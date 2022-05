Bernie Ecclestone: Habe mit der Pistole immer herumgealbert

Audio-Player laden

Der frühere Formel-1-Chef Bernie Ecclestone bestreitet, in Brasilien verhaftet worden zu sein, und sagte, dass eine illegale Pistole, die vor einem Abflug in seinem Gepäck gefunden wurde, nie benutzt wurde und keine Munition enthielt.

Der 91-jährige Brite, der sich derzeit in Portugal aufhält, sagt gegenüber der Nachrichtenagentur 'Reuters', ein "dummer, kleiner Zwischenfall" habe für viel Ärger gesorgt, als er und seine Familie am Mittwochabend mit einem Privatflugzeug Sao Paulo verlassen wollten.

"Ich hatte in letzter Zeit keine Publicity und dachte, ich sollte etwas tun, um sie zu bekommen", scherzt er in einem Telefongespräch.

Ecclestone versteht Drama "wegen einer Kleinigkeit" nicht

Das Büro für öffentliche Sicherheit des Bundesstaates Sao Paulo bestätigte am Donnerstag gegenüber Reuters, dass ein Geschäftsmann am Flughafen von Campinas wegen des Besitzes einer Schusswaffe verhaftet wurde, nannte aber nicht direkt seinen Namen.

"Ich wurde nie verhaftet", sagte Ecclestone, der bestätigte, dass er eine Kaution in Höhe von 6.060 Reais (1.260 Dollar) zahlen musste, bevor er den Flughafen verlassen durfte. "Sie wollten sie in Landeswährung, die wir nie hatten", fügt er hinzu. "Also gab es ein weiteres Drama, da wir versuchen mussten, das Geld aufzutreiben. Ich wollte das Land verlassen, hatte aber kein lokales Geld."

"Es war ein blutiges Drama, unnötig, wegen einer Kleinigkeit." Ecclestone sagt, er habe die Handfeuerwaffe, eine LW Seecamp .32, vor Jahren von einem Formel-1-Mechaniker oder Reifenhändler in Brasilien gekauft, ohne Munition und nur zur Abschreckung.

Ecclestone betont: Waffe ist nur zur Abschreckung

"Sie sagten, du brauchst so etwas", erklärt er. "Es könnte funktionieren, wenn jemand versucht, dich zu überfallen oder so. Also habe ich es dem Typen abgekauft. Ich hatte sie im Haus und habe damit herumgespielt, wenn mich Leute besuchten oder so und wir haben herumgealbert", fügt er hinzu.

Ecclestone sagt, er habe sie in einer Hemdtasche vergessen, und die Leute, die sein Gepäck packten, legten sie in einen Koffer, ohne die Waffe zu bemerken. Bei der Durchsuchung auf dem Flughafen wurde die nicht registrierte Waffe entdeckt.

"Sie sollte nie abgefeuert werden, sie hatte keine Kugeln, also machte ich mir nicht die Mühe, sie zu registrieren. Ich wusste nicht, dass man das tun muss", sagt Ecclestone. Er betont, dass er von 20 Uhr abends bis 5 Uhr morgens am Flughafen verbracht habe, um Erklärungen abzugeben und den Papierkram zu erledigen, bevor er am nächsten Morgen abreiste.

Ecclestone ist mit der gebürtigen Brasilianerin Fabiana Ecclestone verheiratet, einer FIA-Vizepräsidentin und Mitglied des World Motor Sport Council. Ihre Mutter Aparecida Schunck wurde 2016 in Sao Paulo entführt. Kriminelle forderten 120 Millionen Reais (25,07 Millionen US-Dollar) Lösegeld, bevor sie neun Tage später bei einer Polizeirazzia ohne Geldzahlung freigelassen wurde.

Mit Bildmaterial von LAT.