dem Motorsport.com Mitgliedsprogramm, insbesondere sämtlicher globaler Immaterialgüterrechte, und aller Rechte an abgeleiteten Werken/Arbeiten oder Verbesserungen, von, an oder in Bezug auf Motorsport.com und dem Motorsport.com Mitgliedsprogramm. Durch Eingehen dieser Vereinbarung oder durch Ihre Teilnahme erwerben Sie keinerlei Rechte des geistigen Eigentums oder ähnliche Rechte an Motorsport.com, dem Motorsport.com Mitgliedsprogramm oder damit verbundenen Produkten oder Services. Sie stimmen zu, dass Sie (i) keinerlei Urheberrecht, Warenzeichen, Dienstleistungszeichen oder sonstige eigentumsrechtliche Kennzeichnungen, die in Motorsport.com, dem Motorport.com Mitgliedsprogramm oder damit verbundenen Produkten oder Services enthalten sind oder damit einhergehen, entfernen, abändern oder verbergen oder (ii) den Namen, das Logo, das Warenzeichen, Handelsnamen oder Dienstleistungszeichen von Motorsport.com ohne vorherige schriftliche Einwilligung von Motorsport.com verwenden, es sei denn, es ist in dieser Vereinbarung ausdrücklich gestattet.

(b) Ihre Eigentumsrechte. Vorbehaltlich der von Ihnen in dieser Vereinbarung gewährten Lizenzen behalten Sie sämtliche Rechte, Rechtstitele und Interessen, insbesondere sämtlichen globalen Immaterialgüterrechte an den auf oder durch Motorsport.com und dem Motorsport.com Mitgliedsprogamm von Ihnen übermittelten, geposteten oder gezeigten Videoinhalten. Motorsport.com erwirbt keine Rechte, Rechtstitel oder Interessen an diesen Videoinhalten, sofern hierin nicht anderes bestimmt ist. Sämtliche von Ihnen hierin nicht gewährten Rechte gelten als von Ihnen einbehalten. Wie ausführlicher in Abschnitt 12 beschrieben („Laufzeit und Kündigung“), haben Sie das Recht, diese Vereinbarung zu kündigen und bestimmte Lizenzen, die Sie darin in Bezug auf die gesamten, von Ihnen übermittelten Videoinhalte oder in Bezug auf bestimmte Werke von Ihnen, gewähren, zu widerrufen. Wenn Sie sich dazu entschließen, eine widerrufbare Lizenzen zu widerrufen, wird Motorsport.com nach Erhalt Ihrer Mitteilung über den Widerruf kaufmännisch vertretbare Anstrengungen unternehmen, Ihre Inhalte in angemessen schneller Zeit von der Motorsport.com Website zu entfernen. Sie bestätigen, dass Ihnen bewusst ist, dass Motorsport.com begrenzte praktische Möglichkeiten hat, mögliche Verletzungen Ihrer Immaterialgüterrechte durch andere Parteien zu kontrollieren oder zu überwachen und dass Motorsport.com keine Verantwortung für die Kontrolle oder Überwachung solcher Immaterialgüterrechte übernimmt. Darüber hinaus ist Motorsport.com nicht verantwortlich für die Durchsetzung Ihres Urheberrechts oder das Einleiten anderer rechtlicher Maßnahmen gegen Rechtsverletzer, die die Nutzung Ihrer Videoinhalte nach Widerruf der Lizenz nicht einstellen. Sie oder ggf. ein Drittlizenzgeber sind für den Schutz Ihrer Immaterialgüterrechte verantwortlich. Motorsport.com kann Sie nach eigenem Ermessen in Zusammenhang mit dem Schutz oder der Durchsetzung Ihrer Immaterialgüterrechte bei bestimmten Fällen unterstützen, was jedoch nicht bedeutet, dass Motorsport.com dazu verpflichtet ist, dies auch in anderen Fällen zu tun und nicht heißt, dass Motorsport.com eine Verpflichtung dazu hat, Ihre Immaterialgüterrechte wirksam zu schützen oder durchzusetzen.

(c) die Markenlizenz von Motorsport.com an Sie. Während der Laufzeit dieser Vereinbarung und vorbehaltlich Ihrer Beachtung der Bestimmungen dieser Vereinbarung haben Sie das Recht, die Markennamen, Markenzeichen, Logos und Bezeichnungen, die im Motorsport.com Netzwerk enthalten oder damit verbunden sind (die „Motorsport.com Marken“), ausschließlich zu Zwecken der Kennzeichnung von Motorsport.com und ausschließlich in Zusammenhang mit den Ihnen im Rahmen dieser Vereinbarung erlaubten Handlungen zu verwenden. Sie stimmen zu, dass Motorsport.com Marken und der gesamte damit verbundene Goodwill das alleinige Eigentum der Motorsport.com sind und bleiben, dass jeder Goodwill, der als Ergebnis Ihrer lizenzierten Nutzung der Motorsport.com Marken erzeugt wurde, ausschließlich im Eigentum von Motorsport.com steht und nur Motorsport.com zugute kommt und dass Ihre Verwendung der Motorsport.com Marken der Kontrolle von Motorsport.com in Bezug auf die Qualität sämtlicher Produkte oder Services, hinsichtlich derer Sie möglicherweise befugt sind, Motorsport.com Marken zu nutzen, unterliegt.

(d) Ihre Lizenz für Mitgliederkommentare an Motorsport.com. Durch das Hochladen, Senden, E-Mailen, Posten, Veröffentlichen oder sonstige Übermitteln von Mitgliederkommentaren gewähren Sie Motorsport.com hiermit (oder gewährleisten, dass der Rechteinhaber dies ausdrücklich getan hat) eine weltweite, lizenzgebührenfreie, nicht exklusive, unterlizenzierbare, übertragbare, unbefristete Lizenz sowie das Recht, solche Mitgliederkommentare in jeglicher gegenwärtig bekannten oder später entwickelten Art, Medium oder Technologie zu nutzen, zu vervielfältigen, zu ändern, anzupassen, daraus Arbeiten abzuleiten, aufzuführen, zu zeigen, zu verbreiten, zu veröffentlichen und zu übermitteln. Sie gewährleisten, dass kein von Ihnen gesendeter Mitgliederkommentar Rechte Dritter, einschließlich Immaterialgüterrechte, verletzt. Zusätzlich gewährleisten Sie, dass auf alle sog. Urheberpersönlichkeitsrechte in den Mitgliederkommentaren verzichtet wird.

(e) Ihre widerrufbare beschränkte Lizenz an Motorsport.com. Um es Motorsport.com zu ermöglichen, Ihre Videoinhalte auf Motorsport.com zu posten, gewähren Sie Motorsport.com (oder gewährleisten, dass der Rechteinhaber dies ausdrücklich getan hat) eine weltweite, widerrufbare, lizenzgebührenfreie, nicht exklusive, unterlizenzierbare und übertragbare beschränkte Lizenz sowie das beschränkte Recht, sämtliche Videoinhalte, Mitgliederkommentare oder Material, das Sie Motorsport.com gesendet haben ganz oder teilweise und unabhängig davon, ob es von oder für Sie erstellt wurde, in jeglicher gegenwärtig bekannten oder später entwickelten Methode und über sämtliche aktuellen oder noch zu entwickelnden Medien und Medienkanäle zu nutzen, zu vervielfältigen, zu ändern und anzupassen, Auszüge zu machen, zu veröffentlichen, zu übermitteln, öffentlich aufzuführen, zu zeigen, sich darauf zu beziehen, zu speichern, zu hosten, zu indexieren und zu cachen. Sie verstehen, dass Sie mit Ihrer widerrufbaren beschränkten Lizenz an Motorsport.com das Recht gewähren, ein auf Ihrem Videoinhalt abgeleitetes Werk zu erstellen, zu zeigen und zu verbreiten (wie im vorangehenden Satz ausführlicher dargestellt). Dieses abgeleitete Werk besteht entweder ausschließlich aus Ihrem Videoinhalt in der an die Software von Motorsport.com angepassten Art, um Ihre Einsendung als Ihren Videoinhalt zu kennzeichnen und damit verbundene Funktionen auszulösen oder aus Ihrem Videoinhalt als Teil einer Zusammenstellung zur Ausstrahlung auf Motorsport.com oder bei einem verbundenen Unternehmen. (Im Folgenden beziehen wir uns auf die vorgenannten abgeleiteten Werke als „Ihr modifizierter Motorsport.com Videoinhalt“). Die Rechte von Motorsport.com hinsichtlich Ihrer modifizierten Motorsport.com Videoinhalte sind beschränkt auf die in dieser Vereinbarung dargelegten Rechte und Motorsport.com verzichtet Ihnen gegenüber ausdrücklich auf sämtliche sonstigen Rechte, die Motorsport.com im Rahmen des Urheberrechts an Ihren modifizierten Motorsport.com Videoinhalten zustehen könnten. Wie ausführlicher in Abschnitt 12 („Laufzeit und Kündigung“) beschrieben, endet diese Lizenz: (i) hinsichtlich aller Videoinhalte, deren Entfernung Sie im Einklang mit Abschnitt 6 („Teilnahme“) verlangt haben und (ii) bei Kündigung der Vereinbarung gemäß Abschnitt 12 („Laufzeit und Kündigung“).

(f) Ihre widerrufbare kommerzielle Vertriebslizenz an Motorsport.com. Um es Motorsport.com zu ermöglichen, Ihre modifizierten Motorsport.com Videoinhalte auf Motorsport.com oder bei verbundenen Unternehmen zu verbreiten, gewähren Sie Motorsport.com hiermit (oder gewährleisten, dass der Rechteinhaber dies ausdrücklich getan hat) ein beschränktes widerrufbares Recht, Ihre modifizierten Motorsport.com Videoinhalte zu den in dieser Vereinbarung genannten Zwecken zu nutzen, zu vervielfältigen, öffentlich aufzuführen, zu verbreiten, anzupassen und zu zeigen. Zudem gewähren Sie Motorsport.com das Recht, alle sonstigen Handlungen bezüglich und in Zusammenhang mit Ihren Videoinhalten vorzunehmen, die möglicherweise notwendig oder angemessen sind, um die Absichten von Motorsport.com zu verwirklichen.

(g) Ihre unwiderrufliche nicht-kommerzielle Vertriebslizenz Sie gewähren hiermit allen Personen oder juristischen Personen, die Ihre modifizierten Motorsport.com Videoinhalte auf eine Art nutzen wollen, die nicht auf kommerzielle Vorteile oder geldwerte Vergütung abzielt (oder gewährleisten, dass der Rechteinhaber dies ausdrücklich getan hat) ein Recht auf Nutzung, Vervielfältigung, öffentlicher Aufführung, dem Vertrieb und dem Zeigen Ihrer modifizierten Motorsport.com Videoinhalte zu nicht-kommerziellen Zwecken gem. den Bestimmungen der Creative Commons "Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.5"-Lizenz, die unter http://creativecommons.org/ zu finden ist (die „Creative Commons BY-NC-ND License“). Insoweit Motorsport.com Rechte an Ihren modifizierten Motorsport.com Videoinhalten gem. Abschnitt 9(e) dieser Vereinbarung innehat, gewährt auch Motorsport.com die in diesem Absatz dargelegten Rechte an Personen oder juristische Personen gem. der „Creative Commons BY-NC-ND License“.

(h) Ihre Angaben. Sie ermächtigen Motorsport.com, Ihre Teilnahme, Videoinhalte, Name, Bild, Handelsmarken, Dienstleistungsmarken, Handelsnamen, Logos, Domainnamen, Nutzerstatistik und alle anderen Quellen oder Unternehmenskennzeichen (zusammen Ihre „Angaben“) ggf. in Präsentationen, als Funktion auf Motorsport.com, in Werbe- und Marketingmaterial, Pressemitteilungen, Kundenlisten und Finanzberichten in Zusammenhang mit Marketing, Publicity, Vertrieb und Bereitstellung des Motorsport.com Mitgliedsprogramms zu verwenden. Zudem gewähren Sie Motorsport.com eine nicht-exklusive Lizenz, Ihre Angaben und Teile davon manuell oder automatisiert (einschließlich Webspiders und Crawlers) zu indexieren und zu cachen, um Motorsport.com und das Motorsport.com Mitgliedsprogramm zu bewerben, bereitzustellen und zu verbessern und andere Vertreiber, Verlage, Kreative und Werbetreibende für die Nutzung und Teilnahme anzuwerben. Sie bestätigen und stimmen zu, dass (i) Sie verstehen, dass Sie möglicherweise Ihre Angaben während Ihrer Teilnahme bereitstellen und Motorsport.com diese sammeln kann und (ii) dass Ihre Angaben mit verbundenen Unternehmen von Motorsport.com, Geschäftspartnern, Sponsoren, Werbetreibenden, Angestellten, Kunden und Vertriebspartnern geteilt werden können.

(i) Keine Billigung, keine Werbung. Motorsport.com billigt, verifiziert, evaluiert oder garantiert Angaben, Videoinhalte oder Mitgliederkommentare, die von Nutzern bereitgestellt werden, einschließlich Ihrer, nicht und nichts ist als Billigung, Verifizierung oder Garantie bezüglich der Angaben, Videoinhalte, Fotografien oder Mitgliederkommentare anzusehen. Ohne die vorherige Prüfung und schriftliche Genehmigung durch Motorsport.com dürfen Sie keine Informationen, insbesondere Anzeigen, Pressemitteilungen oder sonstiges Marketingmaterial erstellen oder vertreiben oder Links zu Seiten, auf denen solche Informationen angeboten werden, einbetten und (i) eine Billigung gegenüber Ihnen, Ihrer Videoinhalte oder Mitgliederkommentare durch Motorsport.com enthalten oder suggerieren oder (ii) die sich auf diese Vereinbarung beziehen. Ungeachtet des Voranstehenden können Sie Ihre Teilnahme, Ihre Videoinhalte und Mitgliederkommentare genau offenlegen und beschreiben (beispielsweise die Beschreibung und Bewerbung Ihrer Videoinhalte in Ihrem Blog oder in E-Mails).

(j) Vorbehaltene Rechte. Sie werden keine Versuche unternehmen, Spezifikationen, Technologie, Anwendungen oder Softwareprogramme, die Ihnen bereitgestellt oder zugänglich gemacht wurden oder die Motorsport.com in Zusammenhang mit dem Motorsport.com Mitgliedsprogramm in irgendeiner Weise verwendet, zu modifizieren, davon Werke abzuleiten, zu übersetzen, anzupassen, zu editieren, zu dekompilieren, zu zerlegen oder zu rekonstruieren, es sei denn, es wurde ausdrücklich schriftlich von Motorsport.com genehmigt. Motorsport.com kann das Format und das Aussehen des Motorsport.com Mitgliedsprogamms von Zeit zu Zeit ändern. Unter Ausnahme Ihrer Videoinhalte stimmen Sie zu, Motorsport.com und ggf. deren Lizenzgebern sämtliche Rechte, Rechtstitele und Interessen in allen Bereichen des Motorsport.com Mitgliedsprogramms, die Sie möglicherweise innehaben oder während Ihrer Teilnahme erwerben, abzutreten und treten diese hiermit ab. Sie gewährleisten, dass Sie auf sämtliche sog. Urheberpersönlichkeitsrechte, die Sie bei Motorsport.com oder dem Motorsport.com Mitgliedsprogramm haben, hiermit verzichten. Sie werden die Hinweise auf Urheber-, Handelsmarken- Lizenz oder sonstige Eigentumsrechte, die am oder in Motorsport.com oder dem Motorsport.com Mitgliedsprogramm angebracht sind, nicht löschen, entfernen, verdecken oder auf sonstige Weise abändern. Alle hierin nicht ausdrücklich gewährten Rechte gelten als einbehalten.

10. Nicht jugendfreie Inhalte

Sie dürfen Motorsport.com zu keinem Zweck und in keiner Weise dazu nutzen, eindeutiges, grafisches sexuelles, pornografisches oder erotisches Material hochzuladen, zu emailen, zu posten, zu veröffentlichen, zu vertreiben, zu übermitteln, einzusenden oder auf sonstige Weise über Motorsport.com oder das Motorsport.com Mitgliedschaftsprogramm Videoinhalte oder Mitgliederkommentare zugänglich zu machen, die eindeutiger, grafischer sexueller, pornografischer oder erotischer Natur sind („Nicht jugendfreie Inhalte“). Beispiele für von Motorsport.com nach eigenem Ermessen als nicht jugendfrei angesehene Inhalte umfassen insbesondere Material, das pornografisch, obszön, unanständig oder schändlich durch die darin erfolgende Verwendung sexuellen Vokabulars und der Beschreibung oder Abbildung sexueller Handlungen ist. Findet Motorsport.com Videoinhalte, die nach eigenem Ermessen als nicht jugendfrei angesehen werden, kann Motorsport.com den Zugang zu solchen Inhalten ohne Ankündigung sperren oder sie entfernen. Motorsport.com behält sich vor, Ihr Konto jederzeit und ohne Ankündigung zu deaktivieren oder zu löschen, wenn die Bestimmungen dieses Abschnitts verletzt werden. Motorsport.com unternimmt alle angemessen Schritte in Bezug auf Videoinhalte, von denen Motorsport.com annimmt, dass sie geltendes Recht verletzen, insbesondere wird Motorsport.com mit allen Untersuchungsbehörden zusammenarbeiten. Wenn Sie Inhalte sehen, von denen Sie denken, dass sie nicht jugendfrei sind oder die Bestimmungen dieses Abschnitts verletzen, wenden Sie sich bitte umgehend an Motorsport.com.

11. Urheberrechtsverletzungen

Sie dürfen Motorsport.com oder das Motorsport.com Mitgliedsprogramm zu keinem Zweck und in keiner Weise nutzen, die das Urheberrecht eines Dritten verletzt und werden keine Inhalte hochladen, emailen, posten, veröffentlichen, vertreiben, übermitteln, einsenden oder auf sonstige Weise über Motorsport.com oder das Motorsport.com Mitgliedschaftsprogramm verfügbar machen, die das Urheberrecht von Arbeiten oder die Immaterialgüterrechte von Dritten verletzen. Im Einklang mit dem Digital Millennium Copyright Act von 1998 (dem „DMCA“) (der Text dazu ist auf der Website des U.S. Copyright Office unter http://lcweb.loc.gov/ zu finden) entspricht es den Richtlinien von Motorsport.com, allen Anzeigen tatsächlicher oder mutmaßlicher Verletzungen, die dem zuständigen Bevollmächtigten für Urheberrecht von Motorsport.com mitgeteilt werden und dem DMCA entsprechen, nachzugehen. Es entspricht den Richtlinien von Motorsport.com, die Konten von Nutzern, die wiederholt Urheberrechte verletzen oder wiederholt wegen Urheberrechtsverletzungen beschuldigt wurden, unter gegebenen Umständen zu löschen. Wenn Sie davon überzeugt sind, dass ein Werk auf eine Art kopiert wurde, die eine Urheberrechtsverletzung darstellt, sollten Sie eine Mitteilung über den Verstoß an den zuständigen Bevollmächtigten für Urheberrecht bei Motorsport.com im Einklang mit Urheberrechtsrichtlinie von Motorsport.com (https://motorsport.com/), die hierin aufgenommen ist, an die darin angegebene Adresse schicken.

12. Laufzeit und Kündigung

(a) Kündigung. Motorsport.com kann diese Vereinbarung jederzeit aus jedwedem Grund kündigen oder das Motorsport.com Mitgliedschaftsprogramm beenden. Sie können diese Vereinbarung jederzeit durch Deaktivierung Ihres Kontos oder durch Mitteilung an Motorsport.com, wie in Abschnitt 13 („Mitteilungen“) beschrieben, kündigen.

(b) Wirkung der Kündigung.

Allgemeines. Bei Kündigung dieser Vereinbarung endet Ihr Recht auf Teilnahme automatisch. Im Fall der Kündigung wird Ihr Konto deaktiviert und Ihnen wird der Zugang zu Ihrem Konto und Dateien oder anderen in Ihrem Konto enthaltenen Inhalten verwehrt, obwohl Restkopien von Angaben innerhalb des Motorsport.com Mitgliedschaftsprogrammsystems bestehen bleiben können. Bei Kündigung (i) enden sämtliche Lizenzen, die Ihnen im Rahmen dieser Vereinbarung gewährt wurden und (ii) Sie werden alle Kopien von Motorsport.com Produkten in Ihrem Besitz oder in Ihrer Kontrolle umgehend zerstören. Bei Kündigung (i) kann Motorsport.com damit fortfahren, hiernach gesammelte Nutzeranalysen zu ausschließlich internen Zwecken (einschließlich Archivierung) zu verwenden und alle von Ihnen Motorsport.com gegenüber gewährten Lizenzen bleiben ausschließlich zu diesem Zweck wirksam. Für den Fall, dass diese Vereinbarung oder das Motorsport.com Mitgliedschaftsprogramm ausläuft oder gekündigt wird, ist Motorsport.com nicht dazu verpflichtet, Materialien jedweder Art an Sie zu retournieren.

Inhaltsanbieter. Obwohl Motorsport.com kaufmännisch vertretbare Anstrengungen dazu unternehmen wird, sicherzustellen, dass Ihre Videoinhalte angemessen schnell nach der Kündigung von der Motorsport.com Website entfernt werden, ist Motorsport.com nicht dazu verpflichtet, Videoinhalte von Ihnen zu entfernen, die an anderer Stelle im Internet oder einem anderen Medium öffentlich zugänglich sind. Für den Fall, dass Motorsport.com Ihren Videoinhalt aufgrund von Unachtsamkeit oder eines anderen Fehlers nicht umgehend von Motorsport.com entfernt, ist Motorsport.com Ihnen gegenüber nicht für Schäden oder Kosten jeglicher Art haftbar.

(c) Fortbestand. Die in den Abschnitten 9(a) („Eigentumsrechte von Motorsport.com“) und 9(b) („Ihre Rechtstitele“), Abschnitt 9(f) („Inhaltsanbieter: Ihre unwiderrufliche nicht-kommerzielle Vertriebslizenz“), Abschnitt 12(b) („Wirkung der Kündigung“), Abschnitt 12(c) („Fortbestand“), Abschnitt 14 („Vertrauliche Informationen“), Abschnitt 17 („Schadensersatz“), Abschnitt 18 („Haftungsausschluss“), Abschnitt 19 („Haftungsbeschränkung“) und Abschnitt 20 („Allgemeines“) enthaltenen Rechte und Pflichten überdauern die Kündigung oder das Auslaufen der Vereinbarung aus jedwedem Grund.

13. Mitteilungen

Motorsport.com kann Ihnen Mitteilungen per E-Mail an die in Ihrem Konto angegebene Adresse zukommen lassen, durch das Posten einer Mitteilung auf Ihrer Kontobenutzeroberfläche oder durch das Posten einer Mitteilung bei Motorsport.com. Diese gilt als erhalten, sobald sie gesendet wurde (bei E-Mail) oder nicht später als fünfzehn (15) Tage nachdem sie gepostet wurde (bei Mitteilungen auf Ihrer Kontobenutzeroberfläche oder bei Motorsport.com). Alle Mitteilungen an Motorsport.com müssen entweder (i) per Briefpost, Luftpost oder Übernachtkurier an Motorsport.com, Inc., Motorsport.com Membership Program, 5972 NE 4th Avenue Miami, FL 33137, USA, geschickt werden oder (ii) per Briefpost, Luftpost oder Übernachtkurier, und gelten bei Empfang als erhalten.

14. Vertrauliche Informationen

Während der Laufzeit dieser Vereinbarung erhalten Sie möglicherweise vertrauliche Informationen von Motorsport.com in Zusammenhang mit Ihrer Teilnahme. Soweit nicht ausdrücklich durch diese Vereinbarung autorisiert oder zu deren Durchführung notwendig, unternehmen Sie angemessene Anstrengungen, die Geheimhaltung aller solchen Informationen beizubehalten und Sie werden solche Informationen nicht ohne vorherige schriftliche Einwilligung von Motorsport.com offenlegen. In keinem Fall wenden Sie weniger Anstrengung dazu auf, die Geheimhaltung solcher Informationen aufrechtzuerhalten, als Sie es gewöhnlicherweise bei Ihren eigenen vertraulichen Informationen täten. Das Vorangehende schränkt Sie nicht darin ein, vertrauliche Informationen von Motorsport.com offenzulegen: (a) gemäß einer Anordnung oder Auflage eines Gerichts, einer Verwaltungsbehörde oder einer behördlichen Körperschaft, vorausgesetzt, dass Sie eine angemessene und rechtzeitige Mitteilung an Motorsport.com machen, wenn Sie gehalten sind, Informationen offenzulegen, damit Motorsport.com eine solche Anordnung oder Auflage anfechten kann und (b) auf vertraulicher Grundlage gegenüber Ihren Rechts- oder Finanzberatern oder möglichen Erwerbern oder Investoren. Beispiele von vertraulichen Informationen von Motorsport.com umfassen insbesondere (i) sämtliche Software, Technologie, Services, Algorithmen, Suchmaschinen und Suchindexe, Programmierungen, Spezifikationen, Materialien, Leitlinien und Dokumentation in Bezug auf Motorsport.com Produkte und das Motorsport.com Mitgliedschaftsprogramm und (iii) alle sonstigen Informationen, die schriftlich von Motorsport.com als „Vertraulich“ oder ähnlich bezeichnet werden. Vertrauliche Informationen umfassen keine Informationen, die (w) der Öffentlichkeit ohne eine Verletzung dieser Vereinbarung Ihrerseits bekannt sind oder werden; (x) Ihnen zum Zeitpunkt der Offenlegung rechtmäßig bekannt ist ohne Geheimhaltungsverpflichtung; (y) von Ihnen unabhängig von der Verwendung von vertraulichen Informationen von Motorsport.com entwickelt wurde oder (z) die Sie rechtmäßig von einem Dritten ohne Offenlegungsbeschränkungen erhalten haben.

15. Zusicherung und Gewährleistung

(a) Ihre Befugnis. Sie zusichern zu und garantieren Motorsport.com, dass (i) Sie alle notwendigen Vollmachten und Befugnisse unternehmensbezogener oder sonstiger Art haben, um diese Vereinbarung eingehen zu können, Ihre Angelegenheiten und Geschäfte führen zu können und alle sich für Sie aus dieser Vereinbarung ergebenden Verpflichtungen zu erfüllen; (ii) Sie aktuelle und zutreffende Angaben gemacht haben und dies auch weiterhin tun werden; (iii) Sie der Inhaber oder der Handlungsbevollmächtigte in Bezug auf Ihre Videoinhalte und Mitgliederkommentare sind (wenn Sie ein Mitglied der Community sind) und volle inhaltliche und technische Kontrolle über diese Inhalte haben; (iv) Sie über das Recht verfügen, die im Rahmen dieser Vereinbarung gewährten Lizenzen zu vergeben; (v) Ihre Leistungen im Rahmen dieser Vereinbarung und/oder der hierin gewährten Rechte keine der Bestimmungen verletzen oder damit im Widerspruch stehen oder dies zukünftig tun oder eine Nichterfüllung im Rahmen eines Vertrages oder einer Vereinbarung darstellen, an die Sie gegenwärtig gebunden sind oder zukünftig gebunden sein werden; (vi) Ihre Durchführung der Vereinbarung alle anwendbaren in- und ausländischen Gesetze, Regeln und Verordnungen einhält (insbesondere Ausfuhrbeschränkungen, Datenschutz- und Gesetze zum Schutz der Öffentlichkeit vor Obszönitäten) und (vii) Sie nur zu den beabsichtigten und ausdrücklich erlaubten Zwecken teilnehmen.

(b) Ihre Materialien. Sie sichern zu und garantieren Motorsport,com, dass Ihre Videoinhalte, Mitgliederkommentare oder andere Angaben oder Materialien, die sie einsenden oder anderen während Ihrer Teilnahme zugänglich machen sowie die Verwendung desselben durch Motorsport.com gemäß dieser Vereinbarung (i) weder direkt noch indirekt die Pflicht einer Person oder einer juristischen Person gegenüber oder deren Rechte verletzen, insbesondere Urheberrechte, Handelsmarken, Dienstleistungsmarken, Handelsgeheimnisse oder andere Rechte in Bezug auf geistiges Eigentum, Veröffentlichung oder Datenschutz, (ii) keine nicht jugendfreien Inhalte umfassen, (iii) weder betrügerisch, irreführend, hasserfüllt, unerlaubt, diffamierend, verleumderisch, beleidigend, missbrauchend, gewalttätig, drohend, schändlich, vulgär noch obszön sind; (iv) andere nicht schikanieren, weder Fanatismus, Rassismus, Hass oder die Schädigung irgendeiner Gruppe oder eines Individuums fördern, Diskriminierung aufgrund von Rasse, Geschlecht, Religion, Nationalität, sexueller Orientierung oder Alter fördern oder auf andere Weise die Nutzung der Produkte von Motorsport.com oder Teilnahme einer anderen Partei am Motorsport.com Mitgliedsprogramm stören; (v) keine illegalen oder schädlichen Handlungen oder Substanzen bewerben (insbesondere Handlungen, die anleitende Informationen wie beispielsweise die Herstellung oder den Kauf illegaler Waffen oder Substanzen enthalten); (vi) in den Staaten oder ggf. Bundestaaten, in denen Ihre Videoinhalte erstellt, gezeigt oder auf diese zugegriffen wird, nicht illegal sind oder im Gegensatz zu dortigen Gesetzen und Verordnungen stehen; (vii) keine Programmierroutinen oder Viren enthalten (insbesondere Zeitbomben, Trojaner, Würmer, Löschroboter, Easter Eggs oder zeitgesteuerte Sperren), die dazu gedacht sind, Systemdaten oder persönliche Angaben zu beschädigen, zu stören, abzufangen oder zu entwenden oder den unbefugten Zugang zur Teilnahme am Mitgliedsprogramm von Motorsport.com gestatten oder darin verarbeitete oder gespeicherte Teile von Videoinhalten oder Mitgliederkommentaren deaktivieren, beschädigen oder löschen oder (viii) keine unerwünschte Massenemail, Werbemail, Spam oder Kettenbriefe darstellen.

(c) Ihre Handlungen. Sie sichern zu und gewährleisten, dass Sie weder direkt noch indirekt (i) Informationen oder Materialien zu Motorsport.com oder dem Motorsport.com Mitgliedsprogramm durch Mittel erhalten, die Ihnen von Motorsport.com nicht absichtlich bereitgestellt wurden oder versuchen, unbefugten Zugang zu Datenbanken, Technologie, Computersystemen oder mit Motorsport.com Produkten oder dem Motorsport.com Mitgliedsprogramm verbundenen Netzwerken zu erhalten oder (ii) sich an Handlungen beteiligen, die die Leistung oder die Funktionalität von Motorsport.com oder dem Motorsport.com Mitgliedsprogramm unterbrechen, vermindern oder beeinträchtigen und auch keine Dritten zu solchen Handlungen ermächtigen oder ermutigen.

(d) Kooperation. Sie stimmen zu, in vollem Umfang mit Motorsport.com zu kooperieren, um jede mutmaßliche oder tatsächliche Handlung zu untersuchen, durch die diese Vereinbarung verletzt wird. Sie erkennen an, dass jede Verletzung dieses Abschnitts 15 („Zusicherung und Gewährleistung“) eine wesentliche Verletzung dieser Vereinbarung darstellt und dass Motorsport.com sämtliche rechtlichen und gewohnheitsrechtlichen Rechtsmittel gegen Sie anstrengen kann, einschließlich der sofortigen Deaktivierung Ihres Kontos oder Kündigung dieser Vereinbarung und der Verfolgung aller verfügbaren Zivil- oder strafrechtlichen Maßnahmen. Motorsport.com behält sich vor, nach eigenem Ermessen jede Handlung zu untersuchen, von der Motosrsportt.com vermutet, dass sie diese Vereinbarung verletzen könnte. Motorsport.com kann ggf. Behörden verständigen, Ihr Konto deaktivieren oder löschen und/oder jederzeit geeignete Maßnahmen einleiten, ohne Sie vorab zu benachrichtigen, wenn Motorsport.com nach eigenem Ermessen (i) vermutet, dass Sie eine der Bestimmungen dieser Vereinbarung, der Richtlinien oder von Motorsport.com erstellten Regeln verletzt oder ganz oder teilweise nicht eingehalten haben oder (ii) vermutet, dass Ihre Handlungen illegal sind oder eine Haftbarkeit begründen.

16. Links

Motorsport.com und das Motorsport.com Mitgliedsprogramm oder Dritte können Links zu anderen Websites oder Quellen bereitstellen. Da Motorsport.com keine Kontrolle über solche Websites und Quellen hat, bestätigen Sie und stimmen zu, dass Motorsort.com nicht für die Verfügbarkeit solcher externen Websites oder Quellen verantwortlich ist und die auf solchen Websites oder Quellen verfügbaren Inhalte, Werbung, Produkte oder Services nicht unterstützt, dafür verantwortlich oder haftbar ist. Des Weiteren bestätigen und stimmen Sie zu, dass Motorsport.com weder direkt noch indirekt verantwortlich oder haftbar für Schäden oder Verluste ist, die tatsächlich oder vorgeblich durch oder in Zusammenhang mit der Nutzung oder dem Vertrauen auf durch solche Websites oder Quellen beziehbaren Inhalte, Waren oder Services entstanden sind.

17. Schadensersatz

Sie halten Motorsport.com und deren Vorstandvorsitzende, Direktoren, Angestellte, Anteilseigner, Rechtsnachfolger, Vertreter, verbundene Unternehmen, Tochterunternehmen und betroffene Dritte (z. B. relevante Inhaltsersteller, werbetreibende, Syndizierungspartner, Empfehlungspartner, Dienstanbieter, Lizenznehmer, Berater und Auftragnehmer) (zusammen die „Motorsport.com Entitäten“) schadlos, verteidigen und entschädigen sie von und gegen alle Ansprüche, Haftung, Verluste, Kosten, Schäden oder Aufwendungen (einschließlich der Kosten der Rechtsverfolgung), die direkt oder indirekt aus folgendem resultieren oder damit in Zusammenhang stehen: (i) Ihrer groben Fahrlässigkeit oder Ihrem Vorsatz; (ii) Ihren Videoinhalten, Ihren Mitgliederkommentaren oder anderen Informationen oder Materialien, die Sie während Ihrer Teilnahme einsenden; (iii) Ihrem Verhalten, einschließlich Ihrer Nutzung von Motorsport.com oder anderen mit Ihrer Teilnahme verbundenen Handlungen, (iv) jede tatsächliche Verletzung dieser Vereinbarung oder Behauptung einer solchen Verletzung durch Dritte, einschließlich der Verletzung sämtlicher von Ihnen hiernach gemachter Zusicherungen oder (v) die tatsächliche oder behauptete Verletzung von Rechten des geistigen Eigentums, von Veröffentlichungsrechten, Vertraulichkeits- oder Eigentumsrechten jedes Dritten als Ergebnis jeder Handlung oder Teilnahme durch Sie (zusammen die „Ansprüche“). Sie allein sind für die Verteidigung gegen solche Ansprüche und die Zahlung von Verlusten, Kosten, Schadensersatz oder Aufwendungen an Dritte oder die Motorsport.vom Entitäten verantwortlich, die sich aus Vorstehendem ergeben. Motorsport.com hat das Recht, sämtliche ggf. an Sie fälligen Zahlungen zur Aufrechnung gegen hierdurch gedeckte Haftung und Aufwendungen einzubehalten. Motorsport.com hat das Recht, seinen Rechtsberater zur Verteidigung gegen jedwede Ansprüche nach eigenem Ermessen auszuwählen, befreit Sie dadurch aber nicht von Ihrer Pflicht zur Entschädigung, und Sie sind allein für die Zahlung aller Motorsport.com nachvollziehbar entstandenen Rechtsanwaltskosten in Zusammenhang damit verantwortlich. Sie werden Motorsport.com umgehend benachrichtigen, wenn Ihnen tatsächliche oder potenzielle Ansprüche, Klagen, Verfahren, Behauptungen oder Vorwürfe bekannt werden, die Ihre oder die Fähigkeit von Motorsport.com beeinträchtigen könnten, die jeweiligen Verpflichtungen in vollem Umfang zu erfüllen oder die sich jeweils aus dieser Vereinbarung ergebenden Rechte auszuüben. Sie dürfen ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Motorsport.com keine vorgeschlagene Beilegung oder Regulierung von gegen Sie vorgebrachten Ansprüchen (unabhängig davon, ob rechtskräftig festgestellt oder sonstiges) eingehen, wenn sich daraus eine Verpflichtung oder Haftung für Motorsport.com ergeben kann.

18. Haftungsausschluss

Ihre Nutzung der Motorsport.com Produkte und Teilnahme am Motorsport.com Mitgliedsprogramm erfolgt nach Ihrem eigenen Ermessen und auf Ihr Risiko. Motorsport.com und das Motorsport.com Mitgliedsprogramm sowie sämtliche darin enthaltenen Materialien, Informationen, Produkte und Services, werden auf einer „wie besehen“- und „wie verfügbar“-Grundlage ohne jegliche Gewährleistung bereitgestellt.

DIE MOTORSPORT.COM ENTITÄTEN LEHNEN GEWÄHRLEISTUNG JEDER ART, SEI SIE AUSDRÜCKLICH, STILLSCHWEIGEND ODER GESETZLICH IN VERBINDUNG MIT DEN PRODUKTEN VO MOTORSPORT.COM UND DEM MOTORSPORT.COM MITGLIEDSPROGRAMM AUSDRÜCKLICH AB, INSBESONDERE GEWÄHRLEISTUNG FÜR RECHTSTITEL, MARKTGÄNGIGKEIT, GEEIGNETHEIT FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, NICHT-VERLETZUNG VON EIGENTUMSRECHTEN, GESCHÄFTSVERLAUF ODER DURCHFÜHRUNG.

Die Motorsport.com Entitäten lehnen die Gewährleistung ab in Bezug auf (i) die Sicherheit, Genauigkeit, Verlässlichkeit, Rechtzeitigkeit und Leistung von Motorsport.com oder des Motorsport.com Mitgliedsprogramms; (ii) in Bezug auf die Waren, Services, Empfehlungen, Informationen oder Links, die von Drittanbietern, Sponsoren, Syndikatoren oder Mitgliedern der Community bereitgestellt werden; (iii) in Bezug darauf, dass Motorsport.com oder das Motorsport.com Mitgliedsprogramm Ihren Anforderungen gerecht werden oder (iv) hinsichtlich darauf, dass Motorsport.com oder das Motorsport.com Mitgliedschaftsprogramm fehlerfrei sind oder dass Fehler korrigiert werden. Schriftliche oder mündlich Empfehlungen oder Informationen, die Sie von Motorsport.com oder durch Ihre Teilnahme erhalten haben, begründen keinerlei Gewährleistung, die nicht ausdrücklich in dieser Vereinbarung festgehalten ist.

Motorsport.com übernimmt keine Verantwortung für: (i) Fehler, Auslassungen, Unterbrechungen, Löschungen, Defekte, Verzögerungen bei der Verarbeitung oder Übertragung, Ausfall der Kommunikationsleitungen, Diebstahl, Zerstörung oder nicht genehmigter Zugang oder Abänderung jeder Kommunikation und (ii) Probleme oder Fehlfunktionen jeder Art von Telefonnetzwerken oder -leitungen, Computer-Onlinesystemen, Servern oder Anbietern, Computerausrüstung, Software, Versagen von Playern oder E-Mail aufgrund technischer Probleme oder Engpässen bei Übertragungskapazitäten im Internet oder auf Motorsport.com oder dem Motorsport.com Mitgliedsprogramm oder einer Kombination daraus, einschließlich der Beschädigung Ihres Computers oder dem Computer einer anderen Person in Zusammenhang oder als Ergebnis der Teilnahme.

Unter keinen Umständen ist Motorsport.com verantwortlich für Verluste oder Schäden, einschließlich Körperverletzung und Tod, die sich infolge der Teilnahme, aus Videoinhalten oder Mitgliederkommentaren, die auf oder durch Motorsport.com oder de Motorsport.com Mitgliedsprogramm gepostet wurden oder aus dem Verhalten von Nutzern von Motorsport.com Produkten oder der Teilnahme am Motorsport.com Mitgliedsprogramm ergeben, unabhängig davon, ob online oder offline.

In einigen Staaten und Jurisdiktionen ist der Ausschluss bestimmter Gewährleistungen nicht gestattet. Dementsprechend gelten einige der oben genannten Ausnahmen für Sie möglicherweise nicht.

19. Haftungsbeschränkung

DIE MOTORSPORT.COM ENTITÄTEN SIND IN KEINER WEISE HAFTBAR FÜR INDIREKTE, BESONDERE NEBEN- ODER FOLGESCHÄDEN, SCHADENERSATZ MIT STRAFCHARAKTER ODER MIT ABSCHRECKENDER WIRKUNG (EINSCHLIESSLICH VERLUST DER NUTZUNG, VON DATEN ODER GEWINNEN, KOSTEN FÜR DIE ERSATZBESCHAFFUNG VON PRODUKTEN ODER FÜR DIE GESCHÄFTSUNTERBRECHUNG) UNABHÄNGIG DAVON, OB DIESE AUF VERTRAG, GEWÄHRLEISTUNG, DELIKT (EINSCHLIESSLICH FAHRLÄSSIGEKEIT), VERSCHULDENUNABHÄNGIGER HAFTUNG ODER EINER ANDEREN RECHTSTHEORIE ERGEBEN, DIE AUS ODER IN ZUSAMMENAHNG MIT DIESER VEREINBARUNG, DEN MOTORSPORT.COM PRODUKTEN, IHRER TEILNAHME AM MOTORSPORT.COM MITGLIEDSPROGRAMM ODER DER NUTZUNG VON MATERIALIEN, DIE IHNEN DURCH ODER VON DEM MOTORSPORT.COM MITGLIEDSCHAFTSPROGRAMM BEREITGESTELLT WURDEN (EINSCHIESSLICH SCHÄDEN, DIE DRITTEN ENTSTANDEN SIND), UNABHÄNGIG DAVON, OB DIESE SCHÄDEN VORHERSEHBAR WAREN UND UANBHÄNGIG DAVON, OB MOTORSPORT.COM AUF DEN MÖGLICHEN EINTRITT SOLCHER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE ODER NICHT. DIE HAFTUNG VON MOTORSPORT.COM IHNEN ODER DRITTEN GEGENÜBER AUS JEDWEDEM GRUND UND UNABHÄNGIG VON DER ART DES VERFAHRENS BESCHRÄNKT SICH ZU JEDER ZEIT AUF DEN GGF. VON IHNEN AN MOTORSPORT.COM FÜR MOTORSPORT.COM PRODUKTE ODER DIE TEILNAHME AM MOTORSPORT.COM MITGLIEDSPROGRAMM GEZAHLTEN BETRAG.

Sie erkennen an, dass Motorsport.com Ihre Teilnahme im Vertrauen auf die hierin dargelegten Haftungsbeschränkungen gestattet und bestätigen, dass diese Beschränkungen eine wesentliche Grundlage für die Abmachung und die Risikoverteilung zwischen den Parteien darstellen. Motorsport.com übernimmt keine Haftung für die Nichterbringung oder die Verzögerung von hiernach zu leistenden Verpflichtungen aufgrund von Ereignissen, die außerhalb der Kontrolle von Motorsport.com liegen, was u.a. Angriffe, die Dienstleistungsverhinderungen bewirken, Streiks, Kürzungen, Aufstände, Auflehnung, Brände, Überflutungen, Sturm, Explosionen, Naturkatastrophen, Krieg, Terrorismus, Regierungshandlungen, Arbeitsbedingungen, Erdbeben, Materialverknappung, außerordentliche Engpässe im Internet oder außergewöhnliche Verbindungprobleme bei großen Telekommunikationsanbietern, die nicht in Zusammenhang mit der Infrastruktur oder Konnektivität von Motorsport.com zum Internet stehen oder der Nichtleistung eines Drittvertriebspartners umfasst (jedes für sich ein „Ereignis der Höheren Gewalt“). Bei Eintritt eines Ereignisses der Höheren Gewalt ist Motorsport.com von der weiteren Erbringung der von dem Ereignis der Höheren Gewalt beeinträchtigten Verpflichtungen freigestellt, solange das Ereignis anhält.

In einigen Staaten und Jurisdiktionen ist die Beschränkung der Haftung für mittelbare oder unmittelbare Schäden ausgeschlossen. Dementsprechend gelten einige der oben genannten Beschränkungen für Sie möglicherweise nicht.

20. Allgemeines

(a) Anwendbares Recht; Schlichtung. Die vorliegende Vereinbarung unterliegt dem Recht des Bundesstaates Florida und wird nach dessen Recht ausgelegt. Das Übereinkommen der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf (CISG) ist ausgeschlossen und findet für diese Vereinbarung keine Anwendung. Soweit nicht in Unterabschnitt (b) unten („Unterlassungsanspruch“) ausdrücklich aufgeführt, werden alle Streitigkeiten, Ansprüche oder Streitigkeiten aus oder in Zusammenhang mit dieser Vereinbarung bezüglich deren Verletzung, Kündigung, Durchsetzung, Auslegung oder Wirksamkeit, einschließlich der Bestimmung des Umfangs oder der Eignung dieser Vereinbarung im Hinblick auf eine Schlichtung, der American Arbitration Association oder deren Rechtsnachfolger („AAA“) vorgelegt und durch ein bindendes Schlichtungsverfahren gemäß den geltenden Regeln und Verfahren der AAA zum Zeitpunkt der Vorlage zur Schlichtung durch einen mit der die Produkte und Services, die hiermit abgedeckt werden, betreffenden Branche hinreichend vertrauten Schlichter entschieden, der im Einklang mit den Regeln und Verfahren ernannt wurde. Der Schlichter wendet das Recht des Bundestaates Florida bezüglich der Begründetheit einer Streitigkeit oder eines Anspruchs an. Die Entscheidung des Schlichters ist abschließend und nicht berufungsfähig. Das Schlichtungsverfahren erfolgt in Miami-Dade County, Florida, USA und die Entscheidung des Schiedsgerichts kann von einem zuständigen Gericht für vollstreckbar erklärt werden. Für den Fall, dass eine der Parteien eine Klage in Zusammenhang mit dieser Vereinbarung erhebt, hat die obsiegende Partei des Rechtsstreits das Recht auf Erstattung der Kosten, Anwaltsgebühren, und aller sonstigen, ihr nachvollziehbarerweise entstandenen Ausgaben durch die andere Partei. Alle Angebote, Versprechen, Verhaltensweisen und Erklärungen, ob mündlich oder schriftlich, die im Laufe des Schlichtungsverfahrens von den Parteien, ihren Vertretern, Mitarbeitern, Experten und Rechtsanwälten und vom Schlichter oder einem Mitarbeiters der AAA gemacht werden, sind vertraulich, geheim und für jegliche Zwecke, einschließlich Amtsenthebungsverfahren, in einem Schlichtungsverfahren oder sonstigen Verfahren unter Beteiligung der Parteien unzulässig, sofern die Beweise, die anderweitig zulässig oder feststellbar sind, nicht aufgrund der Nutzung im Vermittlungsverfahren unzulässig oder nicht feststellbar werden.

(b) Unterlassungsanspruch. Ungeachtet des Abschnitts „Anwendbares Recht; Schlichtung“ oben stimmen Sie zu, dass bestimmte Verletzungen durch Sie einen irreparablen Schaden für Motorsport.com darstellen würden, für den es kein angemessenes Rechtsmittel gibt und keine Bestimmung in diesem Abschnitt ist dahingehend auszulegen, dass ein Versuch von Motorsport.com verhindert oder verzögert wird, bezüglich Ihrer Verletzung von (i) Abschnitt 9(a) („Eigentumsrechte von Motorsport.com“); (ii) Abschnitt 11 („Urheberrechtsverletzung“); und (iii) Abschnitt 14 („Vertrauliche Informationen“) eine einstweilige Verfügung, ein richterliches Verbot, die Vornahme einer vertraglichen Handlung oder sonstigen einstweiliger Rechtsschutz von einem zuständigen Gericht zu erlangen, ohne die Befugnis des Schlichters einzuschränken.

(c) Abtretung. Sie dürfen diese Vereinbarung weder ganz noch teilweise kraft Gesetzes oder auf andere Weise ohne die vorherige schriftliche Einwilligung von Motorsport.com abtreten. Jede versuchte Abtretung unter Verletzung dieses Abschnitts ist nichtig und unwirksam. Motorsport.com kann diese Vereinbarung jederzeit unangekündigt und frei abtreten. Vorbehaltlich des Vorangehenden, ist diese Vereinbarung zugunsten aller Rechtsnachfolger und Zessionare der Parteien verbindlich und wirksam.

(d) Verzicht, Teilnichtigkeit. Das Versäumnis, die Erbringung einer jeglichen Bestimmung zu verlangen, beeinträchtigt das Recht von Motorsport.com nicht, eine Erbringung zu jedem nachfolgenden Zeitpunkt verlangen zu können und der Verzicht auf Rechte bei einer Verletzung oder Nichterfüllung dieser Vereinbarung stellt keine Verzichtserklärung bei einer nachfolgenden Verletzung oder Nichterfüllung oder eine Verzichtserklärung auf die Bestimmung selbst dar. Ist ein Teil dieser Bestimmung nicht durchsetzbar, wird dieser Teil geändert, um die Absichten der Parteien wiederzugeben und soweit es notwendig ist, um den Teil durchzusetzen. Die verbleibenden Bestimmungen dieser Vereinbarung bleiben in vollem Umfang wirksam.

(e) Exportbeschränkungen/Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen. Sie stimmen zu, für die Vereinigten Staaten geltende und sonstigen anwendbaren Exportgesetze und damit verbundene Beschränkungen und Verordnungen einzuhalten und die Services und Produkte von Motorsport.com nicht unter Verletzung solcher Exportgesetze direkt oder indirekt zu exportieren, bereitzustellen oder auf andere Weise zugänglich zu machen, es sei denn, Sie verfügen über die notwendige vorherigen Zustimmung oder haben die notwendigen Genehmigungen auf Ihre Kosten von der zuständigen Behörde der USA oder ausländischen Behörde eingeholt.

(f) Gesamte Vereinbarung. Dieser Vertrag stellt die gesamte und einzige Vereinbarung zwischen Ihnen und Motorsport.com zum Vertragsgegenstand dar und ersetzt alle anderen gleichzeitigen schriftlichen oder mündlichen Vereinbarungen oder Abmachungen zwischen Ihnen und Motorsport.com bezüglich desselben Vertragsgegenstandes. Es können zusätzliche Bestimmungen für Sie gelten, wenn Sie bestimmte Funktionen des Motorsport.com Mitgliedsprogramms nutzen oder darauf zugreifen.

(g) Beziehung. Sie und Motorsport.com sind unabhängig Auftragnehmer, und diese Vereinbarung begründet insbesondere hinsichtlich der Einsendung von Videoinhalten oder Mitgliederkommentaren weder ganz noch teilweise eine Partnerschaft, ein Joint Venture, eine Franchise-Beziehung oder Stellvertretung zwischen Ihnen und Motorsport.com. Ohne vorherige schriftliche Einwilligung der anderen Partei hat keine Partei die Vollmacht, die andere Partei zu rechtlich zu binden oder Verpflichtungen für diese einzugehen. Keine Partei ist befugt, als Vertreter oder Repräsentant für oder im Namen der anderen Partei in Angelegenheiten zu agieren, die hierin nicht ausdrücklich aufgeführt sind. Keine Partei wirbt für sich, stellt sich selbst (oder ihre Vertreter) als solche dar oder handelt als Vertreter oder Repräsentant der anderen Partei oder gibt vor, zu dieser Handlung befugt zu sein, oder geht irgendeine Haftung oder Verpflichtung für oder im Namen der anderen Partei ein, es sei denn, es ist in dieser Vereinbarung eindeutig vorgesehen. Darüber hinaus ist jede Partei allein verantwortlich für die Zahlung ihrer Steuern, Bescheide und anderer Zurückbehaltungen von oder Bescheide auf hiernach oder in Zusammenhang mit den hierin genannten Transaktionen zu zahlende Gelder.

(h) Vorbehaltene Rechte. Motorsport.com behält sich vor, die Namen, Logos, Präsentation und Anzeige der Motorsport.com Mitgliedervereinbarung und des Motorsport.com Mitgliedsprogramms jederzeit nach eigenem Ermessen ganz oder teilweise zu ändern.