Formel-1-Liveticker: Werden Verstappens Leistungen zu wenig gewürdigt?

Keine Strafe für Hülkenberg

Die Entscheidung ist da: Hülkenberg bekommt keine Strafe für den Verstappen-Vorfall in FT2. Die Rennkommissare begründen das damit, dass Hülkenberg selbst durch langsame Autos vor ihm eingebremst wurde.



Zudem habe der Zwischenfall dramatischer ausgesehen, als er eigentlich gewesen sei. Auch Verstappen habe zugestimmt, dass die Situation nicht wirklich gefährlich gewesen sei. Hier die Begründung im Wortlaut:



"The drivers agreed that Hulkenberg was affected by the cars in front of him and slowed, thereby impeding Verstappen. However, as this was FP2, the drivers agreed that it did not rise to the standard of 'Unnecessarily Impeding'."



"Further, as the closing speeds at this location are significant, the incident looked more dramatic than what it was, but the drivers agreed that it was not particularly dangerous."