Formel-1-Liveticker: Der Freitag in Austin

Die Updates der Teams

Show and Tell heißt es auch an diesem Freitag in Austin und damit ihr schon einmal Bescheid wisst, haben wir wie immer im Formel-1-Liveticker die Liste parat, was die Teams so mitgebracht haben an den Circuit of the Americas.



Red Bull: -

Mercedes: Unterboden, Unterbodenseitenkanten vorne

Ferrari: -

McLaren: -

Alpine: -

Aston Martin: Unterbodenseitenkanten, Diffusor, Motorenabdeckung/"Cola-Flaschen-Form", Beam Wing

Alfa Romeo: Unterbodenseitenkanten hinten

AlphaTauri: Unterboden, Unterbodenseitenkanten, Unterbodenfrontpartie/"Tunneleinlässe", Motorenabdeckung/"Cola-Flaschen-Form", kleine Anpassungen an die BDR-Flügelchen, Chassis

Haas: vordere Bremsbelüftung, Unterboden, Unterbodenseitenkanten, Lufteinlasse an den Seitenkästen, Motorenabdeckung/"Cola-Flaschen-Form", Lufteinlässe an der Motorenabdeckung

Williams: -



Einige Teams haben doch noch ein bisschen was an den Start gebracht, um es perspektivisch auch für die Saison 2024 anzutesten.