Daniel Ricciardo: In erster Linie bin ich noch immer Rennfahrer

Daniel Ricciardo hat den Schalk im Nacken und genießt im Fahrerlager den Status des "Klassenclowns". Der AlphaTauri-Pilot glaubt allerdings nicht, dass sein fahrerisches Talent dadurch untergraben wird. "Ab und zu gibt es ein paar Lacher, aber ich sehe mich in erster Linie als Rennfahrer und nicht als Entertainer oder so etwas", stellt der Australier klar.

"Ich denke, alle unsere Profile sind in den letzten Jahren gewachsen, insbesondere seit Drive to Survive", spielt Riccardo auf die bekannte Netflix-Serie an, in der er zu den Protagonisten zählt. "Das haben wir alle ein bisschen zu spüren bekommen. Ich, mit meiner Persönlichkeit, und auch, weil ich einfach Spaß am Sport habe."

"Manchmal ist es schon lustig, wenn Leute zu mir kommen und sagen: 'Sie waren in dieser Saison großartig', und ich sage: 'Rennsaison - oder Drive to Survive-Saison?'", schmunzelt der AlphaTauri-Pilot. "Also ja, sicher, für einige werden wir vielleicht nicht alle als Rennfahrer angesehen. Aber das ist einfach ein Teil davon."

"Sicherstellen, dass ich Rennfahrer bin"

"Ich denke, dass wir alle auch, wie ich schon sagte, Profile und eine Art Marke aufbauen, aber das ist nichts, was den Rennsport in den Hintergrund drängt", bringt Ricciardo auf den Punkt. "Das ist das Wichtigste. Und ich denke, dass man durch all das vielleicht ein bisschen Zeit verliert."

"Als ich dieses Jahr zurückkam und eine kleine Auszeit hatte, habe ich mir überlegt, worum es mir in Zukunft geht und wie ich Rennen fahren will", spricht der Australier über die Veränderungen seit seinem Comeback. "Wahrscheinlich habe ich einfach ein paar Dinge weggelassen und mich ein wenig auf die Grundlagen besonnen."

"Ich muss einfach sicherstellen, dass ich als Rennfahrer gesehen werde, der immer noch hungrig und entschlossen ist und nicht als jemand, der nur hier ist, um Spaß zu haben", sagt Ricciardo, der in Mexiko die perfekte Antwort gab: Mit Platz vier im Qualifying und Platz sieben im Rennen stellte er eindrucksvoll unter Beweis, dass er erfolgreicher Rennfahrer ist und nicht nur Entertainer.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.