Bestätigt: Wann Ferraris Chassis-Chef bei Aston Martin anfängt

Enrico Cardile hat seine Position als Technischer Direktor bei Ferrari aufgegeben, und jetzt ist klar, wo er seine Formel-1-Karriere fortsetzen wird: bei Aston Martin. Das britische Team um Fernando Alonso und Lance Stroll hat Cardile nun als seinen neuen Technischen Leiter vorgestellt. Arbeitsbeginn beim Rennstall aus Silverstone ist für Cardile aber erst zur Saison 2025.

"Ich freue mich schon auf Aston Martin", sagt Cardile. Er spüre Anspruch und Ehrgeiz im Team und halte es für eine "einmalige Gelegenheit, bei dieser Reise dabei zu sein". Der Wechsel von Ferrari zu Aston Martin stelle für ihn eine "persönliche und professionelle Herausforderung" dar.

Denn Aston Martin hat große Ziele in der Formel 1: Teamboss Lawrence Stroll will alsbald um Siege und Titel mitfahren. Deshalb versammelt er in der Teambasis in Silverstone Spitzenpersonal aus der gesamten Formel 1 und wirbt auch um die Dienste von Stardesigner Adrian Newey, der bei Red Bull aufhören wird.

Warum Aston Martin Cardile geholt hat

Bei Cardile ging es Stroll darum, "die technische Leitung des Teams zu verstärken", und zwar mit Blick auf die "bedeutenden Regeländerungen zur Saison 2026", erklärt Stroll. "Enrico und ich sind gleichermaßen motiviert, in der Formel 1 erfolgreich zu sein. Er bekommt bei uns alle verfügbaren Ressourcen, um dieses Vorhaben Realität werden zu lassen."

Aston-Martin-Teamchef Mike Krack erhofft sich von Cardile vor allem "eine frische Perspektive auf unsere technische Strategie" und bezeichnet den neuen Kollegen als eine "Schlüsselperson" für die weitere Entwicklung des Rennstalls.

Und Stroll zeigt sich begeistert, dass es ihm und seiner Mannschaft erneut gelungen ist, "Weltklasse-Leute" für sein Team zu gewinnen. O-Ton: "Zusammen mit Andy Cowell, der uns ab Oktober als Geschäftsführer der Firmengruppe unterstützt, und den leitenden Angestellten, die schon da sind, bauen wir ein herausragendes Team auf."

Ferrari wiederum braucht kurzfristig Ersatz für Cardile. Er hinterlässt eine Lücke, die das Traditionsteam aus Maranello so schnell nicht füllen kann: Teamchef Frederic Vasseur übernimmt übergangsweise die technische Leitung im Chassis-Bereich, bis Ferrari einen Nachfolger für Cardile gefunden hat.