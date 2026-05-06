Cookie-Richtlinien

Wie die meisten Websites verwendet Motorsport.com Cookies

Cookies sind kleine Textdateien, die von Ihrem Browser auf Ihrem Computer gespeichert werden. Sie werden zu vielen Zwecken verwendet, so z. B. zur Erinnerung daran, ob Sie diese Seite bereits schon einmal besucht haben, so dass Sie eingeloggt bleiben, oder uns dabei zu helfen, zu erkennen, wie viele neue Besucher der Website wir jeden Monat neu hinzugewinnen. Sie enthalten Informationen über die Nutzung Ihres Computers, aber keine persönlichen Informationen zu Ihnen (beispielsweise speichern Cookies nicht Ihren Namen).

Diese Richtlinie erklärt, wie Cookies auf der Motorsport.com Website generell verwendet werden und -unten folgend- wie Sie die Cookies, die möglicherweise auf dieser Website verwendet werden (nicht alle werden auf jeder Seite verwendet) kontrollieren können.

Zu dieser Cookie-Richtlinie

Diese Cookie-Richtlinie gilt für alle unsere Websites und mobilen Applikationen (die „Website“).

Wenn wir uns in dieser Cookie-Richtlinie auf eine unserer Websites beziehen, meinen wir jede Website oder mobile Applikation, die von oder im Namen von Motorsport.com betrieben wird, unabhängig davon, wie Sie auf das Netzwerk zugreifen. Diese Cookie-Richtlinie ist Bestandteil unserer Website Datenschutzrichtlinie.

Mit dem Zugriff auf die Website stimmen Sie zu, dass diese Cookie-Richtlinie jedes Mal Anwendung findet, wenn Sie von einem Gerät auf die Website zugreifen.

Alle Änderungen der Richtlinie werden hier gepostet. Wir behalten uns vor, diese Cookie-Richtlinie von Zeit zu Zeit zu ändern. Solche Änderungen werden wirksam, sobald sie gepostet wurden. Wenn Sie die Website anschließend weiternutzen, gilt dies als Zustimmung zu sämtlichen Änderungen.

Unsere Verwendung von Cookies

Wir können Informationen durch Verwendung von Cookies automatisch sammeln, wenn Sie diese Website besuchen.

Die Cookies erlauben uns, Ihren Computer zu identifizieren und Einzelheiten zu Ihrem letzten Besuch herauszufinden.

Sie haben unten die Wahlmöglichkeit, Cookies abzulehnen. Wenn Sie dies tun, können wir nicht dafür garantieren, dass Ihr Erleben der Seite genauso gut ist, wie es der Fall wäre, wenn Sie Cookies akzeptiert hätten.

Die durch Cookies gesammelten Informationen identifizieren Sie nicht persönlich; sie enthalten allgemeine Informationen über Ihre Computereinstellungen, Ihre Internetverbindung, z. B. das Betriebssystem und die Plattform, IP-Adresse, Ihre Suchmuster und Suchzeiten auf der Website sowie Ihren Standort.

Die meisten Internetbrowser akzeptieren Cookies automatisch, Sie können diese Einstellungen Ihres Browsers jedoch ändern, um Cookies zu löschen oder automatische Annahme von Cookies zu verhindern, wenn Sie es möchten.

Die folgenden Links erklären, wie Sie Cookies mit Hilfe Ihres Browsers kontrollieren können - beachten Sie bitte, wenn Sie Cookies in Ihrem Browser deaktivieren, gelten die Einstellungen für sämtliche Internetseiten, nicht nur diese:

Internet Explorer http://support.microsoft.com/ (diese Seite führt zu weiteren Informationen zu verschiedenen Versionen des IE - die Mobilversion ist zu finden unter http://www.microsoft.com/).

Chrome http://support.google.com/

Safari https://support.apple.com/ (oder http://support.apple.com/ für Mobilversionen)

Firefox http://support.mozilla.org/

Blackberries https://us.blackberry.com/

Android https://www.google.com/

Arten von Cookies, die möglicherweise während Ihres Besuchs auf unserer Website eingesetzt werden:

Die folgenden Arten von Cookies werden auf dieser Website verwendet. Wir listen nicht jeden eingesetzten Cookie namentlich auf - wir sagen Ihnen aber für jede Art von Cookie, wie Sie seine Verwendung kontrollieren können.

1. Personalisierungscookies

Diese Cookies werden verwendet, um wiederkehrende Besucher einer Website zu erkennen und zusammen mit anderen von uns gehaltenen Informationen dazu, zu versuchen, spezifische Browsing-Informationen (d. h. über den Weg, über den Sie auf unserer Website ankommen, Seiten, die Sie sich ansehen, Optionen, die Sie wählen, Informationen, die Sie eingeben und den Weg, den Sie über die Website nehmen) aufzuzeichnen. Sie werden zur Empfehlung von Inhalten verwendet, von denen wir denken, dass Sie daran - unter Berücksichtigung dessen, was Sie sich zuvor angesehen haben - interessiert sein könnten.

2. Analyse Cookies

Diese Cookies verfolgen, wie Besucher sich innerhalb der Website bewegen und wie sie diese erreichen. Sie werden beispielsweise dazu eingesetzt, Gesamtzahlen zu sehen, welche Arten von Inhalt Nutzer am meisten gefallen.

Sie können diese Cookies ausschalten, wenn Sie möchten:

Google Analytics http://www.google.com/

http://www.google.com/ CrazyEgg https://www.crazyegg.com/

https://www.crazyegg.com/ Yandex Metrika https://legal.yandex.com/

3. Cookies von Drittservices

Social sharing, Video- und andere Services, die wir anbieten, werden von anderen Unternehmen betrieben. Diese Unternehmen hinterlassen Cookies auf Ihrem Computer, wenn Sie sie auf unserer Seite in Anspruch nehmen oder wenn Sie bereits bei ihnen eingeloggt sind.

Hier eine Liste von Stellen, an denen Sie mehr über bestimmte, von uns möglicherweise genutzte Dienste und deren Verwendung von Cookies erfahren können:

4. Nutzungsbasierte Online Werbung auf de.motorsport.com

Zu dem Zweck, die auf unserer Website bzw. in unserer App ausgespielte Werbung an Ihren Interessen auszurichten sowie zur Refinanzierung unseres Leistungsangebots, lassen wir die Website von unserem Werbevermarkter Media Impact GmbH & Co KG (Media Impact) vermarkten. Vorbehaltlich Ihrer Einwilligung wird mittels des Einsatzes von Cookies oder entsprechender Technologien Ihr Nutzungsverhalten ausgewertet, um die ausgespielte Werbung für Sie zu optimieren und auf Ihre prognostiziert en Interessen auszurichten. Weitere Informationen zu den zu diesem Zweck eingesetzten Cookies können Sie unserer Consent Management Platform (CMP) entnehmen. Sie können eine von Ihnen erteilte Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft in den CMP-Einstellungen widerrufen, indem Sie am Seitenende unseres Angebots auf den Link "Voreinstellungen verwalten" klicken. Für die zu diesem Zweck stattfindende Verarbeitung personenbezogener Daten ist Media Impact oder von ihr eingesetzte Dritte gemäß Art. 4 Nr. 7 DSGVO verantwortlich. Weitere Informationen zu Media Impact und den von ihr eingesetzten Diensten finden Sie unter https://www.mediaimpact.de/data/uploads/2020/07/2020-07-02_cmp-_-uber-unsere-werbung-002.pdf.

5. Unsere eigenen Management- und Ad Serving Cookies

Wir verkaufen auf einigen unserer Websites Platz an Werbetreibende - sie bezahlen für die Inhalte, die Sie kostenfrei genießen können.

Als Bestandteil dessen verwenden wir verschiedene Services, die uns und den Werbetreibenden dabei helfen, zu verstehen, an welchen Anzeigen Sie möglicherweise interessiert sein könnten. Diese Cookies enthalten Informationen über den Computer - sie enthalten keine persönlichen Informationen über Sie (d. h. sie sind nicht mit Ihnen als individuelle Person verbunden). Sie können jedoch eine Aufzeichnung dazu enthalten, welche anderen Websites Sie sich angesehen haben - so dass wir Ihnen z. B. eine Autowerbung zeigen können, wenn Sie zuvor eine Automobil-Seite besucht haben.

Dies sind die von uns genutzten Services und wie Sie diese Cookies kontrollieren können. Beachten Sie bitte, dass das Abstellen von Werbecookies nicht bedeutet, dass Sie keine Werbung angeboten bekommen, sondern lediglich, dass diese nicht auf Ihre Interessen zugeschnitten sein wird.

Acudeo / Tremor (Videowerbung) http://www.tremorvideo.com/

Doubleclick (Werbung) http://www.google.com/

Google Adsense (Werbepartner) https://support.google.com/

Rubicon (Werbepartner) http://www.rubiconproject.com/

Teads http://www.ebz.io/

6. Sonstige Ad Management Cookies

Anzeigen auf der Website werden von anderen Unternehmen bereitgestellt. Unsere Werbepartner werden auf Grundlage der Informationen über Ihren Besuch auf der Website und anderen Websites Anzeigen schalten, von denen sie annehmen, dass Sie daran interessiert sind. Um dies zu tun, muss unser Werbepartner möglicherweise einen Cookie auf Ihren Computer platzieren. Diese Cookies enthalten Informationen über den Computer - sie enthalten keine persönlichen Informationen über Sie (d. h. sie sind nicht mit Ihnen als individuelle Person verbunden).

Beachten Sie bitte, dass das Abstellen von Werbecookies nicht bedeutet, dass Sie keine Werbung mehr angeboten bekommen, sondern bloß, dass diese nicht auf Ihre Interessen zugeschnitten sein wird.

7. Datenschutzbestimmungen zu Einsatz und Verwendung des Skalierbaren Zentralen Messverfahrens der INFOnline GmbH

Die Webseite de.motorsport.com nutzt das Messverfahren ("SZMnG") der INFOnline GmbH (https://www.INFOnline.de) zur Ermittlung statistischer Kennwerte über die Nutzung unserer Angebote. Ziel der Nutzungsmessung ist es, die Anzahl der Besuche auf unserer Website, die Anzahl der Websitebesucher und deren Surfverhalten statistisch – auf Basis eines einheitlichen Standardverfahrens - zu bestimmen und somit marktweit vergleichbare Werte zu erhalten.

Für alle Digital-Angebote, die Mitglied der Informationsgemeinschaft zur Feststellung der Verbreitung von Werbeträgern e.V. (IVW – http://www.ivw.eu) sind oder an den Studien der Arbeitsgemeinschaft Online-Forschung e.V. (AGOF - http://www.agof.de) teilnehmen, werden die Nutzungsstatistiken regelmäßig von der AGOF und der Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse e.V. (agma - http://www.agma-mmc.de) zu Reichweiten weiter verarbeitet und mit dem Leistungswert "Unique User" veröffentlicht sowie von der IVW mit den Leistungswerten "Page Impression" und "Visits". Diese Reichweiten und Statistiken können auf den jeweiligen Webseiten eingesehen werden.

a) Rechtsgrundlage für die Verarbeitung

Die Messung mittels des Messverfahrens SZMnG durch die INFOnline GmbH erfolgt mit berechtigtem Interesse nach Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO.

Zweck der Verarbeitung der personenbezogenen Daten ist die Erstellung von Statistiken und die Bildung von Nutzerkategorien. Die Statistiken dienen dazu, die Nutzung unseres Angebots nachvollziehen und belegen zu können. Die Nutzerkategorien bilden die Grundlage für eine interessengerechte Ausrichtung von Werbemitteln bzw. Werbemaßnahmen. Zur Vermarktung dieser Webseite ist eine Nutzungsmessung, welche eine Vergleichbarkeit zu anderen Marktteilnehmern gewährleistet, unerlässlich. Unser berechtigtes Interesse ergibt sich aus der wirtschaftlichen Verwertbarkeit der sich aus den Statistiken und Nutzerkategorien ergebenden Erkenntnisse und dem Marktwert unserer Webseite - auch in direktem Vergleich mit Webseiten Dritter - der sich anhand der Statistiken ermitteln lässt.

Darüber hinaus haben wir ein berechtigtes Interesse daran, die pseudonymisierten Daten der INFOnline, der AGOF und der IVW zum Zwecke der Marktforschung (AGOF, agma) und für statistische Zwecke (INFOnline, IVW) zur Verfügung zu stellen. Weiterhin haben wir ein berechtigtes Interesse daran, die pseudonymisierten Daten der INFOnline zur Weiterentwicklung und Bereitstellung interessengerechter Werbemittel zur Verfügung zu stellen.

b) Art der Daten

Die INFOnline GmbH erhebt die folgenden Daten, welche nach EU-DSGVO einen Personenbezug aufweisen:

IP-Adresse: Im Internet benötigt jedes Gerät zur Übertragung von Daten eine eindeutige Adresse, die sogenannte IP-Adresse. Die zumindest kurzzeitige Speicherung der IP-Adresse ist aufgrund der Funktionsweise des Internets technisch erforderlich. Die IP-Adressen werden vor jeglicher Verarbeitung um 1 Byte gekürzt und nur anonymisiert weiterverarbeitet. Es erfolgt keine Speicherung oder weitere Verarbeitung der ungekürzten IP-Adressen.

Einen zufällig erzeugten Client-Identifier: Die Reichweitenverarbeitung verwendet zur Wiedererkennung von Computersystemen alternativ entweder ein Cookie mit der Kennung "ioam.de", ein "Local Storage Object" oder eine Signatur, die aus verschiedenen automatisch übertragenen Informationen Ihres Browsers erstellt wird. Diese Kennung ist für einen Browser eindeutig, solange das Cookie oder Local Storage Object nicht gelöscht wird. Eine Messung der Daten und anschließende Zuordnung zu dem jeweiligen ClientIdentifier ist daher auch dann möglich, wenn Sie andere Webseiten aufrufen, die ebenfalls das Messverfahren ("SZMnG") der INFOnline GmbH nutzen. Die Gültigkeit des Cookies ist auf maximal 1 Jahr beschränkt.

c) Nutzung der Daten

Das Messverfahren der INFOnline GmbH, welches auf dieser Webseite eingesetzt wird, ermittelt Nutzungsdaten. Dies geschieht, um die Leistungswerte Page Impressions, Visits und Clients zu erheben und weitere Kennzahlen daraus zu bilden (z. B. qualifizierte Clients). Darüber hinaus werden die gemessenen Daten wie folgt genutzt:

Eine sogenannte Geolokalisierung, also die Zuordnung eines Webseitenaufrufs zum Ort des Aufrufs, erfolgt ausschließlich auf der Grundlage der anonymisierten IP-Adresse und nur bis zur geographischen Ebene der Bundesländer / Regionen. Aus den so gewonnenen geographischen Informationen kann in keinem Fall ein Rückschluss auf den konkreten Aufenthaltsort eines Nutzers gezogen werden.

Die Nutzungsdaten eines technischen Clients (bspw. eines Browsers auf einem Gerät) werden webseitenübergreifend zusammengeführt und in einer Datenbank gespeichert. Diese Informationen werden zur technischen Abschätzung der Sozioinformation Alter und Geschlecht verwendet und an die Dienstleister der AGOF zur weiteren Reichweitenverarbeitung übergeben. Im Rahmen der AGOF-Studie werden auf Basis einer zufälligen Stichprobe Soziomerkmale technisch abgeschätzt, welche sich den folgenden Kategorien zuordnen lassen: Alter, Geschlecht, Nationalität, Berufliche Tätigkeit, Familienstand, Allgemeine Angaben zum Haushalt, Haushalts-Einkommen, Wohnort, Internetnutzung, Online-Interessen, Nutzungsort, Nutzertyp.

d) Speicherdauer der Daten

Die vollständige IP-Adresse wird von der INFOnline GmbH nicht gespeichert. Die gekürzte IP-Adresse wird maximal 60 Tage gespeichert. Die Nutzungsdaten in Verbindung mit dem eindeutigen Identifier werden maximal 6 Monate gespeichert.

e) Weitergabe der Daten

Die IP-Adresse wie auch die gekürzte IP-Adresse werden nicht weitergegeben. Für die Erstellung der AGOF-Studie werden Daten mit Client-Identifiern an die folgenden Dienstleister der AGOF weitergegeben:

Kantar Deutschland GmbH https://www.tns-infratest.com/

https://www.tns-infratest.com/ Ankordata GmbH & Co. KG http://www.ankordata.de/homepage/

http://www.ankordata.de/homepage/ Interrogare GmbH https://www.interrogare.de/

Widerspruchsrecht +

+Wenn Sie an der Messung nicht teilnehmen möchten, können Sie unter folgendem Link widersprechen: https://optout.ioam.de

Um einen Ausschluss von der Messung zu garantieren, ist es technisch notwendig, ein Cookie zu setzen. Sollten Sie die Cookies in Ihrem Browser löschen, ist es notwendig, den Opt-Out-Vorgang unter dem oben genannten Link zu wiederholen.

Weitere Informationen zum Datenschutz im Messverfahren finden Sie auf der Webseite der INFOnline GmbH (https://www.infonline.de), die das Messverfahren betreibt, der Datenschutzwebseite der AGOF (http://www.agof.de/datenschutz) und der Datenschutzwebseite der IVW (http://www.ivw.eu).

8. Cookies zur Verwaltung der Website

Diese Cookies werden zum Erhalt Ihrer Identität oder Sitzung auf der Website eingesetzt. Wenn unsere Websites beispielsweise auf mehr als einem Server laufen, verwenden wir einen Cookie um sicherzustellen, dass Ihnen die Informationen von einem spezifischen Server zugeschickt werden (anderenfalls werden Sie unerwartet ein- oder ausgeloggt). Wir können ähnliche Cookies verwenden, wenn Sie an Meinungsumfragen teilnehmen, um sicherzustellen, dass Sie nur einmal an der Umfrage teilnehmen können und um sicherzustellen, dass Sie unsere Kommentar-Funktion nutzen können, wenn Sie nicht eingeloggt sind (um sicherzustellen, dass Sie keine Kommentare sehen, die Sie beispielsweise als beleidigend empfinden oder Kommentare mehr als einmal auf- bzw. abwerten).

Diese Cookies können nicht individuell ausgeschaltet werden, aber Sie können Ihre Browser-Einstellungen dahingehend ändern, sämtliche Cookies abzulehnen (siehe oben), wenn Sie diese Cookies nicht akzeptieren möchten.