Spielberg-Freitag in der Analyse: Verstappen "unerreichbar"?

Alpine zufrieden: Ähnlich wie in Barcelona

Im Mittelfeld hatte Alpine auch heute wieder die Nase vorne und brachte beide Autos in SQ3. Gasly erklärt zufrieden, dass man "eine gute Pace" habe und "ähnlich wie in Barcelona" wieder vor dem restlichen Mittelfeld liege.



Die Autos vorne seien außer Reichweite, aber grundsätzlich ist er zufrieden. Das sieht auch Ocon so, der erklärt: "Ich denke, das war das Maximum, was wir heute in Bezug auf die Position erreichen konnten."



Ärgerlich war nur, dass man in SQ3 zu spät aus der Box fuhr. Gasly berichtet: "Wir haben die Runde fast nicht geschafft. Ich musste in der Outlap pushen, um die Linie zu überqueren, also hatte ich in der letzten Runde keine Batterie."



Zudem habe er direkt im Getriebe von Sergio Perez gesteckt. Das müsse man sich also noch einmal ansehen, doch davon abgesehen ist er happy.