Austin-Qualifying: Norris schnappt Verstappen die Poleposition weg!

Lando Norris im McLaren steht auf der Poleposition beim USA-Grand-Prix 2024 in Austin (das Rennen hier im Formel-1-Liveticker verfolgen!). Ihm reichte im dritten Abschnitt des Qualifyings schon die erste Runde, um seinen WM-Rivalen Max Verstappen im Red Bull zu distanzieren. Den zweiten Versuch brachten beide Fahrer nicht über die Linie, weil durch einen Unfall von George Russell im Mercedes gelbe Flaggen gezeigt wurden.

So steht Norris mit 1:32.330 Minuten vorne, um 0,031 Sekunden vor Verstappen, der wenige Stunden zuvor den Austin-Sprint für sich entschieden hatte. Einen weiteren ersten Platz im Qualifying verhinderte Kurve 19: "Da habe ich ziemlich viel Zeit verloren. Das ist schade, aber ich wusste ja, es kommt noch ein weiterer Versuch. Leider konnte ich die Runde nicht zu Ende fahren", sagt Verstappen.

Der WM-Spitzenreiter nimmt die Qualifying-Niederlage gegen Norris gefasst hin: "Es ist immer noch die erste Startreihe. Und das Potenzial ist da. Das ist sehr gut."

Norris wiederum reagierte euphorisch auf seine Bestzeit und spricht von einer "wunderbaren Runde" auf dem Circuit of The Americas. "Wir waren bisher [an diesem Wochenende] nicht ganz auf der Pace von Red Bull und Ferrari, also musste ich was tun. Es war die vielleicht beste Runde meiner Karriere. Ich habe alles aus dem Auto herausgeholt. Sehr viel schneller wäre es nicht gegangen."

"Ich wusste: Ich musste mehr riskieren, und es hat perfekt funktioniert. Ich bin sehr zufrieden, weil ich nicht unbedingt erwartet hatte, dass es so ausgeht."

Hinter Norris und Verstappen kamen Carlos Sainz und Charles Leclerc für Ferrari in die zweite Startreihe. Es folgte Oscar Piastri im zweiten McLaren vor Russell. Nico Hülkenberg belegte Platz zwölf. (Hier das komplette Qualifying-Ergebnis abrufen!)

Wie hat sich der Unfall von George Russell ereignet?

Mercedes-Fahrer Russell flog kurz vor Schluss im Qualifying auf einer schnellen Runde ab, als er in die vorletzte Kurve einlenkte. Ihm brach das Heck seines W15 aus und er drehte sich von der Fahrbahn, schlug schließlich vorne rechts an den Banden an. Der Mercedes wurde beschädigt, Russell selbst scheint unverletzt geblieben zu sein: Er funkte sofort "Ich bin okay!" zurück ans Team.

Wieso war Endstation in Q2 für Nico Hülkenberg?

Nico Hülkenberg hat im Haas das Weiterkommen unter die schnellsten Zehn um 0,070 Sekunden verpasst. Grund dafür war vor allem ein Verbremser in Kurve 1 bei seinem letzten Versuch: Sein linkes Vorderrad stand, als der Deutsche einlenkte, kurz darauf musste er auch noch massiv korrigieren. Schon waren einige Zehntel weg - und die holte Hülkenberg nicht mehr auf, weil er sich noch weitere Fehler in Kurve 12 und Kurve 13 leistete.

Entsprechend bedient gab sich der Haas-Fahrer am Funk: "Nein, nein, nein, nein. Ich kann es nicht glauben!" Zumal Kevin Magnussen im Schwesterauto als Zehnter in Q3 einzog, nachdem auch er erstmals an diesem Wochenende mit dem vollen Update-Paket unterwegs war.

Warum ist Lewis Hamilton in Q1 ausgeschieden?

Ein Fahrfehler in Kurve 12 am Ende der Gegengeraden kostete Lewis Hamilton im Mercedes die weitere Teilnahme am Qualifying: Er kam mit zu viel Geschwindigkeit an, musste korrigieren und erwischte die Kurve nicht ideal. Mit 1:34.154 Minuten schied er auf P19 aus, nur Guanyu Zhou im Sauber war langsamer.

Renningenieur Peter "Bono" Bonnington funkte an Hamilton: "Es ist leider P16." Hamilton reagierte kleinlaut: "Ah, in Ordnung, Leute." Für ihn ist es das zweite Q1-Aus in diesem Jahr nach China.

Später sagte Hamilton, sein Auto sein ein "Albtraum" gewesen im Qualifying, nachdem Mercedes nach dem Sprint nochmals Änderungen am Fahrzeug vorgenommen hatte. "Am besten wäre vermutlich, ich fahre [am Sonntag] aus der Boxengasse los, sonst wird es gar nichts", meint Hamilton. Begründung: "Ich habe keine Balance und auch keinen Grip."

Kurve 12 hatte Hamilton übrigens schon zuvor nicht gelegen: Ihm war in Q1 bereits vor dem neuerlichen Zwischenfall eine Rundenzeit aufgrund eines Tracklimits-Verstoßes an gleicher Stelle gestrichen worden.

Gab es Untersuchungen nach dem Qualifying?

Ja, eine: Die FIA-Sportkommissare beschäftigten sich mit einem "Unsafe-Release" von Alpine-Fahrer Pierre Gasly, den seine Crew zu knapp vor Verstappen in die Fast-Lane der Boxengasse geschickt hatte. Verstappen hatte abbremsen und ausweichen müssen, als er Gasly von links auf sich zukommen sah. Deshalb das Urteil der Sportkommissare: 5.000-Euro-Geldstrafe für Alpine.

Wo kann man den Grand Prix in Austin live sehen?

In Deutschland leider nicht im Free-TV (mehr dazu in unserer TV-Übersicht!).

Übrigens: Die tägliche Analyse gibt's jetzt nicht nur auf dem YouTube-, sondern auch auf dem Twitch-Kanal von Formel1.de live zu sehen.