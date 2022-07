Alexander Albon nach Unfall fit: Williams-Update war zu retten

Audio-Player laden

Alexander Albon ist nach seinem Unfall in Silverstone wieder fit und kann am Formel-1-Wochenende in Spielberg fahren. Der Williams-Pilot war am vergangenen Sonntag in einen harten Zwischenfall mit mehreren Autos verwickelt und musste anschließend zur Untersuchung ins Krankenhaus geflogen werden. Dort wurde er allerdings wieder entlassen, sodass er einsatzbereit ist.

"Mir geht es gut", bestätigt er vor dem Rennen in Österreich. "Am Montag hatte ich noch ein paar Schmerzen, aber mit jedem Tag wurde es besser und besser. Ich bin sicher, dass ich morgen (am Freitag; Anm. d. Red.) wieder bei 100 Prozent sein werde."

Schade war aus seiner Sicht vor allem, dass Williams das große Update an seinem Auto nicht testen konnte. Das Team wollte mit dem runderneuerten Auto eigentlich viele Rennkilometer sammeln, nachdem schlechtes Wetter zuvor die Erkenntnisse im Rahmen gehalten hatte. Doch weit kam Albon am Sonntag dann nicht.

Das Auto ist aber so weit repariert, dass Albon in Spielberg seinen Test fortsetzen kann - und das sogar noch mehr als in Silverstone. "Wir haben jetzt alles fertig. In Silverstone waren es vielleicht 80 Prozent des Updates, aber hier haben wir alles", sagt Albon.

"Die Jungs haben tolle Arbeit geleistet, alles zu reparieren", sagt der Thailänder und meint, dass der Unfall für das Auto schlimmer aussah, als er eigentlich war. "Ich hatte Glück, dass ich frontal in die Mauer bin und somit die ganzen schönen Teile an der Seite nicht in Mitleidenschaft gezogen habe."

Die anderen Kollisionen in Kurve 1 mit Esteban Ocon und Yuki Tsunoda hätten in dieser Hinsicht etwas mehr Schaden angerichtet, "aber zumindest war die Kraft da geringer, sodass wir einige Teile noch retten konnten".

Über den Unfall selbst kann der Williams-Pilot hingegen gar nicht so viel sagen: "Alles ging sehr schnell. Ich bin in die Wand und ab da war alles wie Pinball, und ich bin einfach dorthin, wo die Autos mich getroffen haben. Aber das passiert. Glücklicherweise war Zhou okay. Er hatte den schlimmeren Unfall."

