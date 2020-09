Alexander Wurz: Max Verstappen kann Hamiltons Rekorde brechen

Nach seinem Ausfall in Mugello hat Max Verstappen den Titel in dieser Formel-1-Saison endgültig abgeschrieben. In der Tabelle liegt er an dritter Stelle nunmehr 80 Punkte hinter Lewis Hamilton, auf Valtteri Bottas fehlen im 25 Punkte. Angesichts der Mercedes-Dominanz wird das in den acht übrigen Rennen kaum aufzuholen sein.

Das weiß auch Formel-1-Experte Alexander Wurz: "Da muss schon ein Wunder passieren, dass er sich hier noch zurück katapultieren könnte in den Titelkampf", sagte er im 'ORF' noch vor Mugello. "Aber er ist ein gesunder Realist. Der Pessimismus ist mental keine Problemstellung für ihn." Zuletzt hatte Verstappen seinem Ärger Luft gemacht.

"Im Moment habe ich einfach genug und keine Lust mehr", erklärte der Red-Bull-Pilot nach dem frühen Aus in Mugello. Doch Wurz glaubt, dass Verstappen den Frust schnell beiseite schieben kann. "Er gibt immer alles, ist für mich einer der allerbesten Rennfahrer, die wir je gesehen haben", lobt er den neunfachen Grand-Prix-Sieger.

"Wenn du dir vorstellst, dass der jetzt immer noch jüngster Weltmeister werden kann, was bis jetzt Sebastian Vettel ist, dann hat der noch so viele Jahre vor sich, aber er hat schon so viel Erfahrung gesammelt", so Wurz, der von Verstappen in der nächsten Zukunft noch einiges erwartet - vorausgesetzt das Material stimmt.

"Er müsste natürlich jetzt vom Auto her, vom Team oder mit einem anderen Team hoffen, ein Weltmeister-fähiges Auto zu haben, das immer auf der Höhe ist - mindestens auf der Höhe wie jenes von Lewis Hamilton, Bottas, Leclerc. Dann kann er sogar Lewis Hamilton und Michael Schumacher in den Rekorden überholen. Das Zeug dazu hat er."

