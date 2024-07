Budapest-Samstag in der Analyse: Verstappen nimmt Red Bull in die Pflicht

Ocon: Q2 wäre drin gewesen

Der Franzose glaubt, dass ein deutlich besseres Ergebnis möglich gewesen wäre, wenn Alpine Q1 am Ende nicht komplett in den Sand gesetzt hätte. Denn bis dahin sei die Session besser als erwartet gelaufen.



"An zwei Wochenenden hintereinander haben wir diese Strategiefehler gemacht", ärgert er sich und erklärt, dass das einfach "nicht gut genug" sei. "Heute wären wir in der Lage gewesen, in Q2 zu kommen", so Ocon.



Das Team habe entschieden, nicht mehr auf die Strecke zu gehen, "also habe ich dem Team vertraut", so Ocon, der erklärt: "Ich denke, P12 oder P13 wäre möglich gewesen."



Doch dafür darf sich Alpine solche Fehler aktuell nicht erlauben.