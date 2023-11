Formel-1-Liveticker: Schnappt Ferrari Mercedes noch Platz zwei weg?

Mercedes vs. Ferrari

Der wohl spannendste Kampf ist der um die Vizemeisterschaft. Ferrari hat in den vergangenen Wochen einiges an Boden auf Mercedes gutgemacht und könnte die Silberpfeile im letzten Rennen tatsächlich noch abfangen. Vier Punkte trennt die beiden Teams gerade einmal, was absolut aufholbar ist.



Ein Blick auf die vergangenen neun Rennen seit der Sommerpause zeigt: In fünf davon, also mehr als der Hälfte, hat Ferrari in einem Rennen auch mindestens vier Punkte auf Mercedes aufgeholt, in zwei weiteren war man besser als Mercedes, aber nicht ausreichend, um die WM-Tabelle drehen zu können. In Mexiko haben beide Teams gleich viele Zähler geholt.



Das heißt auch, dass Mercedes in nur einem Rennen seit der Sommerpause mehr Punkte geholt hat als Ferrari: Das war in Katar.



Die Form spricht also derzeit für Ferrari. Da wird das verpaste Podium von George Russell nach dem Unfall mit Max Verstappen in Las Vegas eventuell noch ganz schön teuer werden - auch wenn Motorsportchef Toto Wolff sagt, dass ihn der zweite Platz nicht interessiert.