Antonelli absolviert ersten Formel-1-Test mit Mercedes am Red-Bull-Ring

Das "Mercedes-Wunderkind" Andrea Kimi Antonelli wird Ende April seinen ersten Formel-1-Test absolvieren: Mercedes hat einen zweitägigen Test auf dem Red-Bull-Ring in Österreich geplant, bei dem der 17-jährige Italiener den Mercedes W12 aus der Saison 2021 testen wird.

In den kommenden Monaten sind weitere Testfahrten geplant, um den Mercedes-Nachwuchsfahrer für einen Aufstieg in die Königsklasse vorzubereiten. Dabei darf laut Reglement auch der Mercedes W13 aus dem Jahr 2022 eingesetzt werden, der dem aktuellen Formel-1-Boliden deutlich näher kommt.

Derzeit fährt Antonelli für Prema in der Formel 2, allerdings mit mittelmäßigem Erfolg: Nach den ersten sechs Saisonrennen liegt der Italiener auf dem neunten Platz der Gesamtwertung. Sein bestes Ergebnis: In Australien erreichte der Italiener den zweiten Startplatz, landete im Hauptrennen auf dem vierten Platz und verpasste sein erstes Formel-2-Podium somit knapp.

Antonelli schon 2025 in der Formel 1?

Nichtsdestotrotz gilt der 17-Jährige als heißer Kandidat für das zweite Mercedes-Cockpit neben George Russell - denn Lewis Hamilton wechselt 2025 zu Ferrari. Denkbare wäre aber auch, dass Antonelli im kommenden Jahr eine zweite Saison in der Formel 2 fährt oder vorerst bei einem Mercedes-Kundenteam in der Formel 1 unterkommt.

Aktuell fährt Andrea Kimi Antonelli in der Formel 2 Foto: Motorsport Images

In der aktuellen Formel-2-Saison stehen noch elf Rennwochenenden mit 22 Rennen auf dem Programm, sodass der Italiener genug Möglichkeiten hat, sein Talent unter Beweis zu stellen. Das nächste Rennen findet allerdings erst Mitte Mai in Imola (Italien) statt, sodass Antonelli in den kommenden Wochen genug Zeit hat, sich auf den ersten Formel-1-Test vorzubereiten.

Mercedes-Teamchef Toto Wolff betonte in Australien nochmals, dass er bei der Fahrerwahl für 2025 gelassen bleibt. "Es gibt ein paar Optionen, die für uns wirklich interessant sind - von einem sehr jungen Supertalent bis hin zu einem der anderen, die sehr erfahren sind", sagte der Österreicher in Melbourne gegenüber Fox Sports Australia.

"Das wird nicht in den nächsten Wochen oder Monaten passieren. Ich will den Markt weiter beobachten. Es hängt davon ab, was Max [Verstappen] macht", so Wolff, der sich alle Möglichkeiten für 2025 offen hält.

