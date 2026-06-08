Formel-1-Liveticker: Russell schreibt WM-Titel noch nicht ab

Russell schreibt WM-Titel noch nicht ab

In der Weltmeisterschaft hat der Brite seit gestern 68 Punkte Rückstand auf seinen Teamkollegen Kimi Antonelli. So ein großer Rückstand wurde in der Geschichte der Königsklasse bislang noch nie aufgeholt.



Trotzdem stellt Russell auf Nachfrage klar, dass noch alles drin sei. "Schaut euch Verstappen vergangenes Jahr an", erinnert er. In der Tat holte der Niederländer damals zwar einen großen Rückstand auf - wurde am Ende aber eben nicht Weltmeister.



Mut macht Russell, dass er nicht durch eigene Fehler so weit zurückliege. "So eine Pechsträhne habe ich noch nie erlebt", sagt er und gesteht: "Es tut sehr weh, aber es liegt noch eine langer Weg vor uns."



"Ich glaube nach wie vor fest an mich", stellt er klar. Er brauche einfach nur saubere Wochenenden. "Ich glaube, ich hätte dann mindestens zwei Siege mehr auf meinem Konto", so Russell.



Doch in der Praxis hilft ihm das aktuell nicht weiter.