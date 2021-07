Coulthard: Hamilton genießt den Titelkampf mit Verstappen

In den letzten sieben Jahren musste sich Lewis Hamilton im Titelkampf nur einmal geschlagen geben: 2016 gegen seinen eigenen Mercedes-Teamkollegen Nico Rosberg. Danach fuhr der Brite stets ziemlich ungefährdet zum Gesamtsieg.

In dieser Formel-1-Saison hat er mit Max Verstappen und Red Bull jedoch wieder echte Konkurrenz. Nach den ersten neun Rennen führt Verstappen die WM-Tabelle sogar mit 32 Punkten Vorsprung auf Hamilton an. Für den siebenfachen Weltmeister sei das ein ganz besonderer Anreiz, glaubt Ex-Formel-1-Pilot David Coulthard.

"Ich glaube, dass er die Herausforderung wirklich genießt", sagt der 50-Jährige. "Natürlich will er einen Titel, wer will das nicht? Natürlich will er gewinnen, wer will das nicht? Aber er hat schon so viel gewonnen. Ich denke, dass die Tatsache, dass er für weitere zwei Jahre unterschrieben hat, auch damit zusammenhängt, wie sehr ihn diese Herausforderung motiviert."

Vertragsverlängerung wegen Red Bull und Verstappen

Erst kürzlich hat Hamilton seinen Vertrag mit Mercedes über die aktuelle Saison hinaus bis einschließlich 2023 verlängert. "Ich glaube, dass Max Verstappen und Red Bull in diesem Jahr seine Karriere verlängert haben", meint Coulthard dazu.

"Ich glaube, er liebt es, das tue ich wirklich, und ich denke, dass die Tatsache, dass er im Moment nicht gewinnt, seine Karriere verlängert", bekräftigt der Formel-1-Experte, der selbst 13 Grands Prix gewann und 2001 Vizeweltmeister wurde.

"Anderer Hamilton" als damals im Kampf mit Rosberg

Im Umgang mit Rückschlägen erkennt Coulthard einen anderen, gereiften Hamilton: "Wenn man sich die letzten paar Rennen ansieht, die er verloren hat, war er viel ruhiger und viel großmütiger in der Niederlage, als wir es bisher gesehen haben."

"Manchmal, wenn er von Nico geschlagen wurde, als sie noch Teamkollegen waren, war er ein bisschen schnippisch. Er war ein bisschen wie ein verwöhntes Kind, ein millionenschwerer Rennfahrer", blickt der Brite zurück. "Das habe ich jetzt nicht gesehen. Was ich gesehen habe, ist eine Eleganz, ein Selbstvertrauen. Ich habe einen anderen Lewis in dieser Herausforderung gesehen."

David Coulthard erwartet von Mercedes in Silverstone eine Leistungssteigerung Foto: Motorsport Images

Silverstone: "Mercedes und Hamilton müssen liefern"

"Das Team hat so viel analysiert und verstanden, wo das Auto im Vergleich zur Konkurrenz gut abschneidet. Sie werden Simulationen durchgeführt haben und ziemlich genau wissen, welche Leistung sie erwarten können, wenn man das Wetter und verschiedene andere Faktoren und Variablen außer Acht lässt."

Coulthard weiß, wie entscheidend dieses Wochenende ist: "Es fühlt sich also ein bisschen so an, als ob Mercedes dieses Wochenende liefern muss, es fühlt sich so an, als ob Lewis dieses Wochenende liefern muss, denn Max hat vor niemandem Angst. Er ist der geborene Sieger und befindet sich gerade auf einer Erfolgswelle. Von den vielen Union Jacks wird er sich nicht aus der Ruhe bringen lassen."

"Aber ich glaube, dass Lewis jemand ist, der in Nigel-Mansell-Manier auf die Unterstützung von zu Hause reagiert und wirklich glaubt, dass sie ihn beflügeln kann. Ich denke, es ist ein wirklich wichtiges Wochenende für die Meisterschaft."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.