Formel-1-Liveticker: Tsunoda fast mit "Herzattacke" wegen Boxenstopp

Formel-1-Fans kennen sie vor allem als Expertin bei den Grand-Prix-Übertragungen des ORF, hartgesottene Motorsportfreaks kennen sie auch noch als aktive Rennfahrerin: Corinna Kamper (29) ist ab 19 Uhr zu Gast am virtuellen Mitgliederstammtisch auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de.



Die 28-jährige Österreicherin blickt auf eine bewegte Karriere zurück, und zwar sprichwörtlich. Schon mit sechs Jahren begann sie im Kartsport, gewann mit acht Jahren ihr erstes Qualifying gegen erwachsene Fahrerinnen und Fahrer und war bis 2010 im Kart unterwegs.



2011 begann sie ihre Karriere im Formelsport und nahm an der InterSteps-Championship teil. Parallel dazu startete sie auch in der LO Formel Lista Junior und landete dort auf dem sechsten Platz. Im Jahr 2012 wechselte sie in den Nordeuropa-Cup der Formel Renault 2.0.



Neben ihrer aktiven Teilnahme am Rennsport engagiert sich Kamper auch bei dem seit 1985 bestehenden Yachtcharter-Unternehmen ihrer Familie in Bruck an der Mur. Dort ist sie als Geschäftsführerin tätig und betreibt ihre eigene Bootsführerscheinschule (https://bootsfuehrerscheinschule.at/).



Einem breiteren Publikum ist sie vor allem seit ihren Auftritten in der ORF-Show Dancing Stars im Frühjahr 2023 ein Begriff, dem österreichischen Ableger von Let's dance. In der 15. Staffel der Tanzshow schaffte sie es gemeinsam mit dem Profitänzer Danilo Campisi, mit dem sie inzwischen auch privat liiert ist, ins Finale und belegte den zweiten Platz.



