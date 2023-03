Formel-1-Liveticker: Mercedes "nicht gut genug" für Hamilton?

Apropos Updates ...

Auf die wartet man auch bei Ferrari sehnsüchtigst. Carlos Sainz erklärt, man wisse, wo die Schwächen des SF-23 liegen. "Das Auto verhält sich exakt so wie im Windkanal. Wir wissen also, wo das Problem im Windkanal liegt", so der Spanier.



"Wir wissen auch, wie wir das Auto weiterentwickeln müssen, aber wir brauchen die Zeit. Denn wir können die Upgrades nicht schon morgen einführen. Ich bin aber zuversichtlich, dass das Team sie früh in der Saison bereit haben wird", so Sainz.



"Das könnte unsere Saison dann komplett drehen", betont er und erklärt, man dürfe deshalb jetzt nicht in "Panik" verfallen. "Ich habe Vertrauen in mein Team und vertraue dem Entwicklungsplan", betont Sainz.



"Wir werden uns steigern", gibt sich der Spanier kämpferisch. Wir sind gespannt ...