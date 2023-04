Baku-Sprint in der Analyse: Verstappen lässt die Fetzen fliegen!

Tsunoda bestätigt Vermutung

Damit noch einmal zurück zur Berührung der beiden AlphaTauri-Piloten. Tsunoda hat jetzt bestätigt, dass sein Abflug in der Tat eine Konsequenz des Kontakts gewesen sei. "In der ersten Runde berührten Nyck und ich uns, als ich versuchte, zu überholen", berichtet er.



"Ich hatte keinen Platz und nach der Berührung war mein Frontflügel beschädigt, ich untersteuerte in die Mauer und mein Rennen war vorbei. Es ist sehr frustrierend, denn wir konnten die heutige Chance nicht nutzen", so der Japaner.



"Für morgen werde ich mich neu aufstellen und von einer guten Position aus versuchen, so viele Punkte wie möglich zu holen. Unser Auto passt gut zu dieser Strecke, es gibt also ein großes Potenzial", betont Tsunoda.



Denn morgen wird er ja von P8 ins Rennen gehen - und der Teamkollege aus der letzten Reihe. Da ist also genug Sicherheitsabstand ...