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Für Red Bull steht viel auf dem Spiel: Die endgültige FIA-Entscheidung bei ADUO könnte die technische Ausrichtung bis weit in die Zukunft beeinflussen

Stefan Ehlen
Stefan Ehlen
Veröffentlicht:
ADUO-Einstufung: Nachteil für Red Bull - auf Jahre?

Isack Hadjar im Red Bull RB22 beim Formel-1-Rennen in Spielberg 2026

Foto: LAT Images

Dass Red Bull den derzeit besten Verbrennungsmotor haben soll, irritiert viele im Formel-1-Fahrerlager - allen voran Red Bull selbst. Und bleibt es bei dieser Einstufung im Aufholprogramm ADUO, befürchtet der österreichisch-britische Rennstall erhebliche Leistungsnachteile.

Red-Bull-Teamchef Laurent Mekies sagte vor dem Grand Prix von Österreich 2026 in Spielberg (alle Einheiten hier im Formel-1-Liveticker verfolgen!): "Wir sehen das Ergebnis nicht nur anders. Es hätte auch erhebliche Auswirkungen, sowohl für diese Saison als auch für die kommende. Der Unterschied für uns wäre enorm, je nach dem, auf welcher Seite dieser Bewertung wir letztlich stehen."

Dass der Automobil-Weltverband (FIA) seine Bewertung derzeit noch einmal überprüfe, sei aus seiner Sicht "wichtig" für die gesamte Formel 1. Denn laut Mekies besteht konkret die Gefahr, dass Red Bull mangels eigener Motorentwicklung im Entwicklungsrennen "abgehängt" wird - während die Konkurrenz immer weiter zulegen kann.

"Dieses Risiko besteht für Red Bull in erheblichem Maße", erklärte Mekies. Er drängt daher auf eine "korrekte Einschätzung", mahnt jedoch vor allem zur Gründlichkeit: "Natürlich wünscht man sich immer eine schnellere Entscheidung. Aber wichtiger ist es, die richtige Entscheidung zu treffen - selbst wenn das etwas mehr Zeit in Anspruch nimmt."

Denn für Red Bull steht viel auf dem Spiel, zum Beispiel die Ausrichtung der technischen Entwicklung. Bislang hält das Team jedoch an seinen aktuellen Plänen fest, weil noch keine endgültige Entscheidung getroffen wurde.

"Wir wollen zunächst die korrekte Bewertung erreichen und nehmen uns dafür die notwendige Zeit", sagte Mekies. "Selbst wenn sich dadurch einzelne Entwicklungsschritte um einige Wochen verzögern sollten, wären die Auswirkungen auf die Gesamtleistung deutlich geringer als jene einer falschen Einstufung mit schwerwiegenden Konsequenzen für 2026 und 2027."

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