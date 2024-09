Formel-1-Liveticker: Emotionale Reaktionen auf Ricciardo-Rauswurf

Wo fährt Lawson 2025?

Natürlich stellt sich dann im Umkehrschluss die Frage, wo Liam Lawson in der Saison 2025 fahren wird?



Zuerst spricht alles dafür, dass neben Yuki Tsunoda auch kommende Saison bei den Racing Bulls fährt, aber unser Journalistenkollege Joe Saward hat in seinem Green Notebook ein interessantes Gerücht im Fahrerlager von Singapur aufgeschnappt.



"Ein interessantes Gerücht in Singapur war, dass Perez und Red Bull einen Plan ausgearbeitet haben, der vorsieht, dass er seinen Rücktritt in Mexiko bekannt gibt, was ihm einen sanfteren Abgang als eine Entlassung ermöglicht und für die Verkaufszahlen von Red Bull in Nord- und Südamerika weniger schmerzhaft ist. Dies würde Red Bull die Möglichkeit geben, sich für 2025 nach einem neuen Fahrer umzusehen."



So könnte sich sogar eine Chance für Lawson im Red-Bull-Hauptteam auftun, wenn dem wirklich so sein sollte, aber natürlich auch für Tsunoda.



Warten wir also ab, was an dem Gerücht dran ist und wie es weitergeht mit Lawson, Tsunoda und Co. bei Red Bull und den Racing Bulls.