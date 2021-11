Bis 2026 in Spanien: Formel 1 verlängert Vertrag mit Barcelona

Die Formel 1 hat ihren Vertrag mit dem Circuit de Barcelona-Catalunya langfristig verlängert und wird bis mindestens 2026 den Großen Preis von Spanien auf der Strecke austragen. Das hat die Serie am Freitagmorgen offiziell bestätigt.

Barcelona galt in den vergangenen Jahren immer wieder als Streichkandidat, schaffte es aber auch 2021 und 2022 in den Kalender. Oft wurde auch über eine Rotation mit anderen spanischen Strecken gesprochen, und zuletzt hatte sich auch Jerez als erster Reservekandidat ins Spiel gebracht. Nun ist aber klar, dass die Formel 1 ihre mittelfristige Zukunft in Barcelona sieht.

Als Teil des neuen Vertrages wurden Verbesserungen an der Strecke und den Anlagen festgehalten, die noch vor dem Rennen am 22. Mai 2022 getätigt werden. Erst in diesem Jahr hatte Barcelona Kurve 10 völlig umgebaut. Zudem soll auch das Thema Nachhaltigkeit intensiv angegangen werden.

"Ich möchte dem Promoter und den Behörden für ihren Enthusiasmus und ihr Engagement danken, die Formel 1 in Barcelona zu halten", sagt Formel-1-Boss Stefano Domenicali. "Die Teams und Fahrer freuen sich immer darauf, auf der Strecke zu fahren und Barcelona zu besuchen, und die spanischen Fans werden ihre Nationalhelden Fernando Alonso und Carlos Sainz weiterhin aus nächster Nähe erleben können."

"Wir begrüßen die Verlängerung dieses Vertrags, der eine Klausel zur gegenseitigen Verpflichtung enthält, die uns dabei helfen soll, den Circuit de Barcelona-Catalunya zu einem Modell und zu einem weltweiten Maßstab für Nachhaltigkeit bei dieser Art von Einrichtungen zu machen", meint Streckenchef Roger Torrent.

"Wir wollen, dass die Rennstrecke zu einem Vorreiter der grünen Transformation und der Anpassung der Infrastrukturen an die Anforderungen des Klimawandels wird".

Die Formel 1 gastiert seit 1991 in Montmelo nahe Barcelona und ist regelmäßig auch bei Testfahrten auf der Strecke zu Gast. In den vergangenen Jahren war das Rennen jedoch eine einseitige Angelegenheit: Die letzten fünf Rennen gewann alle Lewis Hamilton für Mercedes.

Im Zuge der Verlängerung mit der Formel 1 wurde zudem verkündet, dass die MotoGP ebenfalls bis 2026 in Barcelona fahren wird.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.