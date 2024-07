Alles, was ihr über das Fan-Erlebnis beim Niederlande GP wissen müsst

Der GP der Niederlande 2024 findet vom 23. bis 25. August statt, und die Zuschauer werden vor Ort mit Sicherheit wieder für eine laute und lebhafte Atmosphäre sorgen.

In diesem Jahr könnte sie sogar noch lauter sein, denn der Kampf um die Spitze ist hart umkämpft: In den ersten 12 Grands Prix 2024 gab es sechs verschiedene Sieger.

Es ist also keine ausgemachte Sache, dass der Publikumsliebling Max Verstappen seinen vierten Sieg in Folge auf dem Circuit Zandvoort einfährt, zumal McLaren, Ferrari und Mercedes in den letzten Rennen alle zu Red Bull aufgeschlossen haben.

Beim GP der Niederlande gibt es also in diesem Jahr viel zu erleben, aber die Action findet nicht nur auf der Strecke statt - das ganze Wochenende ist eine einzige große Party!

Abseits der Action werden die Fans mit Musik, Veranstaltungen, gutem Essen und Attraktionen abseits der Rennstrecke unterhalten.

Was können die Fans beim GP der Niederlande also vor Ort tun, wenn sie nicht gerade ein Rennen verfolgen?

Feierlichkeiten am Super Friday

Der "Super Friday" eröffnet die Feierlichkeiten zum GP der Niederlande und ist im Vergleich mit anderen F1-Freitagen einer der meistbesuchten Eröffnungstage, was auch in diesem Jahr nicht anders sein dürfte.

Er beginnt vor dem ersten Training mit einer Show in der F1-Fanzone, inklusive Q&A-Sessions mit den Fahrern von Aston Martin, Sauber, McLaren, RB und Red Bull, bevor ein Fan-Energy-Event mit der niederländischen Partyband Snollebollekes stattfindet.

Danach folgen die beiden Trainings sowie die Sessions der F1-Rahmenserien (einschließlich der F1 Academy), bevor die Fans mit weiteren Aktivitäten unterhalten werden. Im Anschluss an den Renntag erwartet die Fans die Full Throttle Trackshow, die noch mehr musikalische Unterhaltung bietet, darunter auch Tanzacts auf der Rennstrecke, bevor am Abend weitere Aktivitäten stattfinden, zu denen auch der Zugang zum Fahrerlager der F1 Academy gehört.

Musikfestival-Konzept

Dutch House ist eine aus den Niederlanden stammende Stilrichtung der Elektro-House-Musik. Die Popularität diese Genres kann man jedes Jahr beim Grand Prix beobachten. In der Startaufstellung vor dem Rennen legt zum Beispiel ein DJ Musik auf, um die Fans zu unterhalten. Einer der beliebtesten Songs ist "Super Max" zu Ehren des Weltmeisters.

Im Jahr 2023 gab der niederländische Geiger Andrew Rieu sogar eine spektakuläre Interpretation des Walzer Nr. 2 von Schostakowitsch zum Besten, bevor DJ La Fuente den Song mit einer House-Musik-Variante beendete.

Auch 2024 werden die musikalischen Festivitäten fortgesetzt, denn am Freitagabend findet in Zandvoort ein Konzert mit Dance-Musik von Dutch Hour, Rock von DI-RECT und einem Auftritt von DJ Armin Van Buuren statt. Dieses Konzert ist für Fans zugänglich, die ein Drei-Tages-Ticket oder ein Super Friday-Tagesticket für den GP der Niederlande haben.

Esst alle niederländischen Köstlichkeiten in Zandvoort

Essen und Feiern sind die perfekte Kombination, und beides gibt es beim GP der Niederlande in Hülle und Fülle. Während die Fans der Musik lauschen, sollten sie auf jeden Fall eine Stroopwafel probieren, eine niederländische Leckerei, die aus zwei dünnen, runden Waffelschichten mit Sirup in der Mitte besteht. Sie kann warm oder kalt gegessen werden und ist in Zandvoort praktisch an jeder Ecke erhältlich.

Außerdem gibt es Pommes mit der beliebten Fritessaus, ein niederländische Pommes-Sauce, die Mayonnaise ähnelt, aber etwas süßer ist. Und warum nicht mit einem Heineken runterspülen, um eine ultimativ niederländische Erfahrung zu sammeln? All das wird während des GP der Niederlande möglich sein.

Bekommt eine bessere Aussicht vom Riesenrad

Suzuka, die Heimat des japanischen GP, hat ein berühmtes Riesenrad auf seinem Gelände, aber es ist nicht die einzige Strecke im F1-Kalender, die eines hat. An der Außenseite der einzigartigen Steilkurve von Zandvoort befindet sich ein 50 Meter hohes Riesenrad, das einen spektakulären Blick auf die Strecke und das umliegende Gelände bietet.

Da die Strecke an der Küste liegt, können Gäste im Riesenrad den Strand an der Nordsee oder die Stadt Zandvoort überblicken, wobei jede Fahrt etwa 10 Minuten dauert.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19 Foto: Erik Junius

Nehmt es in Zandvoort mit einem virtuellen Max Verstappen auf

Rennsimulatoren sind ebenfalls Teil der Super Friday Party. Sie werden in Zandvoort aufgestellt, um bei den Fans den Ehrgeiz in Sachen Racing zu erwecken. Die Fans haben die Möglichkeit, gegen einen virtuellen Verstappen auf dem Circuit Zandvoort anzutreten, aber sie können auch gegen andere Zuschauer antreten, um zu sehen, wer der schnellste Fahrer auf der Strecke ist - abgesehen von den Fahrern in der F1-Startaufstellung natürlich.

Übt eure Boxenstopps

Die Fans können auch bei den Pitstop-Challenge mitfiebern, bei denen sie vor der Herausforderung stehen, ein Auto so schnell wie möglich abzufertigen. Tretet gegen andere Zuschauer an, um herauszufinden, wer am ehesten das Zeug hätte, Teil einer F1-Boxencrew zu sein! Werdet ihr einen neuen Rekord aufstellen oder werdet ihr euren Respekt für die Teams neu entdecken, die das unter unendlichem Druck in Zeiten unter zwei Sekunden schaffen?

Einfache Wege zur Strecke

Was Zandvoort ebenfalls so gut macht, ist seine gute Erreichbarkeit. Fans aus aller Welt können die Strecke im Handumdrehen erreichen. Das liegt daran, dass die Rennstrecke nur ca. 26 Kilometer vom Amsterdamer Flughafen entfernt liegt. Es gibt öffentliche Verkehrsmittel zwischen den beiden Orten, was die Anreise sehr einfach macht.

Hinzu kommt, dass viele Besucher holland-typisch die letzten fünf bis zehn Kilometer von den Parkplätzen zur Rennstrecke mit dem Fahrrad zurücklegen. Dennoch stehen auch Züge und Busse zur Verfügung. Das bedeutet, dass es nur sehr wenige Staus gibt. Gleichzeitig ist das Rennen umweltfreundlicher ist, was es dem Ziel der Formel 1 näher bringt, bis zum Jahr 2030 emissionsfrei zu werden.

Zandvoort ist nur einen Katzensprung von der Hauptstadt entfernt

Bei der Wahl eines Grand Prix achten Fans unter anderem darauf, wie nah die Rennstrecke an einer größeren Stadt liegt. Die Nähe von Zandvoort zum Stadtzentrum von Amsterdam ist daher ein wichtiger Faktor für den Grand Prix, denn wenn die Fans nicht auf der Rennstrecke sind, können sie die Hauptstadt der Niederlande erkunden.



Warum also nicht zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen? Anstatt einen Grand Prix zu besuchen, bei dem man keine andere Wahl hat, als vor Ort zu bleiben, warum nicht auch noch ein wenig mehr vom Land erkunden? Und genau das bietet Zandvoort, denn die Zugfahrt von der Stadt nach Amsterdam-Centraal dauert nur 30 Minuten.



Aber Amsterdam ist nicht die einzige schöne Stadt in den Niederlanden: Rotterdam und Den Haag liegen beide nur 90 Autominuten vom Circuit Zandvoort entfernt. Die Fans können also während des GP der Niederlande ganz einfach eine Menge unterhaltsamer Entdeckungen machen.



Und die einzige Möglichkeit, all das zu erleben, ist, das Rennen selbst zu besuchen. Die Tickets für einen der elektrisierendsten Grand Prix des Jahres sind schnell ausverkauft, also macht jetzt noch euren Besuch dort fest, indem ihr hier klickt!