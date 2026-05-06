Copyright

Um uns einen Verstoß gegen das Urheberrecht zu melden, müssen Sie uns eine schriftliche Mitteilung zukommen lassen, die im Wesentlichen Folgendes enthält (konsultieren Sie bitte Ihren Anwalt oder sehen Sie in Abschnitt 512(c)(3) des Copyright Act nach, um diese Anforderungen zu bestätigen):

Eine physische oder elektronische Unterschrift der Person, die befugt ist, im Namen des Inhabers eines ausschließlichen Rechts, das angeblich verletzt wurde, zu handeln.

Kennzeichnung des urheberrechtlich geschützten Werks, das angeblich verletzt wurde, oder, falls mehrere urheberrechtlich geschützte Werke auf einer einzigen Webseite durch eine Mitteilung abgedeckt werden, eine repräsentative Liste dieser Werke auf der Webseite.

Kennzeichnung des Materials, das mutmaßlich das Urheberrecht verletzt oder Gegenstand des Verstoßes ist und entfernt werden oder deaktiviert werden soll und nachvollziehbar ausreichende Informationen, die es dem Dienstanbieter erlauben, das Material ausfindig zu machen; Die Angabe von URLs im Textteil einer E-Mail ist der beste Weg, uns dabei zu helfen, Inhalte schnell zu lokalisieren.

Nachvollziehbar ausreichende Informationen, die es dem Dienstanbieter erlauben, die beschwerdeführende Partei zu kontaktieren, so wie beispielsweise eine Adresse, Telefonnummer und ggf. E-Mail-Adresse, unter der die beschwerdeführende Partei zu erreichen ist.

Eine Erklärung, dass die beschwerdeführende Partei nach Treu und Glauben davon überzeugt sind, dass die Verwendung des Materials auf die beanstandete Art und Weise vom Rechteinhaber, dessen Beauftragten oder per Gesetz nicht autorisiert wurde.

Eine Erklärung, dass die in der Benachrichtigung enthaltenen Informationen zutreffend sind und, unter Androhung der Strafe bei Meineid, dass die beschwerdeführende Partei berechtigt ist, im Namen des Inhabers eines ausschließlichen Rechts, das angeblich verletzt wurde, zu handeln.

Bitte senden Sie den Schriftverkehr an:

Motorsport.com, Inc.

z. Hd. Urheberrechtsverletzungen

650 Madison Avenue,

New York, NY 10022

USA

E-Mail: copyright@motorsport.com

Beachten Sie bitte auch, dass gem. Abschnitt 512(f) jede Person, die wissentlich fälschlich angibt, dass Material oder Handlungen urheberrechtliche Verletzungen darstellen, ebenfalls haftbar werden kann. Bitte beachten Sie ebenfalls, dass wir eine Politik verfolgen, die unter geeigneten Umständen die Kündigung für Teilnehmer vorsieht.