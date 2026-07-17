Zum Hauptinhalt springen

Kostenlos registrieren

  • Direkt zu Deinen Lieblingsartikeln!

  • Benachrichtigungen für Top-News und Lieblingsfahrer verwalten

  • Artikel kommentieren

Für Dich empfohlen

Formel-1-Liveticker: Untersuchung gegen Nico Hülkenberg

Formel 1
Formel-1-Liveticker: Untersuchung gegen Nico Hülkenberg

FT2 Spa: Verstappen-Steine und Gasly-Unfall sorgen für Rot!

Formel 1
Spa
FT2 Spa: Verstappen-Steine und Gasly-Unfall sorgen für Rot!

Updates Spa: Racing Bulls hat die meisten technischen Neuerungen

Formel 1
Spa
Updates Spa: Racing Bulls hat die meisten technischen Neuerungen

Boxengassen-Wirrwarr bei Williams: Carlos Sainz verwarnt

Formel 1
Spa
Boxengassen-Wirrwarr bei Williams: Carlos Sainz verwarnt

Formel-1-Strafpunkte 2026: Die aktuelle Übersicht der Strafen

Formel 1
Formel-1-Strafpunkte 2026: Die aktuelle Übersicht der Strafen

WRC Rallye Estland 2026: Sami Pajari führt nach Hattrick zum Start

Rallye-WM
Estland
WRC Rallye Estland 2026: Sami Pajari führt nach Hattrick zum Start

Teamchef Komatsu gibt zu: Haas ist immer noch unterfinanziert

Formel 1
Teamchef Komatsu gibt zu: Haas ist immer noch unterfinanziert

Bezzecchi trotz Rückschlägen: "Ein harter Moment, aber wir sind härter"

MotoGP
Sachsenring
Bezzecchi trotz Rückschlägen: "Ein harter Moment, aber wir sind härter"
Formel 1 Spa

Boxengassen-Wirrwarr bei Williams: Carlos Sainz verwarnt

Nach einem seltsamen Vorfall im ersten Freien Training zum Großen Preis von Belgien wurde Williams-Pilot Carlos Sainz offiziell für eine Szene am Boxeneingang verwarnt

Alexis Hoffmann
Bearbeitet:
Boxengassen-Wirrwarr bei Williams: Carlos Sainz verwarnt

Carlos Sainz wurde nach dem FT1 in Spa-Francorchamps verwant

Foto: LAT Images

Williams-Pilot Carlos Sainz wurde nach dem ersten Freien Training zum Großen Preis von Belgien verwarnt. Schließlich hat der viermalige Grand-Prix-Sieger laut der offiziellen Begründung die weiße Linie am Eingang der Boxengasse überfahren. Doch was ist eigentlich passiert?

Rund 35 Minuten vor dem Ende von FT1 wollte Sainz in die Boxengasse abbiegen. Doch in seiner Onboard-Aufnahme ist eindeutig zu sehen, dass der Williams-Pilot sich kurz nach der ersten Safety-Car-Linie anders entscheidet, nach links abbiegt und wieder zurück auf die Strecke fährt.

Laut den sogenannten "Race Director's Event Notes" war Sainz zu diesem Zeitpunkt bereits in der Boxengasse und hätte die weiße Linie zwischen Strecke und Boxengasse nicht überfahren dürfen.

Williams-Teamchef James Vowles erklärt den Vorfall nach FT1 bei Sky Sports F1 folgendermaßen: "Das lag an unserer Kommunikation", so seine Wortwahl.

"Carlos hatte sich dazu entschieden, in die Box zu fahren. Allerdings war die Batterie [...] fast leer. Eigentlich war sie bei null, das passiert auf der Spitze des [vorherigen] Hügels. Deswegen mussten wir eine weitere Runde fahren, um sie wieder aufzuladen."

"Und als der Ingenieur das kommuniziert hat, gab es eine kleine Verzögerung von circa 1,5 Sekunden. In dem Moment, als [die Nachricht] ankam, war Carlos schon am Eingang zur Boxengasse. Wir hätten also beim Eingang zur Boxengasse bleiben und durchfahren sollen."

Diese Erklärung bestätigt Sainz laut Urteilsbegründung auch gegenüber den Rennkommissaren. Dabei gesteht der Williams-Pilot nicht nur, dass man eindeutig gegen die vorgegebene Regel verstoßen hat, sondern auch, dass man durch die Entscheidung, wieder auf die Strecke zu fahren, einen sportlichen Nachteil vermeiden wollte.

Dementsprechend hat man sich, obwohl es sich nicht um eine gefährliche Situation gehandelt hat, für eine Verwarnung entschieden. Einen Strafpunkt gibt es für den Williams-Fahrer folglich nicht. In der aktuellen Liste hat Sainz, ebenso wie sein Teamkollege Alexander Albon, zwei Strafpunkte vorzuweisen.

Konsequenzen für den weiteren Verlauf des Rennwochenendes hat dieser Zwischenfall also nicht. Es handelt sich im Übrigen um die erste Verwarnung für Sainz in der Saison 2026.

Diese Story teilen oder speichern

Vorheriger Artikel Formel-1-Liveticker: Untersuchung gegen Nico Hülkenberg
Nächster Artikel Updates Spa: Racing Bulls hat die meisten technischen Neuerungen
Mehr von
Alexis Hoffmann

Cadillac wird ehrgeiziger: "Regelmäßig in Q2 dabei sein"

Formel 1
Formel 1
Spa
Cadillac wird ehrgeiziger: "Regelmäßig in Q2 dabei sein"

Kimi Antonelli: So benotet er sich zur Saisonhälfte selbst

Formel 1
Formel 1
Spa
Kimi Antonelli: So benotet er sich zur Saisonhälfte selbst

Charles Leclerc: Der Freitag in Silverstone war mein Wendepunkt

Formel 1
Formel 1
Spa
Charles Leclerc: Der Freitag in Silverstone war mein Wendepunkt
Mehr von
Carlos Sainz Jr.

Sainz frustriert: Die Leute sehen nicht, wie gut ich wirklich fahre

Formel 1
Formel 1
Sainz frustriert: Die Leute sehen nicht, wie gut ich wirklich fahre

Übersicht: Die Fahrer und Teams der Formel-1-Saison 2027

Formel 1
Formel 1
Übersicht: Die Fahrer und Teams der Formel-1-Saison 2027

Nächste Williams-Pleite: Update bringt nicht die erhoffte Leistung

Formel 1
Formel 1
Nächste Williams-Pleite: Update bringt nicht die erhoffte Leistung
Mehr von
Williams

Updates Spa: Racing Bulls hat die meisten technischen Neuerungen

Formel 1
Formel 1
Spa
Updates Spa: Racing Bulls hat die meisten technischen Neuerungen

"Fehlt überall etwas": Alexander Albon zieht schonungsloses Williams-Fazit

Formel 1
Formel 1
Spa
"Fehlt überall etwas": Alexander Albon zieht schonungsloses Williams-Fazit

"Schock für das System": Spa legt das Problem der Formel 1 2026 offen

Formel 1
Formel 1
Spa
"Schock für das System": Spa legt das Problem der Formel 1 2026 offen

Aktuelle News

Formel-1-Liveticker: Untersuchung gegen Nico Hülkenberg

Formel 1
Formel-1-Liveticker: Untersuchung gegen Nico Hülkenberg

FT2 Spa: Verstappen-Steine und Gasly-Unfall sorgen für Rot!

Formel 1
Spa
FT2 Spa: Verstappen-Steine und Gasly-Unfall sorgen für Rot!

Updates Spa: Racing Bulls hat die meisten technischen Neuerungen

Formel 1
Spa
Updates Spa: Racing Bulls hat die meisten technischen Neuerungen

Boxengassen-Wirrwarr bei Williams: Carlos Sainz verwarnt

Formel 1
Spa
Boxengassen-Wirrwarr bei Williams: Carlos Sainz verwarnt