Adrian Newey: Wenn das Update zündet, bleibt Alonso hoffentlich noch

Im Sommer wollte Fernando Alonso entscheiden, ob er auch über die Formel-1-Saison 2026 hinaus bei Aston Martin bleiben wird. Der Spanier hatte bei seinem Wechsel große Hoffnungen in das Team gesetzt, das mit Adrian Newey und dem neuen Reglement auch ein vielversprechender Ort zu sein schien. Bislang ist die Saison für den Rennstall allerdings ein einziger Albtraum.

Daher wird natürlich auch darüber spekuliert, ob sich Alonso mit seinen bald 45 Jahren das noch weiter antun möchte, doch Designer Adrian Newey hofft, dass das große Upgrade, das für das Ungarn-Wochenende vor der Sommerpause geplant ist, den zweimaligen Weltmeister zum Bleiben überreden kann.

"Fernando freut sich wirklich auf das Upgrade, und wenn es funktioniert, hoffen wir, dass er eine weitere Saison im Cockpit sitzen wird", sagt Newey bei AstonMartinF1.com.

Newey: Alonso "enormer Gewinn" für das Team

Im Team selbst gibt es an den Leistungen von Alonso jedenfalls keine Zweifel: "Angesichts seiner Erfahrung, seines Gefühls für das Auto und seiner Fähigkeit, die Richtung bei der Entwicklung vorzugeben, ist er ein enormer Gewinn für uns", betont Newey.

"Aber er will klare, spürbare Fortschritte sehen", weiß er und sagt, dass das Upgrade für Alonso "sehr wichtig" sei. "Wenn wir zeigen können, dass wir uns entschlossen in die richtige Richtung bewegen, steht er voll und ganz dahinter, weiterhin im Cockpit zu sitzen."

Newey betont, dass er mit Alonso und auch mit Lance Stroll "viele Gespräche" darüber geführt habe, wo das Team aktuell steht und wo die Reise hingeht. Ihm ist klar, dass beide Fahrer angesichts der aktuellen Chancenlosigkeit frustriert sind - und dass beide das auch in die Medien getragen haben, ist für ihn verständlich. "Sie sind absolute Wettkampftypen. Sie wollen an der Spitze mitkämpfen."

2027 will Aston Martin viel früher dran sein

Trotz des geplanten Ungarn-Upgrades scheint die Saison 2026 für Aston Martin nicht mehr zu retten zu sein. Die Frage ist, wie viel Boden kann man im Hinblick auf 2027 gutmachen? Die Arbeiten daran laufen natürlich auch bereits, und Newey hofft, dass man im kommenden Jahr nicht wieder hinter dem Zeitplan liegen wird.

"Im Moment geht es um die großen architektonischen Entscheidungen: Wo platzieren wir den Motor innerhalb des Radstands, wie positionieren wir das Chassis und die grundlegenden Weichenstellungen, die Komponenten mit sehr langen Vorlaufzeiten betreffen", sagt er über den aktuellen Stand.

"Wir schauen uns Konzepte für die Vorder- und Hinterradaufhängung an, die Form des Getriebes - all die Dinge, die einen großen Einfluss auf die Aerodynamik haben."

"Ein Hauptziel ist es, das '27er-Auto viel früher im Prozess für die Produktion freizugeben, damit wir nicht alle unter denselben Druck setzen, den wir in diesem Jahr hatten", sagt Newey. "Das sollte es uns ermöglichen, Gewicht, Steifigkeit und Details weitaus effektiver zu optimieren."