Apple kündigt Dokumentation über Lewis Hamilton an

Nach Filmen über Ayrton Senna, Michael Schumacher oder Juan Manuel Fangio dürfen sich Formel-1-Fans bald auf eine weitere Dokumentation über eine Rennsportgröße freuen: Streaming-Riese Apple TV+ hat sich die Rechte an einem Film über den siebenmaligen Weltmeister Lewis Hamilton gesichert.

Produziert wird das noch namenlose Projekt von Hamilton und seiner Medienmanagerin Penni Thow, One Community und Box to Box Films - den Produzenten der Netflix-Serie Drive To Survive sowie der gefeierten Filme Senna und Maradona. Regie führt der britische Filmemacher Matt Kay.

Der Dokumentarfilm hatte uneingeschränkten Zugang zu Hamilton und seinem Team und verspricht eine "All-Star-Besetzung von Gastinterviews" sowie Material von und neben der Rennstrecke.

"Hamilton hat beruflich, gesellschaftlich und kulturell neue Wege beschritten und den Sport auf globaler Ebene verändert", heißt es in einem Statement von Apple TV+. "Der aus einer Arbeiterfamilie stammende Lewis war in einem Sport erfolgreich, in dem die Chancen gegen ihn standen, in dem aber sein Talent zum Vorschein kam und es ihm ermöglichte, den Sport über ein Jahrzehnt lang zu dominieren."

"Hamilton ist derzeit der einzige schwarze Rennfahrer in der Formel 1. Er hat sich das zu eigen gemacht, was ihn anders macht, und sein Aufstieg an die Spitze seiner Karriere hat dazu geführt, dass er sich vehement dafür einsetzt, seine Plattform zu nutzen, um positive Veränderungen für künftige Generationen zu bewirken."

Hamilton hatte schon filmische Auftritte in Zoolander 2 und dem Animationsfilm Cars und wird als Berater und möglicher Schauspieler des neuen Formel-1-Filmprojekts mit Brad Pitt, das ebenfalls bei Apple laufen soll, in Verbindung gebracht.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.