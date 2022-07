Formel-1-Liveticker: Mick Schumacher klagt vor Frankreich über Unwohlsein

Alfa Romeo will wieder in die Punkte

Alfa Romeo steckt in einer kleinen Ergebniskrise. Nach dem starken Saisonstart konnte man nur in einem der vergangenen vier Rennen punkten. Das soll sich in Frankreich am Wochenende wieder ändern. "Wir kommen mit der Motivation nach Frankreich, nach zwei schwierigen Rennen in Silverstone und Spielberg wieder dorthin zu kommen, wo wir hingehören", sagt Teamchef Frederic Vasseur.



"Wir haben in diesen Rennen keine Punkte geholt, aber das Team hat hart daran gearbeitet, die Ursachen für unsere Leistung zu verstehen, und wir sind zuversichtlich, dass wir wieder auf das Niveau zurückkehren können, das wir in dieser Saison bisher hatten", so der Franzose.



"Das Mittelfeld wird von Rennen zu Rennen enger und enger, und das führt zu einigen sehr unterhaltsamen Kämpfen, aber unser Ziel ist es, in diesem Kampf ganz oben zu stehen."