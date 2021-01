Alpine macht's offiziell: Davide Brivio wird neuer Rennleiter

Das Alpine-Team hat den ehemaligen MotoGP-Manager Davide Brivio als neuen Rennleiter für die Formel-1-Saison 2021 verkündet. Der Italiener ist ein möglicher Ersatz von Cyril Abiteboul, der den Hersteller im Januar überraschend verlassen hatte. Es wird erwartet, dass er zusammen mit Marcin Budkowski die Geschicke im ehemaligen Renault-Team leiten wird.

Welche Aufgaben und Verantwortungen der 56-Jährige bei Alpine konkret haben wird, will der Rennstall jedoch erst in naher Zukunft noch verkünden. Jedoch wird er Alpine-Geschäftsführer Laurent Rossi unterstellt sein und an diesen direkt berichten.

Brivio blickt auf eine lange Karriere in der MotoGP zurück, wo er Ende 2001 Teammanager von Yamaha wurde und als Zugpferd für den Wechsel von Valentino Rossi von Honda zu Yamaha galt. 2013 schloss er sich Suzuki an und zeigte sich für den Wiedereinstieg der Marke in die MotoGP verantwortlich.

Vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass sich Brivio jedoch von Suzuki und der MotoGP generell verabschieden würde. Schnell wurde er mit einem Wechsel zum Formel-1-Team von Alpine in Verbindung gebracht, was nun offiziell gemacht wurde.

"Für mich hat sich eine neue berufliche Herausforderung und Möglichkeit ergeben, und ich habe entschieden, sie anzunehmen", sagte Brivio jüngst über seinen Abschied aus der Motorrad-Weltmeisterschaft.

Alpine livery Foto: Alpine

"Ich bin traurig, aber gleichzeitig auch voll motiviert für diese neue Herausforderung. Das war der Schlüssel in der Entscheidung, ob ich meinen Vertrag mit Suzuki verlängern werde oder eine komplett neue Erfahrung beginnen werde."

Das "neue" Team Alpine ist eine markentechnische Umstrukturierung bei Renault, die in Zukunft mit ihrer Sportwagenmarke in der Formel 1 vertreten sein werden. Dafür hat man auch Ex-Weltmeister Fernando Alonso verpflichtet, der den zu McLaren abgewanderten Daniel Ricciardo ersetzt.

Erst vor wenigen Tagen hat Alpine seine Interimslackierung für den Winter vorgestellt. Die "echten" Farben sollen erst vor Saisonbeginn gezeigt werden.

Mit Bildmaterial von LAT.